Inesperado para todos. El golpe de su muerte, todavía deja un sendero de tristeza en los corazones de miles de fans. La familia tropical del país continúa lamentando la pérdida de uno de los máximos exponentes de la cumbia nacional vigentes: Marcelo "Chino" González. El vocalista y líder de La Nueva Luna (fundada en 1995) poseía mucho carisma, alegría y contagiaba con su impronta romántica que llevó a este sello de la música popular a lo más alto. Amado por sus colegas y seguido por multitudes en estadios, boliches y clubes de barrio a lo ancho y largo del territorio, el Chino, con su estilo inconfundible, antes de artista, también fue humano, con sus debilidades y virtudes. Más allá del dolor, la justicia investiga para determinar correctamente las causas de su fallecimiento. Según las pericias, fue encontrado sin vida por su esposa Micaela Müller en su domicilio en el country El Rocío, de Canning, este fin de semana, En el parte policial, Müller contó que el "Chino" se había "acostado temprano y que le había manifestado que había tomado algo para poder dormir".



Lo cierto es que el cantante tropical venía transitando severas dificultades en su estado de salud y las complicaciones que -según trascendidos del entorno íntimo- eran generados por adicciones a las drogas. Sin embargo, nunca fue expuesto abiertamente. No obstante, el pasado 31 de julio de este año, por ejemplo, el músico fue internado por un cuadro de "excitación psicomotriz, posterior a cuadro convulsivo", luego de bajar de un avión de gira que lo trajo desde Salta a Buenos Aires.



Un comunicado emitido por el sanatorio La Trinidad de Quilmes, donde el Chino fue internado, mencionaba que sufría de "Apneas del sueño y EPOC". Posterior a ese episodio, continuó con sus habituales presentaciones con el grupo. El último 15 de diciembre, La Nueva Luna debió cancelar su show en Palermo. El viernes pasado, fue otra actuación oficial en Lomas de Zamora: "Olé, Olé, Olé, Olé, Olá, La Nueva Luna es sentimiento nacional", había sido el canto unánime de sus fans para despedir a la banda antes de celebrar la Navidad, sin saber que sería la última.



Personalidades de la movida tropical y de la farándula, expresaron en las redes sociales numerosas manifestaciones de dolor y congoja por esta ausencia que quedará en una huella fuerte en el ambiente artístico.



OPINIONES



Marcelo González - Radio La Popu



"Fue un referente importante de los cumbieros del país. Que no esté Chino, perjudicará mucho al grupo, porque la gente quiere verlo siempre a él. Será difícil que continúen sin él. En febrero de este año fue la última vez que tocó en la provincia. Cada vez que se presentaba, no venían seguido, pero siempre convocaba".



Andrés Dech Milanich - King of Banana



"La música de La Nueva Luna me acompaña desde mis primeros amores al género. La calidad en el sonido de sus canciones y su estilo único han logrado mantener a esta banda siempre arriba, marcando el camino a los que disfrutamos de la buena cumbia".



Carlos García - La Oveja Negra



"Es un bajón para los que consumimos y escuchamos su música desde 'Choque de Planetas', su disco más popular. Tenemos una canción maqueteada y guardada desde hace mucho: 'Te amé' y con ella anduvimos buscando la oportunidad para trabajarla con el Chino. Lo sentimos mucho, porque nos quedamos con las ganas de grabarla con él".



Ariel Videla - Productor artístico



"Como cantante y compositor, un crack. En su vida personal cometía bastantes excesos con las drogas. Murió por las drogas, las cosas como son. No nos engañemos: si te gusta la fafafa en exceso, tarde o temprano, el cuerpo te pasa factura".

Más repercusiones



A nivel nacional, la movida tropical reaccionó con dolor a la muerte del "Chino", a quien le dedicaron sentidas palabras. Otros personajes de la farándula también se hicieron eco.



Tengo una tristeza muy grande, se están yendo todos los ídolos tropicales (...) Es un emblema. La Nueva Luna marcó la diferencia desde el principio, el grupo generaba mucho respeto. El Chino era una persona sensible y muy querible. Marcela Baños