Mora Godoy regresa a San Juan a menos de un año de haber deslumbrado en la Gala Patria del 9 de julio en el Teatro del Bicentenario. Esta vez la prestigiosa bailarina y coreógrafa encabezará una masterclass para 40 parejas de tango sanjuaninos el próximo 28 de febrero en el Teatro del Bicentenario (ver aparte) y será el puntapié del proyecto que impulsa la artista para la creación de un ballet nacional de tango compuesto por bailarines de todo el país.



Pero además, la tanguera actuará en el escenario principal de la Fiesta Nacional del Sol el sábado 29 de febrero, con una adaptación del espectáculo que estuvo en la temporada de Mar del Plata, Esa mujer es tango, que le valió una Estrella de Mar como mejor espectáculo (pero no estuvo nominado en el rubro coreografía, lo que Godoy cuestionó fuertemente).



"Les quiero decir que hace años espero estar en la Fiesta Nacional del Sol, así que este es mi momento, porque soy una de las que más más insistió para estar; estoy hasta asustada... tenía lista la coreografía y la cambié... tengo más expectativas que los propios sanjuaninos me parece" dijo a DIARIO DE CUYO la multipremiada artista, que el año pasado estuvo en el Súper Bailando, protagonizando fuertes cruces con Aníbal Pachano y Laura Fidalgo.

-¿Cómo será tu masterclass?

-Estoy con un plan nuevo desde hace un tiempo, he recorrido demasiado ya el mundo y la Argentina, voy a seguir por supuesto porque estoy en un gran momento profesional y personal, pero hace tiempo que vengo con la idea de poder volcar todo mi conocimiento y darles herramientas a muchos jóvenes bailarines que quieren dedicarse a esto. No es una masterclass más, un espacio donde voy a ir solamente a enseñar pasos y figuras sino también hay una charla, un incentivo, sobre todo un espacio para escucharlos y orientarlos en lo que quieren hacer.

-¿Tiene que ver con un ciclo de charlas?

-Es el inicio en San Juan, gracias al gobernador Uñac, que me apoyó en la idea y se llama Plan de Inclusión Cultural a través del Tango, que va a terminar pienso yo en un gran ballet federal de tango dirigido por mí, bajo la órbita del Gobierno nacional.

-Tuvieron buena temporada en Mar del Plata.

-Estrenamos Esa mujer es tango, la idea es mostrar no sólo el tango tradicional sino lo que está pasando con el tango más moderno y acrobático y más espectacular. Pudimos contar también la historia de cada pareja, de dónde vienen... hace muchos años que mi compañía es federal, tenemos dos compañías en este momento; 40 bailarines.

-¿Seguís enojada con los premios Estrella de Mar?

-Siento que cuando las digo en su momento... y después se me pasa. No pasan al olvido porque soy una persona que como se dice, no hay que olvidar. Pero no me quedo en el enojo, porque no sirve. Pero es un absurdo que no me hayan nominado en coreografía siendo un espectáculo con gran nivel coreográfico y una elaboración coreográfica que no lo tuvo ningún espectáculo en Mar del Plata. No estoy diciendo que este sea el mejor (show) sino que la elaboración nos lleva años y somos un gran equipo de trabajo coreográfico, que trabajamos mucho tiempo en dar un producto de excelencia, y lo dice el público, no lo digo yo.

-¿Cómo mide el éxito Mora Godoy?

En primer lugar, tomo la frase de mi papá y que dice "El éxito está hecho de mil fracasos". Lo tomo con un gran compromiso de trabajar todos los días para sostenerlo. Lo más difícil no es llegar sino sostenerse y yo hace muchos años me sostengo en un lugar de privilegio, en la punta, arriba... pero eso no se hace si no fuese con mucho trabajo y jamás creérsela. Nunca creer que ya hiciste todo... o sos el mejor. No, no sos ni el mejor ni el peor, sos una persona que elige la gente, mientras me elijan y a mi compañía, uno permanece. Pero permanece porque trabaja y es el esfuerzo diario.

-¿Ocupar ese lugar genera envidia?

-Tremenda. Te voy a decir qué decía mi abuela, si la envidia fuese tiña, cuántos tiñosos habría. Ella me la decía de chiquita desde que entré al Colón, porque observaba mucha envidia, aprendí a convivir con la envidia, que no te saque fuerza ni energía para seguir hacia adelante y haciendo. Eso es un poco lo que le voy a transmitir a los chicos cuando dé la clase.

-Una mujer exitosa, ¿incomoda?

-Una mujer exitosa es imperdonable para muchos, no para todos. Creo que hay gente que pone frustraciones personales en el otro, entonces piensa que atacándote se sienten más tranquilos. Mi caso es estar en una sala de ensayo creando cosas nuevas o presentando un proyecto que les sirva a todos. Por ejemplo el plan federal de tango.

-¿Alguna vez sufriste abuso de poder, acoso sexual?

-Sí, por supuesto y mucho más cuando era más chica. A medida que uno crece profesionalmente y de edad eso es menor. Pero sí te puedo decir que lo he manejado muy bien, que me planté como me tuve que plantar, pero no significa que no existan, existieron siempre y siguen existiendo, y de hecho cuando yo sospecho o intuyo que puede haber algo en mi compañía referido a eso en las parejas de baile, lo primero que hago es hablar; al haberlo vivido, soy la primera en darme cuenta.

-¿Ves el efecto de la acción de movimientos de mujeres en el exterior y en Argentina?

-Sí, absolutamente. Hay un cambio instalado y muchísimas mujeres se animan más a hacer todo tipo de denuncias. Es la única forma que la sociedad pueda estar en otro lugar.

-El cambio de mirada respecto a la mujer ¿te llevó a cambiar algo en sus espectáculos?

-No. Siempre lo he tenido yo. Lo vengo haciendo hace muchos años, lo sigo haciendo. De hecho Esa mujer es tango habla de una mujer muy empoderada.

-¿Volverías al Bailando?

-Por el momento no, para nada. Tengo todos estos proyectos para trabajar y no está en mis planes, tampoco en el de ellos calculo.

-¿Por qué crees que Marcelo Tinelli dejó que la pasaras mal en pantalla?

-Habría que preguntárselo a él, pero como tengo una charla pendiente que ya arrancó por teléfono y va a terminar en una charla personal, quizás ahí lo pueda saber.



EL DATO

La masterclass será en el Teatro del Bicentenario el próximo viernes 28 de febrero de 17 a 18.30, destinada a 40 parejas de tango con experiencia de escenario. Los interesados deben ser mayores de 18 años y es gratuita.

Inscripciones por correo electrónico: [email protected] hasta el 26 de febrero a las 12.