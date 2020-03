Es una práctica usual entre los músicos sanjuaninos que así dan a conocer su material. Sin embargo, desde el aislamiento por la pandemia, las redes sociales se colmaron de música y canciones de diversos géneros; y con otro fin: esos temas sueltos o incluso pequeños recitales desde la intimidad de sus casas se convirtieron en un buen momento compartido, en un rato de paz y alegría para el que da, y también para el que recibe. De hecho, la respuesta de la gente fue una agradable sorpresa para todos: aplausos y gracias multiplicados por cientos y hasta miles; y pedidos de más. Es que esas canciones y melodías llegaron para suplir abrazos y besos guardados; una forma de permanecer juntos, conectados desde los sentimientos y las emociones, hoy a flor de piel.



"La repercusión fue muy buena, muchos mensajes de agradecimiento por hacer más amena esta situación, más teniendo en cuenta que somos muchos los que estamos viviendo esta cuarentena solos", contó a DIARIO DE CUYO Marcelo Díaz, uno de los que arengó a colegas a "prenderse" a la iniciativa. "Estamos felizmente sorprendidos. Hemos tenido el apoyo y el cariño de cientos de personas. Es difícil de cuantificar, pero equivale a varios teatros llenos con quienes han visto y compartido nuestros videos", agregó Belén Ramet, que junto a Pablo Maldonado eligió "compartir canciones con contenido profundo que nos hagan sentir más cerca unos de otros y nos recuerden el valor de la vida y la esperanza frente a este duro momento".



Movilizada por la devolución también está Carlota De Beláustegui, que hasta se animó a tomar la guitarra para enfrentar a la platea. "Yo no subía videos haciendo música en casa, no estoy acostumbrada a cantar y tocar sola, pero bueno, esto hizo que agarre las guitarras. Hasta ahora he subido tres y han sido muy comentados y compartidos más de 200 veces... son solo las personas que van conociéndome y me siguen", contó feliz. Martina Flores sí está habituada, porque siempre fue muy activa con las redes y videos; "pero en cuanto a repercusión, definitivamente la gente está más propensa a escuchar y compartir la música sanjuanina; y eso es muy rico y provechoso", anotó la joven cantautora.



"Creo que hemos cumplido nuestro objetivo, que es llevar un poco de calma y paz en tiempos difíciles. Este es un momento especial en el que todos debemos estar unidos y cada uno aportar desde lo que sabe hacer", dijo Aída del Cid, que grabó junto a su hermana Gema. Y en esa misma sintonía opinó Melisa Quiroga, como Aída, también muy celebrada: "Sean muchas o pocas visualizaciones, cada mensaje, cada 'gracias' de corazón, lo sentís y es impagable. No hay más que decir, la misión del artista está más que cumplida", sostuvo la también integrante de Donaires, cuya idea es "que cierren los ojos y viajen conmigo adonde la canción los lleve. Darle a la gente un cariñito al corazón, al alma, desde lo que uno hace. Y más allá de que sea virtual, la recepción ha sido muy buena y la gente está esperando algo de nosotros".



Del numeroso grupo de talentos sanjuaninos que obsequian música por las redes, independientemente de su trabajo; algunos se animaron a armar ciclos, propios y compartidos. Cada noche a las 23 hs Mixtura hace su "De entrecasa", donde suele verse a todos los Bartolomé-Ciallella cantando en un rinconcito del hogar. "La cantidad de gente que los ha visto es impresionante. El video del día seis tiene cerca de 9 mil reproducciones! Otros días rondan entre 1500 y 2 mil cada video! se maravilló Bartolomé. Labriegos se anotó con peñas virtuales, donde "la repercusión ha sido muy buena, con unas 200 personas en los vivos y unas 10 mil reproducciones en los videos", testimonió Katy Martínez. Nico Balmaceda ideó un ciclo de transmisiones en vivo por Instagram bajo el lema "#Cantamosloquesenoscanta", con artistas de todo el país. "La gente demostró mucho cariño y sobre todo un cariño enorme al pedirme mis canciones", apreció el joven autor. Y Martín Guzmán es parte de "Te escucho desde casa", que va por Instagram en vivo a las 22hs, todos los días con un músico distinto. "Comenzamos a transmitir a modo de ensayo y prueba, solo media hora para prepararnos. De repente mucha gente comenzó a asomarse a los vivos por Facebook, de San Juan y de afuera", se alegró el cantor.



Está claro que a falta de lugares físicos, las redes se han erigido en el gran escenario que reúne como nunca el talento de los artistas locales. Y sobre todo, en ese punto de encuentro, ese oasis que el público virtual aprecia, celebra y ha revalidado con su presencia.



Aída del Cid

"La idea era llevar paz en tiempos difíciles y creo que el objetivo se cumplió, porque mucha gente tuvo esta sensación. El arte debe estar al servicio de la gente'





Carlota de Belaustegui



"¡La música nos salva a todos! La música es como una cadena de favores. Yo regalándola y la gente que me escucha, devolviéndome en afecto!'





Martín Guzmán

"Esa media hora de transmisión se convirtió en una hora y media por la interacción con el público, que nos va pidiendo temas y se cruzan anécdotas'



Katy Martínez



"Se deja ver mucho la preocupación de la gente, pero a su vez nosotros sentimos que todos encuentran un gran alivio en las canciones que les brindamos'





Melisa Quiroga



"La gente está metida en las redes y nuestra misión como artistas siempre debe ser la misma, sea desde el escenario o desde la casa, llegar a la gente'



Martina Flores



"El vivo está buenísimo porque también me da la posibilidad de tener un intercambio inmediato con la gente y compartir no solo música sino también reflexiones'



Belén Ramet



"Ahora más que nunca somos totalmente conscientes de que podemos acompañar y acariciar el alma de todos aquellos que necesiten una canción, de corazón'.





Nico Balmaceda



"La verdad quedé muy sorprendido por la respuesta de la gente y la cantidad de conectados en ese momento, gente abierta a escuchar nuestra música'



Marcelo Bartolomé



"La recepción es con mucho agradecimiento en este momento. Se vive como un encuentro, aunque sea virtual; muchos conectados todas las noches'





Marcelo Díaz



"Es un parate que el universo nos da, un respiro a esta vorágine donde estábamos inmersos. Y que debería hacernos más humanos, solidarios, mejores personas'