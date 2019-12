Celebrando las dos décadas, Cosquín Rock tiene en marcha una gran edición, que tendrá de nuevo en su escenario central a figuras de la música como Charly García, Divididos (que regresan después de un tiempo), Babasónicos, Las Pelotas, entre otros. Pero además se trata de un Cosquín Rock al que le habían reclamado más participación femenina y que respondió sumando más artistas mujeres a la grilla de los distintos escenarios, que cerraron antes de la aprobación de la ley de cupo aprobada la semana pasada; y programaron este año a Mon Laferte, Rosario Ortega, Celeste Carballo, Cazzu, Fran Duarte, Sara Hebe y Valen Etchegoyen, por nombrar algunas.



Este año los músicos sanjuaninos tienen una chance de disfrutar del festival de otra manera, no como público, sino cantando. Y es que por primera vez se realiza aquí el Pre Cosquín Rock. Se trata de una instancia selectiva creada para dar participación a bandas del interior, que contó con una etapa de análisis de material de cada aspirante, a través de videos enviados por mail que se recibieron hasta el domingo pasado. De esos grupos se elegirán 13 bandas que actuarán el próximo jueves 12 de diciembre en el Predio Gaucho José Dolores (en Médano de Oro, desde las 17) donde un jurado elegirá al grupo que se subirá al escenario Córdoba X. Córdoba Rockea organiza el Pre Cosquín Rock en todo el país, y aseguraron a DIARIO DE CUYO que recibieron gran cantidad de material, por lo que estimaron que sería difícil elegir a los participantes del concierto de la semana que viene.



"Hace muchos años que se hace el Pre Cosquín rock; en toda la Argentina se ha hecho, también en otro países como Uruguay y Chile. En el interior de Córdoba se hace en siete ciudades todos los veranos" contó a este diario José Palazzo, organizador del festival, quien agregó: "No participo como jurado, como siempre he tenido bandas y a veces me tocó participar de concursos hace mucho tiempo, me hace sentir incómodo. Yo las pondría a todas, pero es un muy buena herramienta. Primero se preselecciona bandas, para lo cual hay un montón de gente que sabe, que las escucha. Y después esas bandas pueden tocar en vivo, que es muy bueno, porque le da la posibilidad de tocar en vivo, nos gusta mucho", apuntó el empresario y músico.



"No participan todas las provincias, a veces participan algunas y otras no. El año pasado fue San Luis, por ejemplo. Estos festivales los organiza Córdoba Rockea, que son un grupo de músicos cordobeses que comenzaron a hacer sus propios festivales y un día me propusieron hacer sus propios festivales. Salieron por el interior de Córdoba y el país organizándolos y además dentro del Cosquín Rock tienen su propio escenario, que se llama Córdoba X" relató Palazzo.



Sobre la novedad del arribo de este formato que le dará a un grupo sanjuanino la posibilidad de llegar a la meca del rock -aunque sea en un escenario secundario- Palazzo aseguró que "la elección de San Juan como sede tuvo que ver con el crecimiento que tuvo la música de San Juan", y recordó además que otra banda local ya estuvo en el festival que él organiza.



"Como no se hizo nunca un Pre Cosquín Rock en San Juan, en estos 20 años, así que cuando los chicos de Córdoba rockea me lo plantearon, me pareció bueno incorporar una banda sanjuanina. Una vez tocó una banda sanjuanina en un Cosquín, amigos míos, Huaykil. Era un trío muy bueno", calificó el empresario.

José Palazzo - Organizador Cosquín Rock

"La elección de San Juan como sede tuvo que ver con el crecimiento que tuvo la música de San Juan".

PROGRAMACIÓN COMPLETA

Escenario Sur

Sábado 8: Nathy Peluso, Él mató a un policía motorizado, Un planeta, Louta, Mon Laferte, Ca7riel y Paco Amoroso, Sara Hebe, Kchiporros, Julieta Rada, Rosario Ortega, Bandalos Chinos, Fly Fly Caroline, Telescopios. Domingo 9: Babasónicos, Duki, Cazzu, Wos, Ysy a, Neo Pistea, Emanero, Obie wanshot, Lucho SSJ, Valen Etchegoyen, La Joaqui, Guada Casales, Color, Dakillah.

Escenario Norte

Sábado 8: Los Auténticos Decadentes, Guasones, Skay y los Fakires, Charly García, Divididos, Las Pastillas del abuelo, Airbag, La que faltaba, Hilda Lizarazu, Joystick, Pink wasted. Domingo 9: Ratones paranoicos, Las Pelotas, Los caballeros de la quema, Ciro y Los persas, La vela puerca, Los Gardelitos, Jóvenes Pordioseros, La Mississippi, Daniela Doffo, La Chancha muda.

Escenario Urbano

Sábado 8: Militantes del clímax, Dante Spinetta, Emmanuel Horvilleur, Ecko, Bhavi, Agus Padilla, Suena eh!, Flu os, Réplik, Lxs Familia, Bimoud, Louly.

Escenario Popart XXI

Domingo 9: Vanthra, Massacre, Indios, Conociendo rusia, Rayos láser, Rosal, Weste, La femme d'argent, Limón, Onoff, Zero kill.



Además estará La Casita del Blues, Hangar, con una muestra sobre los 20 años del festival; el escenario Acústico, Espacio BNP+CR y Cordoba X, donde como parte de la programación estarán los ganadores del Pre Cosquin Rock y San Juan subirá el domingo 9.