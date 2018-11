Escena. Celeste Castro junto a Araceli Gónzalez, durante el rodaje. En el medio, el director José Cicala.

La actriz local Celeste Castro acaba de filmar su primer rol en cine. "Es un papel chiquito", dice, humilde la sanjuanina que es parte del elenco de "Sola", la película protagonizada por Araceli González, Miguel Ángel Solá y Mariano Martínez.



Griselda Sánchez, la ex Gran Hermano, fue quien convocó a Celeste ya que de ella es la idea y el guión que escribió junto a su marido, José Cicala, el reconocido fotógrafo -integrante del estudio Machado Cicala- que además es el director del filme. Griselda también es parte del elenco que integran Mario Pasik, Mónica Antonópulos, Mica Suárez, Rodrigo Noya, Florencia Torrente y Fabián Mazzei.



"Griselda es amiga mía desde que estudiábamos en Mendoza licenciatura en arte dramático, vivimos mucho tiempo juntas. Sabía que estaban haciendo la peli, me dijo que había escrito un personaje para mí, me preguntó cómo estaba yo con mi trabajo en San Juan, le dije que obvio que si tenía que viajar hacía lo posible para estar ahí", contó Celeste sobre cómo llegó a la película que comenzó a filmarse a principios de noviembre en distintos escenarios porteños. "A la semana me llamó para confirmarme que sería una de las vecinas de Laura, el personaje que representa Araceli González y así fue, todo muy rápido, muy loco. Griselda me dijo 'mirá, podemos ser las mejores amigas, pero si fueras mala actriz no te voy a meter en la película de mi vida'", refirió sobre la conversación que tuvo con su amiga.



"La proyección que tiene la película es muy grande, José Cicala es muy talentoso y la película va a estar buenísima, la estética... todo", agregó Celeste, que además este año quedó elegida dentro del casting de actores de la Fiesta Nacional del Sol 2019.

Con Miguel Ángel Sola.



"La película está ambientada en los años 40, está sucediendo una guerra, la gente está muy afectada por eso. No está enfocado en ninguna guerra real, ni se habla de un lugar en particular. El conflicto es otro, me dicen que no cuente mucho. Yo interpreto a una vecina de Laura, el personaje de Araceli. Ella está embarazada y se encuentran con mi personaje en una plaza, se saludan y la vecina le pide la mano para leérsela. Es algo clave en la película lo que le dice", comentó Celeste sobre su participación que fue filmada en el Jardín Botánico. "Es un momento muy chiquito, pero muy lindo. No somos muchos los actores que no somos famosos, y cada uno de nosotros tiene un momentito importante y eso está bueno".



Sobre cómo fue codearse con estas figuras tan famosas, Celeste habla con honestidad sobre cómo lo manejó. "Me parece que Araceli es una mujer divina, muy profesional y muy diva, obviamente; es tan bella que no podés dejar de mirarla, y es diva como Susana Giménez. Yo estaba muy dura al principio, y recuerdo un gesto de ella: me abrazó y me dijo 'tranquila, estamos charlando, esto tiene que ser orgánico'. Ahí me relajé y salió todo bien", confesó la sanjuanina sobre su debut en el set de esta producción dramática con tintes de suspenso.



"A Miguel Ángel le pedí la foto. Compartíamos vestuario, es un divino. Le dije 'me hice un montón de kilómetros, somos compañeros de escena, me quiero sacar una foto con vos' y me dijo 'pero ¡obvio!'; después de eso me cargaba con el acento, me decía 'la sanjuanina'. Me pareció muy copado. Por ahí uno la flashea, pero son como uno, trabajan de esto", expresó la joven.



"Fue una experiencia hermosa y un aprendizaje en todos los sentidos, no sólo por haber actuado sino por haber sido testigo de toda la movida", dice Celeste Castro que seguramente también debutará en la alfombra roja durante el estreno en 2019.

Junto a Flavia Marco (El puntero).