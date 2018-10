La bailarina Nieves Jaller acusó a Martín Ciccioli de acoso sexual y mostró algunos mensajes que el panelista del Diario de Mariana le habría mandado a su celular. La joven utilizó sus redes sociales para escrachar al periodista que, según ella, la hostiga hace más de dos años.

Según explicó, la ex de Ale Sergi a diario La Nación, conoció a Ciccioli en 2013, en el programa Cortando la tarde de América 24. De acuerdo a su relato, a partir de ese momento el periodista comenzó a hacerle sugerencias sexuales pero ella lo rechazó ya que, no sale con hombres casados.

“Me siguió mandando mensajes por Twitter, por Facebook. Durante mucho tiempo me mandó. Yo lo bloqueé de todos lados pero tampoco lo quería bloquear del todo porque para mí significaba una puerta laboral”, explicó.

Además, contó que a comienzos de septiembre le mandó un video explícito de su miembro a través de WhatsApp. “Decía que él era el periodista más caliente, barbaridades. Yo estaba de viaje y le contestó mi mamá. Ahí él se asustó y negó todo”, explicó.

Posteriormente, Jaller hizo su descargó en las redes sociales pero como muchos dudaron de su credibilidad optó por compartir algunas de las capturas los mensajes que había recibido de Ciccioli.

Quieren mas !??? Por que no se dejan de acusarme a mi. Enfermos, Mafiosos... psicopata es este tipo @MartinCiccioli que lo vengo aguantando hace años .. #NoesNo Lo lamento pic.twitter.com/4k61rVsnSc — NievesJaller (@Nievesjaller) 24 de octubre de 2018

“¿Quieren más? Porque no se dejan de acusarme a mí. Enfermos, mafiosos. Psicópata es este tipo (por Martín Ciccioli) que lo vengo aguantando hace años. No es no, lo lamento”, escribió la vedette junto a las imágenes.

“No me lo vas a creer. Por ahí estás de novia. Yo sigo en familia como un Dandy, pero soñé contigo. Que me hacías sexo oral debajo de la frazada de la casa de un amigo”, dice uno de los textos.

Al ser consultado por varios medios, Ciccioli negó las acusaciones y dijo que si el caso llega a la Justicia, responderá en ese ámbito.