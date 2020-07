Frecuente es escuchar que el Auditorio es el mejor de Sudamérica. Y la buena fama goza de sustento: las características de todo el conjunto arquitectónico (que suma dos foyers o salas de exposiciones, más de 20 aulas acondicionadas para la Escuela Superior de Música, camarines, sala de máquinas, un maravilloso Anfiteatro griego al aire libre y amplios jardines), pero especialmente de la Sala de Conciertos, diseñada con la excelencia como bandera. Una caja de música dentro de otra mayor (los foyers la separan de las aulas, dependencias y exterior), con una acústica envidiable. Los mejores profesionales fueron convocados para su ejecución, desde el Ing. Federico Malvarez, especialista en acústica de la UBA, hasta el organista del Teatro Colón Julio Perceval y el descendiente de organeros alemanes Carlos Hense; pasando por los arquitectos Carmen Renard, Eduardo Caputo Videla y Mario Pra Baldi; entre otros.



La mullida alfombra de lana, el cortinado de terciopelo, las casi mil butacas tapizadas en cuero, los revestimientos de madera de incienso, el cielorraso casetonado, los artefactos eléctricos y hasta el aire acondicionado logran que el sonido se proyecte limpiamente, estando la sala vacía o colmada; y hacen innecesaria cualquier amplificación. Como si fuera poco, fue la primera sala del país en tener un órgano de concierto de esas características, el más moderno de la época, único con memoria electrónica y 3.565 tubos: un Walcker comprado en 1967 a Alemania y que es la gran atracción del complejo (hasta entonces, el más importante del país era el de Santo Domingo, con 1.680 tubos y transmisión electromagnética). Y en 2017 llegó "la Ferrari" de los pianos, un Steinway D-274 de gran cola, la frutilla del postre.



"Tiene el órgano más importante de Latinoamérica y uno de los más importantes del mundo', dijo Adrián Zussino en Flickr.com. "Sólo la sala Carreño de Caracas tiene características similares, pero no está dotada de un órgano como el de San Juan", opinaron otros entendidos en medios locales. "Es comparado con modernas salas del mundo: Royal Festival Hall y Queen Elizabeth (Londres), la Filarmónica de Berlín, Philarmonic Hall de Nueva York, Doelen de Rotterdam", publicó La Nación. Pero fue el mismo Juan Victoria quien varias veces dio testimonio de la magnitud del Auditorio. "Es la única sala del país que ha sido proyectada y construida de acuerdo a la técnica de la ciencia acústica", declaró el día de la inauguración. Años más tarde, en "La obra" -documento que él escribió- expresó que "la crítica especializada cita a este Auditorio entre las 10 mejores salas del mundo". Iría aún más allá tiempo después, cuando en entrevista con Carlos Inza dijo sin jactancia ni falsa modestia: "Le aseguro que no hay en el país una sala construida con tantos detalles en ese sentido (NdR, la acústica), ni siquiera el Teatro Colón de Buenos Aires, que al lado de ésta, es un cine de barrio".



Tim Sharp

Director ejecutivo Asociación Americana de Directores Corales



El Auditorio Juan Victoria es una hermosa sala de conciertos y un testimonio de la importancia de las artes en la vida de los ciudadanos de San Juan. He tenido la alegría de actuar en este auditorio y sería motivo de orgullo para cualquier ciudad. Encontré que el Auditorio Juan Victoria es acústicamente sensible y estéticamente agradable. Es un lugar de alegría y celebración, y personalmente lo considero uno de los mejores lugares donde he tenido la oportunidad de interpretar mi propia música. Recordaré con cariño todas las presentaciones que ha realizado esta maravillosa instalación y felicito a la gente de San Juan en este aniversario.



Bruno Gelber

Pianista

Es una sala que conozco hace muchísimos años, desde fines del '70, he estado muchas veces. Tiene una acústica espléndida, he tocado con orquesta, solo, muchísimas veces y con gran placer. La acústica no es una cuestión de jerarquía, existe o no existe, e incluso se puede vagamente calcular, pero el final a veces no es lo que los ingenieros acústicos calculan. En Estados Unidos, la sala principal del Lincoln Center nada menos, donde he tocado varias veces con la Filarmónica de New York, lo rehicieron tres veces... no siempre los cálculos son exactos. La sala con mejor acústica del mundo es el Concertgebouw de Amsterdam y no tiene para nada los requisitos que se creen debidos. Otra provincia pidió repetir la misma sala, mismas proporciones pero más chico porque era una sala más pequeña, y no dio nada... La acústica es un regalo de Dios cuando es perfecta. Y en San Juan la experiencia siempre ha sido espléndida. Lo único antipático es la escalera para bajar, porque era famoso el hecho de que se olvidaron hacer un montacarga para bajar instrumentos.



Nelson Goerner

Pianista



El Auditorio Juan Victoria de San Juan es, por la calidad superlativa de su acústica, una de las más bellas salas en las que he tenido el placer de tocar. Esta sala se ubica, sin lugar a dudas, en el nivel máximo de excelencia. Cada regreso al Auditorio es para mí un acontecimiento, de aquellos que se aguardan con anticipación y profunda alegría. Mis más cálidos deseos a nuestro querido Auditorio en este aniversario.



Verónica Cangemi

Cantante lírica



¡Opino que es un Auditorio a nivel mundial! Muy bueno. Debuté a los 15 años allí como solista, con Bach, y junto al Coro de Cámara de Mendoza. Luego de varios años regresé invitada para un concierto como solista con Emmanuel Siffert. Pasando por auditorios del mundo, puedo decir que es muy bueno, la acústica también excepcional, y lo mismo su órgano.





Jairo

Cantautor - músico



¡Es sorprendente que sean 50 años! Me acuerdo que la primera vez que canté ahí, harán 30 años, dije '¡Qué maravilla!'. Fue la primera vez que canté en un auditorio de ese nivel. Es un lugar único en la Argentina. Yo he tenido oportunidad de cantar en auditorios de ese tipo en distintos lugares del mundo y este es un auditorio de un nivel internacional extraordinario, sin nada que envidiar... El Teatro Colón tiene una gran acústica, pero no es un auditorio. En el Juan Victoria la acústica está tan cuidada, está trabajada, es un diseño finísimo, fantástico para cualquier músico... un lugar que no necesita sonorización, cualquier cosa que suene se escucha perfecto de cualquier lado, como en los grandes auditorios. Están todos los matices permitidos, de forma natural, está preparado para eso. Su naturaleza es fantástica. Para mí siempre ha sido un honor cantar allí.





Emmanuel Siffert

Director Sinfónica de la UNSJ



Para San Juan es una suerte tener un auditorio de esta calidad acústica, una suerte inmensa. Estéticamente es una sala muy linda con el órgano, acústicamente es fantástica, se escucha perfecto desde la primera a la última silla, el sonido es redondo, el sonido no es seco, agresivo, es muy redondo. Es excelente la acústica. Yo he hecho conciertos en muchas salas del mundo y en ciudades parecidas a San Juan que tienen salas lamentables, por eso digo que para San Juan es una suerte, y para la orquesta, porque ensaya cada día allá. Muchas orquestas tienen salas de ensayo que normalmente son mucho peores y solo el día del concierto se ensaya en las salas de concierto. Aquí podemos hacer todos los ensayos en la sala de concierto, cosa que es un lujo para la orquesta.



Pedro Ignacio Calderón

Compositor. Ex Director Sinfónica Nacional



La conozco prácticamente desde que se inauguró, porque integré el jurado que designó al primer director de la Orquesta Sinfónica: y también he dirigido por muchas salas, las más reputadas en América y Europa, y siempre digo que el Auditorio es una de las mejores salas de concierto del mundo, así nomás lo digo. Junto con el Colón, las mejores del país, lo que pasa es que el Colón es una sala maravillosa especialmente para la ópera, el escenario está pensado para espectáculos operísticos, pero su acústica también es magnífica. Fui al Juan Victoria con la Sinfónica Nacional y todos los músicos compartieron esta apreciación.



Mario Benzecry

Director orquestal



Es una sala excepcional, ha sido la mejor del país, era la única del país porque todas las demás cumplían otras funciones, y además su acústica es excelente. En Buenos Aires por suerte tenemos la sala sinfónica del CCK, pero eso no quita la maravilla arquitectónica y acústica que es el Juan Victoria, muy bien complementada con la Sinfónica de la UNSJ. Se la conoce más en el país, no tanto afuera, donde en general conocen muy poco del país, salvo el Teatro Colón. Lo que falta es la proyección internacional a través de artistas internacionales que sigan llevando el nombre de la sala al exterior.



Horacio Lavandera

Pianista



En cuanto a acústica para repertorio clásico es una de las mejores salas del mundo, hay otra en Los Ángeles y la Filarmónica de Berlín también. Es una gran sala, con una riqueza de armónicos especial para la música clásica, la acústica ideal para la creación comprendida entre el Barroco y siglo XX. Todos los compositores clásicos suenan especialmente bien allí: Haydn, Mozart, Beethoven. Hablo de esta especificidad, porque hay otras músicas que quizás no lucirían igual de bien, porque sus riquezas tímbricas pasan por otros parámetros y entonces, en algunos casos, la acústica con tanta resonancia es molesta.



Pero siempre es muy importante como músico encontrarse con una sala de estas características; y hay que sumar la gran inversión que hicieron las autoridades para comprar el piano nuevo, que era muy necesario porque el que había era de muy baja calidad y en ese caso, por más buena acústica que haya, no se puede hacer nada. Tocar en ese piano y en esa sala, fue una emoción enorme.



Nito Mestre

Músico



Cuando conocí el Auditorio, la primera impresión fue "qué increíble lugar", ideal para tocar. Lo que más me llamó la atención cuando entré es que había alguien hablando en el escenario y lo escuché perfectamente. Eso habla, además de la belleza del lugar, de sus butacas espectaculares y demás, de que la acústica es fantástica. Y obviamente otra cosa que me llamó la atención ¡fue el órgano! Tengo gratísimos recuerdos del Auditorio. Allí hice mi primer sinfónico-coral, que se grabó y filmó. Ese fue además en un momento muy particular de mi vida. Tenía confirmada la actuación, pero no la fecha. Cuando falleció mi madre, el 27 de agosto, me llamaron de San Juan para confirmar la fecha en septiembre, les conté por lo que estaba atravesando y me preguntaron si levantábamos. Y dije "para nada, será un orgullo y se lo voy a dedicar a mi madre", y así fue. Es sin dudas la primera o segunda mejor sala de concierto de Latinoamérica, por su belleza y acústica.



Miguel Ángel Scebba

Pianista



Es imposible hablar de San Juan sin tocar el tema del Auditorio. Ese magnífico complejo, bello y funcional desde todos los ángulos posibles, es un gran homenaje a la cultura y a la música en particular. Cuesta imaginarse el impacto cultural que pudo haber significado su inauguración, constituyendo a la vez logro de un anhelo y punto de partida para grandes vuelos. La sala del Auditorio puede ser calificada con el más alto puntaje comparándola con salas de cualquier gran ciudad del mundo, por su acústica excepcional, la comodidad y funcionalidad del escenario, el órgano, la capacidad de público. ¡Ni hablar de los hermosos jardines y el anfiteatro! Puedo dar fe de lo que digo habiendo ya tocado en grandes salas de París, Buenos Aires, Moscú, Berlín, etc.



Juan Pablo Jofré

Bandoneonista



La sala del Auditorio es algo muy especial porque es la primera sala en la que yo escuché un Orquesta sinfónica en mi vida. Recuerdo que al entrar por primera vez, no podía creer lo que estaba pasando era un grupo de enorme de gente tocando una música hermosa al mismo tiempo y sinceramente me voló la cabeza. Creo que gracias al Auditorio y a la Orquesta Sinfónica de San Juan es que yo decidí dedicarme a la música. Ahora que tengo 36 años y he tocado en muchas salas del mundo me doy cuenta que la sala del Auditorio tiene un muy buen nivel mundial. No sé si es la mejor de Sudamérica porque la mayoría de mis trabajos son en América del Norte Europa y Asia pero sí puedo decir que tiene un sonido increíble y es algo de lo que debemos estar muy orgullosos los sanjuaninos. Y cuidarla como oro. Comparándola con otras grandes salas está a un muy buen nivel internacional, puede competir en las grandes ligas. Y una cosa que me impactó muchísimo fue la calidad del nuevo piano que adquirieron, que está también a un excelente nivel internacional.