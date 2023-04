Reina Madre.

No es habitual que dos bandas de trayectoria nacional que hacen tributo al mismo artista pasen por estas tierras en un corto lapso de tiempo. Eso sucederá con Reina Madre -grupo con 17 años en escena, liderado por Andy Rex, que actuará esta noche en el Teatro Sarmiento- mientras que Dios Salve a la Reina -banda surgida en 1998, que tiene a Pablo Padín como líder- subirá al escenario del Teatro del Bicentenario el 5 de mayo. Ambas interpretan la música de Queen, con importante reconocimiento del público. DIARIO DE CUYO le propuso el mismo cuestionario a los dos artistas que interpretan al gran Freddie Mercury.



-¿Qué es Queen para usted?

-Andy Rex: Queen es todo para mí, atravesó mi vida desde muy pequeño, que descubrí su música y nunca más la abandoné. Desde chico yo quería ser cantante, artista y lo he logrado, viví casi toda mi vida de esto, por no decir toda mi vida en un escenario y es un homenaje a nuestros ídolos musicales.

-Pablo Padín: Queen para mí es el gran legado musical que nos dejaron, además de toda la potencia de sus conciertos en vivo que nosotros humildemente intentamos recrear en cada show. Para nosotros es una parte muy importante de nuestras vidas, sin duda.



-¿Cómo fue el momento en el que decidió ponerse en la piel de Mercury?

-AR: Eso fue un poco después de mi adolescencia. Durante mi adolescencia sí sabía que quería hacerlo, tenía la idea de hacerlo, uno empieza medio en broma medio en serio a hacer esto, hasta que después dije qué se puede hacer con tanta pasión adentro. Ahí empecé a tomar clases de canto, con coach, y comenzó este camino. Cuando me quise acordar estaba sobre el escenario interpretándolo.

-PP: Se dio naturalmente, no fue algo planeado ni buscado. Simplemente éramos 4 chicos que queríamos tocar la música que tanto nos gustaba y un día, medio como un juego, apareció el bigote y desde ahí todo lo que siguió.



-¿Qué le costó más en la caracterización?

-AR: La voz, que es una voz inigualable, inalcanzable e irrepetible... Todo Mercury, su esencia, pero en base a mucho trabajo y mucho sacrificio intento recrear lo más fiel posible lo que era él en un escenario. A través de distintas tonalidades y colores de voces, hasta su presencia, su forma de cantar, de moverse, de correr, de que el público se vaya con la sensación de que vio y escuchó a quien no vio ni escuchó.

-PP: Lo más difícil tal vez es conjugar la parte del canto con todo lo que conlleva cantar las melodías de Freddie, con la energía de todos sus movimientos, recorrer el escenario de punta a punta tal como él lo hacía.



-¿Qué siente cuando está en escena interpretándolo?

-AR: Es una cosa increíble que a través de los años se va renovando cada vez más. Soy consciente de la inmensa responsabilidad que mi trabajo conlleva, ponerse en las botas de un dios del Olimpo de la música no es nada fácil. Uno tiene que estar siempre dando el 100% y más porque es Freddie Mercury. Uno está obligado a que el margen de error sea prácticamente cero. Yo creo que es lo mínimo que la memoria de Freddy Mercury y la obra de Queen y el público merecen.

-PP: Creo que es algo que nos pasa a todos los integrantes de la banda, jugamos a creernos la ilusión de ser Queen para de esa manera transmitirle un poquito de esa ilusión a nuestro público. Es un privilegio poder hacerlo, algo que hacemos con mucho cariño, dedicación y respeto. El público es tan protagonista como nosotros en nuestro show. La energía del público a través de estas canciones universales y eternas es algo que nos sigue sorprendiendo. El sentimiento al poder interpretar a Freddie frente a nuestro público es realmente algo increíble.



-¿Cuesta salir del personaje?

-AR: No, no en absoluto. Lo llevo con mucho respeto, dura lo que demanda el show. Cuando se apagan y antes, tengo muy en claro quién soy y elijo seguir siendo yo mismo. Jamás permitiría que el personaje tome algo de mi vida privada. No es que voy por la calle haciéndome el Freddie Mercury.

-PP: Jugamos a creernos un ratito ser Freddie y los demás integrantes de Queen, pero tenemos muy claro que eso queda arriba del escenario. Apenas estamos de vuelta abajo del escenario somos los mismos de siempre, Pablo, Dani, Mati y Eze con el gran equipo de profesionales que nos acompañan por todo el mundo en nuestro Tour.

Dios Salve a la Reina.



-¿Qué responden a aquellos que piensan que ser una banda tributo es algo menor, o a los que les dicen que hagan su música?

-AR: Pongo mi campera amarilla a disposición para quien tenga la valentía de ponérsela para subirse a un escenario. Las bandas tributo hoy están más aceptadas, pero siguen siendo vistas de reojo y súper injustamente descalificadas. Atrás de una banda tributo hay un enorme trabajo.

-PP: Tocar la música de Queen es un mérito en sí mismo, y a eso le sumamos lo que sería una caracterización de forma actoral o teatral, tal como lo hace un actor que representa una obra de Shakespeare en un teatro. El que no lo puede ver de esa manera, se pierde de poder experimentar lo que hacemos, con tanta dedicación y respeto, cuidando detalles de puesta en escena, vestuarios, instrumentos, audio y todo eso que hacemos para lograr crear la ilusión de estar viendo a Queen y Freddie en los años '80.



-¿Qué cree que pensaría Mercury de su tributo?

-AR: No lo sé, solamente aspiraría a que él le llegue que todo es con mucho amor y respeto. Además cada uno de nosotros es fan de Queen y siempre tocamos Queen, no es que antes tocábamos otra música y después dijimos "mirá, se puso de moda, vamos por acá".

-PP: Supongo que le divertiría y lo pondría muy orgulloso saber que hoy, unos 40 años después de los conciertos que ellos daban, aún su música esté viva, vigente y haciendo disfrutar un lindo momento a tanta gente alrededor de todo el mundo con nuestro trabajo.