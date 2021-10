Cuando en 1981 su padre le preguntó si se animaba a conducir el Coro Vocacional de la UNSJ, aceptó de inmediato. Eso sí, puso una condición: no sería un "semillero", como se suponía, sino un coro con su propia identidad. Tenía 21 años y si bien su respuesta pudo parecer una osadía, aunque era muy joven ya acumulaba experiencia, así que asumieron -ambos- el desafío. El respetado y siempre recordado Maestro Juan Argentino Petracchini -piedra basal del universo coral sanjuanino- había creado esa agrupación en 1976. Dirigió el primer concierto y convocó a Ricardo Ochoa, que se mantuvo al frente hasta que se radicó en Buenos Aires. Fue así que hace 40 años José Domingo Petracchini tomó el mando de esa formación, a la que le imprimió su carácter y que el 5 de noviembre celebrará este aniversario en el Auditorio Juan Victoria (ver aparte), su primera actuación sobre las tablas desde el inicio de la pandemia.



"Yo agarré de agrandado", sonríe José Domingo, que por entonces cursaba el último año del Profesorado de Educación Musical y tenía su bagaje: había integrado el Coro de niños de la Agrupación Coral Sanjuanina y acreditaba -confiesa con nostalgia- "un pasado violinístico" que lo llevó a tocar con la Sinfónica en el '74. Pero lo más curioso es que comenzó a dirigir con sólo 15 años, cuando en 1975 y a instancias de Roald Viganó, se formó el coro del Barrio Kennedy, donde debutó oficialmente como director, con una actuación en la vieja Medalla Milagrosa de la Villa Marini. En paralelo estaba en las filas del Coro Pre Universitario, también creado por su padre y dirigido por Zulma Corzo, quien en 1978 lo dejó en remplazo.

"Yo era uno de sus asistentes. Un lunes me dice: 'Me salió la beca, me voy a Europa el viernes'. ¿Cómo que te vas si el domingo tenemos concierto en el festival de coros?, le pregunté. 'Sí, hacete cargo', me dijo. Y bueno, me hice cargo", vuelve a reír Petracchini, cuya actividad musical abrió en 1979 un paréntesis que se cerró cuando culminó el servicio militar y volvió a ritmos y melodías. Es que, fuera cantando, dirigiendo, tocando o escuchando el violín, la música ha sido parte de su vida. Apenas una vez, cuando terminó la secundaria, se le cruzó la idea de dejar todo para estudiar abogacía, pero... "Esto me llena, absolutamente. Nunca me hice rico pero tengo el privilegio de vivir de lo que me gusta", resumió el conductor del Vocacional, donde hay coristas de la primera hora, otros de hace más de una década y algunos más nuevos; y al que se sumaron también María Inés y Nina, sus hermanas. Una agrupación con la que creció, festejó logros, masticó penas y de la que lo enamora su mística. Una "familia" que tras un año de virtualidad, comparte la alegría de un regreso y, amerita, con varias joyitas.

El concierto abrirá con un tributo a exintegrantes fallecidos, tiene una tonada, una zamba y dos estrenos: "Una versión increíble a seis voces que compré de Ciao Bella Ciao, que ha sido tan pisoteada", expresó; y un motete de Karl Jenkins, Exsultate Jubilate. También incluye una obra sinfónico-coral de la que se hizo un número en San Juan, cuya partitura adquirió y ahora estrenará de manera completa: la Misa Festiva, de Leavitt. "Es muy bonita, muy melodiosa", describió. "Armé un programa que a la gente le guste, obras llamativas, llamémosle así, pero no por eso fáciles", subrayó, poniendo de relieve la capacidad de la agrupación.



"Es un coro vocacional porque no cobran y en general no son músicos profesionales. Pero aman cantar, se esfuerzan, trabajan; tienen la vocación, lo hacen por gusto. Siempre quise darle una impronta diferente y hacerles sentir que no son ni más ni menos que nadie", subrayó el también creador de un coro de cámara casi experimental y exorganista de la Catedral junto a Juan Argentino, "mi viejo" dice con cariño, quien no se fue de este mundo sin decirle lo orgulloso que estaba de él. "Fue muy exigente conmigo, ha sido una relación muy loca, los dos directores, los dos capricornianos... discutíamos todos los días y nos abuenábamos todos los días. Cuando fuimos a Europa hace 10 años me mandó un fax, escrito a mano (se quiebra y hace silencio unos segundos) Me felicitaba...", contó José Domingo, quien con su propios pasos continúa aquella huella, no por mandato, sí por convicción.



El concierto



El recital por el 40mo aniversario de José Domingo Petracchini frente al Vocacional de la UNSJ será el viernes 5 de noviembre, a las 21.30 hs. en el Auditorio Juan Victoria. La entrada es gratuita pero se debe reservar a través de la web del Auditorio: http://auditorio.sanjuan.gob.ar/.



El Programa



Parte I: A capella

Quando Corpus Morietur. G. Rossini

Tonadita (tonada cuyana) Hugo Figueroa / v.c. José A. Fernández

Agitando pañuelos (zamba) Hnos. Ábalos / v.c. Ricardo Mansilla

Ciao, bella ciao (tradicional italiano) / v.c. Ben Parry

Exsultate Jubilate. Karl Jenkins





Coro ocacional de la UNSJ

Director: José D. Petracchini



Parte II: Sinfónico-Coral

Cantique de Jean Racine. G. Fauré

Misa Festiva. John Leavitt (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei)



Coro Vocacional UNSJ

Orquesta Sinfónica UNSJ

Director General: M¦ Emmanuel Siffert