Tiene 26 años de edad y descubrió que quería apostar todas las fichas a la música al explotar la pandemia en Argentina en marzo del año pasado, al enfocarse en la música como su rescate. Su nombre real es Clara Cavallero pero en el circuito se la conoce con el seudónimo Clara Cava y, en poco tiempo, se convirtió en una de las artistas emergentes más escuchadas de Argentina, México, Estados Unidos y España a través de las plataformas y redes sociales. Con esa proyección y planes a largo plazo por delante, la cantante y compositora arribará a Mamadera Bar mañana a las 19 hs, para interpretar sus canciones en un set que contará con la sanjuanina Echega ofreciendo su material inédito como telonera.



Después que en enero y febrero se flexibilizaran las medidas, Clara comenzó a girar por el país. Como parte de su primer periplo ya visitó Córdoba y Rosario para continuar en San Juan y Mendoza, en un formato acústico acompañada de un guitarrista.



"Tengo muchas ganas de ir para allá, nunca fui así es que estoy muy contenta" destacó Clara, en diálogo con DIARIO DE CUYO, entusiasmada con la iniciativa de mostrar su propuesta, un estilo que aborda el R&B y el soul sobre beats electrónicos con un flow de hip hop y trap.



"En 2016, arranqué a hacer mis temas con guitarra y voz pero no tenía muy en claro qué quería hacer con mi vida, sabía que la música era muy central pero no lo tenía en foco. Empecé a encaminarme en este flash cuando comencé a grabar en 2018 mi primer EP Antibioticxs y luego cuando armé la banda. Pero en 2020 comenzó el aislamiento y puse el foco en la música, como lo único a lo que quería dedicarme", expresó evocando sus inicios y la profesión que tomó fuerza en medio del encierro como consecuencia de la crisis sanitaria, período en el que publicó su segundo EP Lavandina -en agosto- y el álbum Martes 13 -en diciembre pasado.



"Es fuerte lo que estoy viviendo. Con la pandemia me cuestioné la vida, me dije que si la música era lo me gustaba hacer, por qué no lo hacía a pleno y dejaba de posponerla para después de otras cosas. A partir de eso es que me puse a full, se me acomodaron las cosas y empezaron a surgir oportunidades, es cuestión de enfocarse; ahora siento que me puedo relajar y ver las cosas con un poco más de anticipación", reflexionó la joven nacida en el Barrio Acassuso que también estudió la Licenciatura en Comunicación y, aunque tomó cursos de piano y guitarra, prefiere decir que va aprendiendo "sobre la marcha".

Consciente de lo que desea, Clara Cava forma parte de la nueva generación de voces femeninas que hace hincapié en el contenido de las letras a través de las que expresa su visión de la actualidad y de los temas que la atraviesan con gran repercusión en la virtualidad. En su canal de Youtube, su single más bien bailable No vaya a la fiesta, en el que recorre la electrónica fusionada al rap, cuenta con 17 mil reproducciones, en tanto que otros títulos como Precipicio tiene 22 mil, y Te dejé una carta, 38 mil; sin contar los más de 13 mil seguidores que tiene sólo en su cuenta de Instagram.



"Está bueno que suceda eso pero hay un exceso de información y una necesidad de mantenerse que genera ansiedad también. No estoy sacando temas y ya estoy pensando que tengo que hacerlo, es una rueda que va rápido. Cada uno tiene que asentarse en sus tiempos, no autoatropellarse. En las redes hay una enorme cantidad de personas conectadas, pero no lo son todo. Es fundamental la magia con el público presencial", aseguró la artista que fue cultivando sus propias "formas" con el paso de la guitarra acústica a la eléctrica con la que ingresó a un mundo de beats que la atrapó. "Si flasheo un tema desde la compu termina siendo menos soul y más rap que si arranco con la guitarra con acordes más jazzero y de baladas, siempre viendo qué me tira la letra", agregó fiel a su sentir la joven que encuentra su inspiración tanto en la soledad más absoluta como en la actividad plena.



"Mi mensaje es que hay que mandarse cuando hay necesidad de sacar algo que tenés adentro. Si hay gente a la que le copa, buenísimo; si no, no pasa nada, no se pierde nada. Hoy está recomplicada la situación para los artistas, por eso hay que darle. Estamos en un momento de apertura mental, en el último año salieron a la luz un montón de artistas nuevos que mostraron algo nuevo, hay algo que se está gestando como un nuevo sonido. Tal vez tiene que ver con el cambio de era y las plataformas digitales, ahora cualquiera puede subir sus temas y eso está muy bueno", subrayó Clara determinada a vivir de su arte, a "crecer y evolucionar" en total libertad.





Dato

El show será mañana a las 19 hs en Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 norte). Musicalizará Dj' Géminis. Precio de tickets $600 a través de show-starter.com.