Este fin de semana, para inaugurar la temporada artística del Centro Cultural Amadeo Conte Grand, llega la dupla de Ricardo Liniers y Alberto Montt para brindar el espectáculo "Stand Up" Ilustrado, un espacio permitido -definido por los propios protagonistas- para "divertirse y portarse mal". La propuesta tanto del dibujante como del cómico chileno es una fuerte dosis de humor ácido, ironía y chispazos eléctricos de histrionismo. Como fuerzas unidas por una amistad de varios años, la dupla Montt-Liniers enlazan hasta las barbas para contar anécdotas, historias desopilantes y sobre todo, reírse de ellos mismos. DIARIO DE CUYO dialogó con ambas figuras previo a la función. Al momento de actuar, se pone en juego todo de los dos: "Como nos hicimos muy amigos, lo que sucede arriba del escenario es lo mismo cuando estamos abajo. Entonces la gente va a pagar una entrada para ver cómo somos amigos", bromeaba el historietista de Macanudo.



No todo es improvisado, si bien mantienen una cierta estructura en que apoyarse a la hora de desarrollar los monólogos, resulta que nunca una función sale igual, porque incorporan nuevas historias a medida que van haciendo la gira. "Algo seguro, esto no es Hamlet. No tenemos dilemas de ser o no ser cuando actuamos. Uno actúa y otro acompaña dibujando", apunta Liniers, quien aporta con algunas ilustraciones de Macanudo, pero lo principal, para los dos, emanan chistes políticamente incorrectos: "Esto no es Olga, el musical, ni Enriqueta leyendo libros para que se acerquen los hijos; hablamos de nuestras vidas personales, qué nos pasa como artistas, como padres y como hombres, la crisis de los 40, uno nunca sabe", emitió Ricardo. Por su parte, el cómico Montt sostuvo que "nos reímos de aquellas tragedias cotidianas, como somos unos perdedores, la gente se conecta con nosotros, con los espacios escatológicos de la historia humana. Tenemos esas pequeñas derrotas del día a día, las evidenciamos y eso causa gracia". Y agregó: "El complemento está en nuestra amistad, de las experiencias vividas que los traducimos en el escenario. La forma de hablar, la forma de dibujar, la libertad que nos damos para ser más oscuros hacen que el show valga la pena que sea visto".



La función será mañana a las 20.30 en el Centro Conte Grand (San Luis entre Las Heras y España). Entrada gratuita.

>> El Conte Grand No duerme



Para el próximo domingo 29 de abril, el Centro Cultural Amadeo Conte Grand, ofrecerá al público el evento 'Conte Grand No Duerme", es una serie de propuestas artísticas y simultáneas, donde los espectadores podrán interactuar a la par con los artistas. Será a las 22 y contemplará instancias para la música, performances, muestras, instalación lúdica, instalación sonora, serigrafía y sector de comidas y bebidas. Los hacedores que participarán son en su mayoría locales: Maximiliano Pacheco, Hermanos Kutter, Galería Parral, La Mandorla, Lorenzo Gómez Oviedo, Tito Oliva, Diego Vega, Matías Inostroza, Santiago Garzón, Elmer Meza, Rodrigo Ovejero, Pablo Salla y Martín Bustos. Ely Domínguez Trío, La Peque, DJ Salas Ábrego, Nocte, Aballay, La Meli; elenco Ob Caenum, Daniel Zalazar y Marcelo Gallardo.



Las actividades son: Animación en 3D, intervención colectiva de serigrafía, instalación lúdica, series fotográficas y montajes visuales, 'Plano liberado" de Lorenzo Gómez Oviedo; Jam Session; "Cuarto Oscuro", una intervención performática y "Dispositivo Obsceno", una reflexión filosófica-artística sobre género y sexualidad como dispositivos políticos, entre otras experiencias. Durará toda la noche y contará con entrada libre y gratuita.