Por Leonardo Muro

En la Birminghan de finales de los 70s se conocieron Ali Campbel y el por entonces skinhead negro Terence Wilson, a la postre apodado Astro. Poco después ya formaban UB40, el nombre fue tomado de un formulario para gente desocupada. Con la banda reggae tuvieron una importante cantidad de éxitos entre los que se destacan “Red Red Wine”, “Bring Me Your Cup”, “Kingston Town”, “Can’t Help Falling In Love”, “Come Out To Play”, “Rat In Mi Kitchen”, “Groovin’”, “Higher Ground” y esa gran versión del clásico de Sonny & Cher “I Got You Baby” junto a Chrissie Hynde (The Pretenders), entre tantos otros.

Pasaron los años y tras haber publicado un par de discos en solitario, Ali Campbell abandona el grupo en 2008 y Astro haría lo propio en 2013.

En 2015 vuelven a cruzar sus caminos y ante la imposibilidad legal de poder usar el nombre de la agrupación que los vio brillar debieron rebautizarse como UB40 featuring Ali & Astro.

El año pasado grabaron un nuevo disco, pero a comienzos de noviembre y tras, según informó su familia, una breve enfermedad, Astro falleció. Ahora llega el postergado “Unprecedented”, un disco con una carga emotiva poderosa por tratarse del álbum póstumo del desaparecido músico.

Astro fue muy crítico al manejo de la pandemia por parte del gobierno de Boris Johnson en Inglaterra, al punto que en una parte del disco les dice “pollos sin cabeza”. Y junto a Ali hicieron su aporte al personal de salud con la canción “Lean On Me” (aquí en sus dos versiones), cuyas regalías fueron destinadas a NHS Charities Together, una asociación que apoya al personal de salud, voluntarios y pacientes afectados por el COVID-19 en el Reino Unido. De hecho Astro no solo fue crítico con los políticos británicos por el desmanejo de la salud en la pandemia sino que fue uno de los pocos MCs de reggae que en los 80s tenía cosas importantes para decir y eso quedó evidenciado en “Rat In Mi Kitchen”.

“Unprecedented” suena como un típico disco de UB40 debe hacerlo, repleto de momentos para disfrutar sin tanto preámbulo, de hecho, y para quienes estén familiarizados con la obra de la banda, pareciera ser un nuevo volumen de “Labour Of Love”.

Más allá de tratarse de la obra póstuma de Astor, “Unprecedented” no solo no decepciona sino que invita a volver a escuchar la obra de UB40.