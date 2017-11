Dos días después de haber sido despedida de Nosotros a la mañana (El Trece, a las 9) por sus desafortunados tweets sobre los judíos tras el escándalo en los Martín Fierro de Radio, Úrsula Vargues (39) reapareció en las redes sociales con un video en el que volvió a lamentar sus polémicas palabras.

En la intimidad de un ambiente que parecería ser una casa, donde inclusive aparece un perro durmiendo en un sillón, Vargues filmó un video dirigido a la comunidad judía para disculparse por segunda vez (la primera fue el lunes en El Trece, donde trabajaba como panelista) por sus mensajes, marcados como antisemitas.

"Éste es un mensaje para toda la colectividad. Quiero volver a pedir disculpas, ya lo hice en el medio donde trabajaba. Nunca fue mi intención lastimar a nadie, y si así lo hice, pido disculpas nuevamente", expresó la ex modelo y conductora en apenas 21 segundos que fueron filmados y compartidos en Twitter, y en los que omitió decir a qué colectividad se refería.

En su primer descargo público, realizado el lunes en el programa conducido por Fabián Doman (53), Úrsula explicó que se la había "malinterpretado" cuando ella escribió, entre otros mensajes: "Los judíos gobiernan, hace mucho, el mundo de las comunicaciones. No entiendo porqué nombrarlos los lastima".

La morocha había escrito esos fuertes tweets luego de que Diego Leuco (28) fuera a buscar en plena gala de los Martín Fierro de Radio al productor que había insultado a su padre, Alfredo (62), en medio de su agradecimiento por la estatuilla a Mejor Programa Periodístico Vespertino en AM por Le doy mi palabra (Radio Mitre).

En ese momento se dijo que al reconocido periodista le habían gritado "judío de mierd..." mientras agradecía su premio. Sin embargo, días después, esa versión se puso en duda luego de que apareciera un video en el que no se escucha el insulto.

Pero Úrsula ya se había cavado su propia fosa al hablar de ese presunto insulto en las redes y entre otras cosas destacar que para ella el judaísmo era "una religión más" y por eso no entendía la ofensa que esa palabra podía llegar a causar en la gente.

"Me pareció muy violenta la palabra judío. Cuando vi ese tweet me dejaste helado. En el mundo occidental el calificativo judío más otra palabra (mierda) es discriminativo", le recriminó Doman a Vargues en su último programa.

"No tengo absolutamente ningún problema con ninguna religión, si pude herir a alguien pido disculpas. Yo estaba tratando de ponerme en otro lugar, estaba describiendo otra situación, no fue mi intención y no soy antisemita", aseguró entonces la panelista.