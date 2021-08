A raíz de una gira por Cuyo, en la que participa en la realización de la serie Ranchera, que es filmada en Mendoza y luego en San Juan (del 20 al 27 de septiembre), Pablo Rago visitó ayer la provincia para dar una clase de formación para actrices y actores sobre 'el rol del actor como intérprete audiovisual', que fue organizado por la Secretaría de Cultura de Capital en el Cine Teatro Municipal de San Juan. El artista mantuvo una entrevista con DIARIO DE CUYO. Habló, sobre la crisis en la industria del cine y la televisión argentina; sus proyectos actuales y opinó sobre lo sucedido con Florencia Peña y su visita a OIivos ocurrida el año pasado.



- ¿Cómo surge esta gira de encuentros por Mendoza y San Juan?



- Es a partir de un proyecto de ficción que venimos filmando con la serie Ranchera. Aprovechando que filmamos en Mendoza y lo haremos próximamente aquí, me interesan mucho estas charlas sobre actuación audiovisual. La idea es impulsar la producción audiovisual en el oeste del país, porque Cuyo tiene un enorme potencial para el cine y para la televisión. Tanto en lo artístico y técnico, filmar aquí es ideal. Hay que trabajar para mover el centro de atención que siempre es Buenos Aires.



- ¿Qué sucede con la ficción en televisión?



- No creo que la ficción argentina muera. Antes se compraba lo mexicano, después las tiras españolas y ahora las novelas turcas. Lo que pasa que la tele se está cerrando más en producir. Las pocas cosas que produce lo hace para plataformas para venderlo afuera. La verdad que no lo entiendo, no me gusta que pase esto.



- ¿Qué política cultural falta para el cine y televisión?



- Venimos arrastrando cuatro años de desidia total por parte del Estado. La cultura para el gobierno de Macri nunca le importó, porque lo consideraba un gasto innecesario. Cuando el cine argentino ganó sus Oscars, no fue casualidad, porque hubo un respaldo atrás del Estado argentino muy fuerte al sector audiovisual en su momento. No tenemos leyes que protejan la pantalla argentina, entonces, estaremos siempre condenados a pedir plata para hacer una película. Cada semana de estreno, si la película no recauda las entradas suficientes en un fin de semana, te sacan de la cartelera y ponen en su lugar una extranjera. Existen cerca de 900 pantallas en el país y solo un porcentaje muy chico, tiene lugar una película nacional. He visto productores y directores llorando con el bolsillo roto porque pusieron mucha plata que nunca recuperarán. Es muy difícil, pero es así.



- Los artistas piden ayuda al gobierno y en medio de esto, se polemizó la visita de Florencia Peña al presidente. ¿Qué opinás al respecto?



- Florencia Peña fue a buscar soluciones para los trabajadores de la industria audiovisual y teatral. Pero se generó polémica porque es Florencia Peña. Pero hubo también, empresarios, productores, actores y de muchos otros sectores que visitaron al presidente y le pidieron respuestas para los graves problemas que tenía cada uno. Y nadie se ofendió. El gobierno tuvo buena acción, pero está mal decirlo así, aunque es real: Cuando hay una pandemia o una crisis sanitaria como ésta, la cultura deja de ser prioritaria. Lo importante era la salud pública y mantener a las empresas funcionando. De hecho, muchos empresarios recibieron plata directa del gobierno como los ATP para pagar la mitad de los sueldos de los trabajadores. Lo mismo sucedió para los propietarios de teatros. Pero ya es sabido que algunos con maldad usan lo de Flor Peña para hacer daño, cuando no tienen nada que hacer y solo arman quilombo.



- ¿También sufriste la difamación pública cuándo se te acusaba de abuso y maltrato?



- Fue horrible. Más que nada para mi vieja y mi hijo, que no fue gratis. Si bien la Justicia actuó y resolvió rápido que todo era falso, sostengo que la mujer cuando es víctima, debe ser escuchada. Porque cuando va a una comisaría a poner una denuncia, siempre recibe el estigma: '¿vos que le hiciste para que te pegara?'. Por supuesto, tampoco puede abusarse y sacar provecho o ventaja de una situación cuando acusás sin razón o sin verdad.



- ¿Cómo se repara el daño cuando te ves involucrado en estas situaciones?



- Traté de sostenerme en mis compañeras y compañeros, del público, de mi novia, mi mamá y mi hijo. El cariño y el afecto que recibí de mucha gente me animó y me ayudó a superar algo que fue horrible lo que me pasó. Soy respetuoso y correcto con toda persona con la cual trabajo.