Valeria Mazza visitó a su amiga Maju Lozano en su programa de TV, y habló de todo. Se refirió al excesivo uso del photoshop en las campañas publicitarias, a las modelos plus size y a otros temas que tienen que ver con su profesión. Después le preguntaron por el feminismo y sus declaraciones desataron polémica en las redes sociales.

La top model -que nació en Rosario, pero fue criada en Paraná- contó que le parece fantástico que las mujeres peleen por sus derechos después de tantos años de desigualdad. Sin embargo, manifestó qué es lo que no le parece correcto: "Lo que no me gusta es cuando la mujer pierde femineidad en esta lucha. No tenemos que ocupar el mismo lugar que los hombres porque no somos iguales. Vinimos al mundo para diferentes cosas".

Los panelistas del ciclo la miraron con atención por lo que acababa de decir y, rápida de reflejos, la rubia disparó: "Hay cosas que las podemos compartir, pero otras no".

Valeria también dijo que para demostrar que las mujeres son fuertes no necesitan agarrarse a trompadas: "Tenemos otras capacidades y podemos demostrarlo desde otro lugar. Somos increíblemente inteligentes, intuitivas, capaces de hacer un montón de cosas al mismo tiempo, y los hombres no".

"Yo quiero tener la posibilidad de acceder al mismo trabajo que tiene cualquier hombre y con el mismo sueldo, pero a la vez me encanta que me abran la puerta del auto. No quiero perder eso. Ese acto de caballerosidad no me hace menos mujer. Me siento más respetada y valorada cuando un hombre tiene un gesto de caballerosidad. No me gusta que el hombre pierda eso", sostuvo, mientras en Twitter le daban con un caño por todas sus declaraciones.

"Valeria Mazza sos una rancia", "Qué nivel de estupidez el de Valeria. Es una tilinga", "No puedo creer las cosas que está diciendo, se nota que ella siempre tuvo lo que quiso y no movió un dedo para nada" fueron algunos de los comentarios que hicieron los usuarios.

Fuente: TN