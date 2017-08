Axel acaba de lanzar Ser, su octavo disco y con él regresa a San Juan a presentarlo con un concierto en el Estadio Cubierto Aldo Cantoni en noviembre. "Estaba esperando con ansias la confirmación de la fecha para estar ahí compartiendo este disco" dice el cantautor a DIARIO DE CUYO sobre su visita a la provincia con "una puesta especialmente diseñada para la gira, donde no sólo se puede conectar con la música sino que será visualmente inolvidable".



Aire y Que nos animemos (a dúo con la norteamericana Becky G) son los cortes difusión del álbum, que fueron lanzados juntos. "Es un disco muy especial, tiene una faceta muy intimista y otro costado bailable, sacamos dos canciones juntas, ninguna compite con ninguno, la gente se enganchó con las dos", dice el compositor sobre las canciones que ya superaron los 8 millones de reproducciones en Youtube. Además Axel fue nominado el mes pasado como el artista argentino más buscado en Shazam, una importante plataforma de streaming internacional.





-¿Qué significa Ser en este momento?



-Hace 3 años y medio que no estrenaba disco. Si bien todos son importantes, el más importante es ese, el del momento, que cuenta tu actualidad, tus historias... Pero este disco tiene algo muy especial para mí, tiene algo representativo y el que más profundo puede conectar conmigo. Lo que viví en los últimos años, la pérdida de mi mamá, que a los 16 días naciera Fermín mi primer hijo varón; el mudarme de la casa donde viví toda la vida en mi barrio (en Buenos Aires), a Córdoba en medio de la montaña, también eso me hizo conectar conmigo mismo.



Con situaciones que todos tenemos que resolver, algunas que me gustan y otras que no. Es un disco sumamente especial, se llama Ser porque es la primera vez que van a descubrir mi ser en esas canciones. Me siento representado absolutamente, como nunca.





-Hay también alguna fusión con el folclore.



El disco tiene dos canciones que tienen pinceladas folclóricas, una baguala medio pop y una canción folclórica muy linda, arreglada a mi estilo pop, que es No pretendas. Cada canción refleja un poquito de mí ser. La primera canción que escribí es muy profunda, se llama Eternidad, dedicada a mi mamá. Sin dudas que poner en palabras sentimientos para una madre y más cuando ya no está, no es fácil, no representas ese amor infinito, pero me ayudó a poder desahogarme, desbloquearme y empezar a escribir este disco.





-¿Te adaptas a cómo funciona todo en la era digital?



-Yo me siento muy cómodo, hay que saber adaptarse. Ante los grandes cambios en la vida, los que sobreviven no son los más fuertes, más rápidos, más ricos... sino el que se sabe adaptar y en la música en los últimos años hemos sufrido un montón de cambios. Creo que me gusta adaptarme, ser flexible, estirar el alma, la cabeza, las ganas y demostrarme a mí y al público que tengo ganas de seguir mostrando mi arte y conectando con la gente. Si no te adaptás a esto no lo lográs. En Spotify tenemos más de un millón de escuchas mensuales, las canciones en la primera semana tuvieron 3 millones de reproducciones por Youtube.





-¿Volverías a ser jurado en televisión?



-Sí, la verdad lo disfruté, fui muy bien tratado por Telefe, etapa linda, lo tomé con mucha responsabilidad, no sólo como simple programa de talentos. Hoy sigo en contacto con gente de los ciclos. Quiero que sigan apostando a lo que aman.



-¿Te acordás de Cande Buasso, la participante sanjuanina?



-Sí, sí. Es chiquita ella, ¿cuánto tiene 20, 21? Sí, canta muy bien, divino como canta. Es una gran intérprete y con un feeling increíble y muy jovencita.





-¿Te gustaría hacer ficción?



-Sí, me encantaría, te confieso. Alguna vez me ofrecieron, pero estaba en un momento que no podía cumplir. Yo intento hacer todo lo que hago en mi vida a nivel de excelencia y hacer algo a medias no es mi estilo. Cuando me lo ofrecieron no tenía el tiempo de hacerlo, pero yo estudie 5 años de teatro con actores importantes. Me gustaría hacer algo así porque es una faceta que tengo para dar, descubrir cosas nuevas y todavía no la desarrollé profundamente.



-Estás en contra de la minería a cielo abierto, aquí hubo dos derrames en Veladero, ¿supiste de eso?



-La gente no lo sabe, pero el año pasado me tomé un auto y me fui a Jáchal. Fui a hablar con el pueblo, nos juntamos en la plaza. El intendente, realmente un mamarracho, se me acercó para sacarse una foto. Yo tenía puesta la remera que decía Jáchal no se toca y él me dijo "pero sacate la remera". "¿Qué?" le dije, "¡vos representás a este pueblo y me pedís que me saque la remera que defiende a tu pueblo!". Me dijo "no puedo, entendeme...". Así que le dije "no, no; prefiero no hacer ninguna foto con vos". Después en la plaza, el pueblo se manifestó de manera efusiva, el pueblo está en contra de la megaminería, el intendente se borró. Hubo gente que no le gustó lo que hice y me ligué una regañada.



La Justicia dijo que no hubo contaminación.



-Que me hagan reír. Ellos mismos lo declararon, la Barrick avisó porque no le quedó otra pero lo minimizó al principio. Yo creo en las ONG, te puedo asegurar que las ONG son las que tienen la data precisa. Yo soy un tipo que sigo con la camiseta puesta más que nunca, me siento una persona protegida por la naturaleza, el que defiende a la naturaleza, ella le da una protección a cambio y me siento en paz por eso. El pueblo de San Juan, el que verdaderamente ama San Juan, no está a favor de la megaminería. Son unos pocos los que participan del negocio.