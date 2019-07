Si bien Jimena Barón recibe un montón de mensajes superamorosos por parte de sus fanáticos, hubo uno que la enterneció profundamente. Una madre le hizo llegar un video en el que se ve a su hija, Giannita, llorando porque no la dejaba ver el video de su canción favorita: "La cobra".

"Mi hija (5 años) llora porque no la dejo ver 'La cobra'. Sos lo más, Giannita. No puedo más", escribió Ailín, la mamá de la nena. Y, en ese momento, Jimena no dudó en responderle: "No, por favor... ¡Ponele 'La cobra'! Yo se la canto, ¿en dónde viven?".

No por favor! Ponele la cobra! Yo se la canto! Donde viven?? https://t.co/E6wpkIvyus — ᒎ �������� �� (@baronjimena) July 1, 2019

Tras la respuesta, Jimena tomó cartas en el asunto y se comunicó con la mamá de su pequeña fan. Y las chicas organizaron un encuentro sorpresa. Así, Jimena Barón pasó una tarde con Giannita y compartió con ella un ensayo.

Muy emocionada por haber conocido a su pequeña fan, Jimena compartió fotos y videos con ella y le dedicó un tierno menaje: "Hoy conocí a Gianna, mi cobrita preferida. Qué hermoso para mí haberte dado esta sorpresa. Tus abrazos hacen bien al alma. Gracias mamá Ailín por mandarme el video por Twitter y dejarme conocer a tu hija tan hermosa. Fue un ensayo de lujo, nos vemos pronto en el show". ¡Hermoso gesto!