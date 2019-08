Este año saltaron de la televisión a las tablas, hicieron temporada en Carlos Paz y después salieron de gira. "Sin Codificar-10 años' es un extracto de las decenas de personajes que hicieron famosos en una década vigentes en la tele y que mañana viernes llegará a San Juan. Al escenario del Teatro Sarmiento subirán Yayo Guridi, Pichu Straneo, Nazareno Mottola, Walter López, Marcelo Ruiz Díaz, quienes integran dirigidos por Gustavo Paván.



"La gente de San Juan es hermosa, estamos seguros que nos van a recibir con una gran sonrisa" dijo a DIARIO DE CUYO Pichu Straneo sobre este regreso a la provincia, donde ya estuvieron hace algunos años. El humorista uruguayo también es parte de Peligro: Sin Codificar que encabeza Diego Korol, que regresa este sábado 24 a Telefe y también irá por Net TV de lunes a viernes.



De la vieja guardia de Videomatch, Straneo, quien ganó como revelación en los Tato (2013), destacó cómo viven la relación con el público en las salas, cómo define el humor que hacen actualmente y qué sintió en el breve regreso a la arena de Marcelo Tinelli para el especial por los 30 años del programa.





-¿Cómo es esta versión en teatro de Sin Codificar?

-Es una versión recordando los 10 años, no con todos los personajes, pero están Los Rebos, el intendente, la ratita de Naza, la Angie y varios sketchs que la gente disfruta mucho. Lo hermoso de este espectáculo es que desde que empieza hasta que termina, la gente se mata de risa. Mejor imposible. Hemos estado en muchos lugares y el espectáculo no ha fallado en ninguno. Nos pone felices, más allá de la convocatoria que pueda tener el show, que pueda lograrse eso.





-¿Cómo es la química entre ustedes?

-Estamos entre amigos, ya no somos sólo compañeros, somos amigos. La química cada vez es mejor, somos un grupo que hace años está acostumbrado a trabajar juntos y a hacer las cosas bien en el humor. El espectáculo está cada vez más aceitado y nos matamos de risa. Siempre hay algunos momentos que son diferentes porque vamos dejando algunos espacios para la improvisación, no todo porque en el teatro es más difícil por los tiempos.



Estamos muy contentos con esta obra y además ir por las provincias es un modo de agradecer que nos bancaron todos estos años. Que nos eligieron en la tele.





-¿Cómo viven la respuesta de la gente en vivo?

-Es algo maravilloso, es lo que tiene el teatro. Además como se dice, "En la cancha se ven los pingos"... es realmente donde no podés fallar y donde se forma el artista, arriba de las tablas. Lo disfrutamos mucho.





-A la hora de definir el humor de Sin Codificar, ¿qué decís?

-El humor de Sin Codificar es un humor disparatado, bizarro y hasta muy infantil. Sabemos que hemos laburado mucho para la familia, logrando esa aceptación familiar y por eso es un humor blanco... hasta naif.

En acción. El elenco de Sin Codificar-10 años en una escena de la obra.



-¿Cómo han modificado el humor actualmente respecto a la figura de la mujer?

-Nosotros no hemos tenido que cambiar mucho, pero sí, se toman en cuenta ese tipo de cosas y hay algunos chistes que no van más. La gente lo toma bárbaro, el espectáculo no hiere a nadie y está más que comprobado.





-Hay poco humor en la tele, ¿por qué crees que ocurre?

-Fijate que no hay casi nada. Nosotros somos como una isla. Programa de humor neto, neto somos nosotros... después hay otros como Polémica en el bar que tiene algo, Capusotto tampoco hace su programa. No hay la verdad, es increíble pero no hay.





-¿Los productores no apuestan al humor?

-Hay veces que también tenés que encontrar a un grupo copado que te entienda. Pero también se encarece mucho, la gran mayoría hace un programa de humor con varias locaciones, tenés que tener escenografía para esas cosas... nosotros, sin querer, logramos abaratar costos haciendo todo en una única escenografía. Eso ayudó a seguir.





-¿Cómo fue ese regreso momentáneo a Showmatch?

-Lindo! Fue un día que recordamos tantas cosas... Uno siempre está agradecido a Tinelli y a toda la producción. Fue una escuela hermosa Videomatch. Fue un momento lindo, recordar mil cosas, viajes, mucho trabajo juntos. Se agradece la invitación y haber estado en ese programa que ha quedado en la historia.





-Antes de ese programa sí hubo críticas a cómo hacía humor Tinelli. ¿Qué pensas sobre eso?

Yo siempre digo eran otras épocas, ahora fue aggiornarse la cosa, y hay que aggiornarse, no hay que buscarle tanta vuelta. Antes la gente se reía de eso, pero ahora no tanto.





-Qué te parecen los humoristas que hay en las redes, los videos... son competencia de los humoristas tradicionales?

No, me parece que está bueno. Es una forma nueva de hacer humor para gente que no tenía posibilidad de estar en la tele o estar en los teatros. Mediante eso (Internet) se les facilitan las cosas y me parece bárbaro, aplaudo que surjan esas cosas nuevas. Después triunfarán los más talentosos, algunos tienen más talento que otros, pero es así.



