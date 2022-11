Por Leonardo Muro

Grabaciones viejas presentadas como nuevas, joyas olvidadas en algún cajón, aniversarios que sirven de excusa para relanzar un disco con material inédito o ya publicado pero ahora todo junto en un mismo packaging, demos, work in progress, remixes, recitales majestuosos remasterizados que ven la luz, esa fue la gran apuesta de esta última semana en materia de lanzamientos musicales, de los cuales rescatamos estos cuatro.

David Bowie: “Divine Symmetry”

Desde la muerte de David Bowie en enero de 2016, es morbosamente desproporcionada la cantidad de grabaciones que lanzaron, y esto se tornó ridículamente desmedido en el último tiempo. El cadáver del Duque Blanco no había alcanzado a enfriarse que los chacales del rédito ya estaban vendiendo todas sus reliquias, pero esta vez encontramos en “Divine Symmetry” oro puro.

Si sos fan del extraordinario álbum “Hunky Dory” (1971), entonces vas a considerar este box como esencial. “Divine Symmetry” rompe las barreras y amplía los límites de “Hunky Dory” al incluir mezclas alternativas, sesiones en la BBC Radio 1 presentadas por el gran John Peel, demos, grabaciones en vivo e inéditas, así como tomas descartadas que funcionan como una especie de retrato del artista cuando era joven. Recordemos que por entonces Bowie tenía 24 años y estos cuatro discos dejan muy claro cuánta confianza tenía en sí mismo. Aquí hay mucho para escuchar y disfrutar, incluida una grabación de piano de “Oh! You Pretty Things”, dos versiones de “Waiting For The Man” de la Velvet Underground, una excelente versión de “Kooks” registrada en el programa “Sounds Of The 70s” de la BBC, y una mezcla alternativa “The Bewlay Brothers”. Además, hay múltiples versiones de casi todas las canciones de “Hunky Dory”, incluidas “Andy Warhol”, “Changes”, “Quicksand”, “Song For Bob Dylan” y esa belleza superlativa llamada “Life On Mars”.

The Doors: “Paris Blues”

“Paris Blues” es una canción que se estima fue grabada por la banda que lideraba Jim Morrison entre 1968 y 1970, durante las sesiones de grabación de los discos “The Soft Parade” (1969) o “L.A. Woman” (1971), no hay precisiones al respecto. Por extraños y desconocidos motivos el máster desapareció y sobrevivió únicamente una copia que le fue entregada al tecladista Ray Manzarek en donde podía escucharse intervenciones de su hijo su hijo Pablo, quien por aquellos días era un niño inquieto que encontró la cinta en un grabador, comenzó a presionar botones y terminó grabando encima de la canción, por lo que era considerado material perdido. Gracias a los avances tecnológicos y la edición creativa, pudo recuperarse aquella vieja grabación y fue presentada como un sencillo primero y luego como un disco de 9 tracks que lleva por título el mismo nombre del corte. Complementan este lanzamiento dos grabaciones en vivo de Robby Krieger y Jim Morrison cantando en un acto político del escritor Norman Mailer, candidato para la alcaldía de Nueva York en 1969, “I Will Never Be Untrue”, canción que más tarde quedaría fuera del disco “Morrison Hotel” (1970), y el cover de Robert Johnson “Me And The Devil Blues”. Le siguen dos canciones interpretadas por Manzarek, se trata de “(You Need Meat) Don't No Go Further” y “I'm Your Doctor”, ambas son descartes del disco “The Soft Parade”. Y para finalizar, 3 tracks registrados en vivo e incluidos en el álbum “Live In Vancouver 1970” (2010), hablamos de “Little Red Rooster”, “Rock Me” y “Who Do You Love?”.

El rescate de “Paris Blues” será más que disfrutado, agradecido y valorado por los fans de la banda.

The Cure: “Wish (30th Anniversary Edition)”

Después que un artista o una banda consagrada lanza el mejor disco de su carrera o el más exitoso, le resulta muy difícil trabajar relajados porque siempre indefectiblemente todos, y me incluyo, estaremos midiendo lo nuevo en relación a lo mejor que hicieron. Pocas veces se tiene en cuenta si efectivamente es bueno, sino si logra superar o al menos igualar lo anterior. Esto es tan injusto que como dije antes nos quita la objetividad de definir si lo nuevo es bueno. Sin ir más lejos alguien que puede dar cátedra de esto, pero afortunadamente lo superó hace rato, es Fito Páez. No sólo no se le perdonó el éxito de “El Amor Después Del Amor”, sino que muchos dejaron de reconocer discos magníficos y canciones maravillosas que publicó después, siempre estuvo el fantasma del éxito nublando la mirada externa. Lo mismo le pasó a The Cure tras el inesperado y arrollador éxito de “Desintegration” (1989), un disco que a tono con el final de una década era sombrío, oscuro, depresivo, anímicamente enreverado, enroscado, todas estas características con las que se hizo conocido The Cure previo a la época de canciones más alegres. Sólo queda recordar canciones como “Pictures Of You”, “Lovesong”, “Fascination Street” o el gran caballito de batallas “Lalluby”, un combo difícil de superar. Tres años después con la presión de la discográfica, de la prensa, del público y la propia, la banda reaparece con una propuesta que quedó ensombrecida por su predecesor pero que sin embargo fue y es un gran disco. En “Wish” (1992), Robert Smith hace un trabajo pendular entre las canciones sombrías que funcionaron tan bien en “Desintegration” y ese tono más alegre que le resultó tan efectivo en la segunda mitad de los 80s. Lo que "Inbetween Days”, “Just Like Heaven” y “Why Can I Be You” fueron para “The Head On The Door” (1985) y “Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me” (1987) respectivamente, ahora tenían su actualización en “Friday I’m In Love”, que incluía también elementos de lo alternativo que se consumía en aquel momento.

Esta edición por los 30 años de “Wish” incluye el disco original completo más demos inéditos, tomas descartadas de estudio y presentaciones en vivo.

Tom Petty & The Heartbreakers: “Live At The Fillmore 1997”

En cualquiera de sus 3 presentaciones es genial, las hay de 2 CDs, de 3 CDs y hasta de 4 discos compactos o 6 LPs, esta última incluye 72 canciones a lo largo de 3 horas y 30 minutos. Una banda haciendo una gran presentación en su mejor momento. Esta grabación captura a un grupo de músicos divirtiéndose y a la vez experimentando sobre el escenario como si fuera el patio trasero de la casa donde están jugando, un público que lo pasa de maravillas y un repertorio que incluye todo lo mejor de la banda hasta el momento, como “Even The Losers”, “American Girl”, “I Won't Back Down”, “Listen To Her Heart”, “Free Fallin'”, “It's Good To Be King”, “Honey Bee” y “Mary Jane's Last Dance”. Además recrean clásicos de Bill Withers, Bob Dylan, Gene Clark, Chuck Berry, The Rolling Stones, Booker T. & The M.G.'s y Ventures.