A pleno. Nuvox lleva un año actuando en diferentes eventos y busca consolidarse.

Son diez, comparten la pasión por el canto y se reunieron en un proyecto original que está comenzando a prender en el público local. Hace poco más de un año nació Nuvox, un grupo vocal que propone un repertorio con obras de rock y pop arregladas para sólo voces.



Sus integrantes cantan en coros, algunos actuaron en ópera, otros vienen de la comedia musical, del rock y hasta del flamenco. "Cuando armamos el grupo, la idea fue hacer algo que no se hace en San Juan, un repertorio no tan académico. Mostrar que la música vocal no es solamente lo que se escucha en un coro, sino que puede escuchar la canción de la radio, versionada para voces', dijo a DIARIO DE CUYO Marcelo Araya, integrante y coordinador del grupo.

Debut masivo. El grupo en el Teatro del Bicentenario en el A todo o nada por vos.



Nuvox -que participará del concurso Revelaciones la semana próxima- estuvo en el espectáculo solidario A todo o nada con vos en el Teatro del Bicentenario el sábado pasado y fue casi su presentación en sociedad, la primera actuación ante un público masivo. "Fue un desafío por donde lo mires, fue hacer una canción como Ji ji ji, nosotros que estamos haciendo todo vocal y encontrarnos con la banda, fue diferente", expresó Araya, quien es además parte del Coro Universitario de la UNSJ.



Esta "nueva voz" -que es lo que quisieron transmitir en el nombre- está conformada además por Melisa Quiroga (conocida en el ambiente musical por su trabajo solista e integrante de Legado), Johana Castro, Gabriela Moya, Carolina Esquivel, Romina Suarez, Guido Cuñarro, Rodrigo Fuentes, Nicolás Hidalgo y Leonardo Francile.



"Lo que hacemos es un trabajo coral pero la diferencia con un coro es que varias personas cantan una misma línea melódica. En Nuvox el trabajo es más solista y si bien a veces se comparte línea melódica por lo general cada uno canta algo diferente al resto", cuenta Araya.



"Hay mucho amor por lo que hacemos. Queremos mostrarle a la gente que el canto coral no es aburrido", comentó por su parte Nicolás Hidalgo, solista y ex coreuta del Coro de la Universidad Católica y el Berutti y ahora además se probará en ópera en el coro de Tosca, que pone en escena el Teatro del Bicentenario. "Lo que hacemos es algo original, no conozco otro grupo vocal en San Juan, la música coral que normalmente se hace es sacra o popular, esto es más moderno, con canciones pop, rock...", apuntó. De hecho han recibido la opinión del reconocido cantante de comedia musical Emilio Yapor, quien les dijo que ni siquiera en Buenos Aires hay un grupo con esta propuesta artística, contó Araya.

Ensayos. Los chicos dedican muchas horas a adaptar las voces a las obras que eligen.





Gabriela Moya se formó en el Coro niños de la UNSJ y después integró -como varios en el grupo- el elenco de comedia musical Clann. "Nuvox es una de las cosas que más me motivan en mi vida en este momento. Para mí fue un crecimiento bastante grande, el entrenamiento me enriqueció", aseguró la joven que destacó la "propuesta innovadora" que traen a los escenarios. "Tiene un nivel de complejidad el hecho de cantar a ocho voces y que no seamos un coro de 50 personas, le suma. Termina de cerrar esta propuesta atrayente para el público", comentó.



La principal referencia del grupo vocal sanjuanino es el texano Pentatonix, de quien han tomado algunos de los arreglos, además sumaron a su repertorio una canción de Alejandro Lerner y hasta el Oigo voces que de Bajofondo.



Así, con repertorio diferente y una puesta audaz, los Nuvox apuntan a consolidarse en el firmamento sanjuanino, en el que pretenden dejar huella.