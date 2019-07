Las polémicas declaraciones que Maxi López (35) realizó este sábado en PH: Podemos Hablar (Telefe, a las 22) reflotaron la eterna guerra que mantiene con su ex mujer, Wanda Nara (32), y como era de esperarse, la mediática no se quedó callada.

Es que, este domingo, ella publicó en Instagram sugestivas imágenes de los hijos que tuvo con López, Valentino (10), Constantino (8), y Benedicto (7), jugando al fútbol con Mauro Icardi (26), su actual marido y padre de sus hijas menores, Francesca (4) e Isabella (2).

En detalle, el delantero y ex figura del Vasco da Gama contó en el programa conducido por Andy Kusnetzoff (48) que desde que se separó de Wanda le resulta prácticamente imposible poder ver y estar en contacto con sus hijos.

"En cinco años nunca pudimos tener un acuerdo. A veces por ahí no se puede respetar una cosa o la otra, pero vos te acomodás por los nenes. Yo me acomodé siempre para ver a mis chicos. Estando en otras ciudades, tuve que viajar siempre y lo hacía con total placer", aseguró López en su paso por el ciclo de Telefe.

Además, el deportista apuntó contra el actual marido de su ex, quien pasa más tiempo con sus hijos que él. "Pasa lo mismo, tengo el mismo feedback que con Wanda. Muchas veces ha cortado llamadas que yo tengo con mis hijos. Es la misma situación con una persona o con la otra", explicó el ex jugador de River Plate.

Dicho esto, las repercusiones no fueron menores. Y Wanda optó por realizar sugestivos posteos en sus historias de Instagram en donde mostró a Icardi jugando al fútbol con Valentino, Constantino, y Benedicto en la mansión que ellos tienen a orillas del Lago di Como.

Como si las imágenes no fueran por demás descriptivas, la rubia acompañó esos videos con una canción del cantante italiano Lorenzo Cherubini, conocido artísticamente como Jovanotti.

El tema se llama A te (A ti) y en su letra dice: "A ti que me encontraste en un rincón con los puños cerrados entre la espalda y la pared, listo para defenderme con la mirada baja, estaba en fila con los desilusionados, tú me recogiste como a un gato y me llevaste contigo".

En tanto, la hermana de Zaira (30) también publicó una foto de su rostro en primer plano con otro fragmento de la balada antes mencionada."A ti que crees en el coraje y también en el miedo. A ti que eres lo mejor que me haya pasado, a ti que cambias todos los días y sigues siendo siempre la misma", fue el párrafo que transcribió Wanda en ese posteo.