Wanda Nara llegó a la Argentina este jueves y lo hizo solo con su hija Francesca, la más grande de las dos que tiene con Mauro Icardi. La modelo explicó que el motivo de su viaje es por compromisos laborales y es por eso que lo hizo sin valijas.

Lo más curioso es que después de haber arribado al Aeropuerto de Ezeiza, la modelo se dirigió a la casa de su hermana, Zaira Nara, que vive en un barrio cerrado y la seguridad no la dejó pasar. Es por eso que en plena emisión de Morfi, el ciclo que la mamá de Malaika conduce junto al Chino Leunis, se produjo un momento muy curioso.

"Me están llamando de la guardia, no la deben dejar pasar. Es obvio que no viene a robarme", contó Zaira, mientras respondía al aire el llamado de un efectivo de seguridad del complejo. Luego se permitió bromear con la interna entre sus padres, Andrés Nara y Nora Colosimo, para justificar que no autorizó el ingreso para ningún familiar, tanto suyo como de su marido, Jakob von Plessen, cuando no se encuentran en la vivienda. "Es que hay tantos familiares peleados", se justificó.

Zaira detalló que Wanda se quedará en su casa durante su breve estadía, ya que solo será unos días en los que la modelo estará trabajando en Buenos Aires. "Vino a visitar a mi nena (por Malaika), no entiendo por qué no la reconocen. No la dejan pasar", completó la menor de las hermanas Nara.

La conductora logró comunicarse con la guardia y, antes de permitir el ingreso de su hermana, le pidió que le pasara el teléfono para poder hablar con ella. "¡No me dejan entrar!", fue lo primero que exclamó la mujer de Icardi.





"Saben que los Nara son un tema, entonces chequean varias veces que estemos bien", bromeó Zaira, que también advirtió un dato que no recordó acercarle a Wanda: no tenía lugar en su casa porque una pareja amiga se está alojando allí de manera temporal.

"¿Te quedás a dormir? Porque me olvidé de decirte que tengo dos amigos en mi casa… No hay más lugar. Jacko se fue, y es un quilombo mi casa: estoy cuidando a un gato, un perro, ahora viene mi hermana, una pareja de amigos. ¡Bueno, vemos, nos acomodamos!", siguió la conductora, algo confundida.

Antes de cortar la comunicación y de verla cuando finalice el programa y regrese a su domicilio, Zaira le reprochó a Wanda que le avisó recién ayer que llegaba en la mañana de hoy. "Traé todo lo que cocinen ahí hoy porque en tu casa no debés tener nada", le reclamó la rubia, aunque la modelo aporto tranquilidad: previsora, apenas supo de su visita, fue al supermercado.

La visita de Wanda Nara a la Argentina se debe a compromisos laborales, es por eso que viajó solo con una de sus hijas. Los tres varones (Valentino, Constantino y Benedicto) están con su padre Maxi López, mientras que Isabella, la más chiquita del clan, quedó al cuidado de Mauro Icardi, que este jueves volvió a entrenarse con el Inter de Milan después de 36 días y en medio de un escándalo por temas contractuales entre el club y su representante, que justamente es Wanda Nara.