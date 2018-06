En la noche del superdomingo, Jorge Lanata compitió con la entrega de los Premios Martín Fierro con una entrevista a Woody Allen . En el encuentro, que fue grabado en Nueva York, el cineasta habló de su profesión y, también, sobre la acusación de abuso que recibió de su hija adoptiva, Dylan Farrow , lo que Allen negó rotundamente.

"¿Usted abusó de ella?", preguntó el periodista. "Por supuesto que no", respondió enfático el director. "Es todo tan loco. Esto es algo que fue analizado minuciosamente veinticinco años atrás por todas las autoridades y todos llegaron a la conclusión de que no era cierto", afirmó el director en la entrevista, que Periodismo para Todos tituló WoodyXLanata.

Allen dijo que el caso se cerró entonces y pudo continuar con su vida, pero "vuelve ahora". "Dios mío, es terrible acusar a una persona de algo así. Soy un hombre con una familia y con hijos, es triste", lanzó.

Sobre por qué la hija adoptiva de Mia Farrow lo acusó de abuso ahora, y ante la pregunta de qué motivos pueden llevar a sembrar el odio en una familia, Allen respondió que "cualquier cosa". "Me siento mal porque me acusan de algo terrible. Me duele, y le duele a mi familia. Algo que fue juzgado hace veinticinco años, investigado por dos fuentes diferentes y que resultó ser completamente falso, ahora regresa. Es terrible ser acusado de algo tan terrible cuando te han investigado y encontrado completamente inocente", matizó.

#MeToo

"Todo el mundo quiere justicia", dijo, y explicó que él es "un gran defensor" del movimiento #MeToo. "Me conmuevo cuando encuentran a personas que acosan a mujeres y a hombres inocentes; es bueno que los expongan, pero yo, yo debería ser la cara en los afiches del movimiento, porque he trabajado en películas durante cincuenta años con cientos de actrices y ni una sola (grandes, famosas, principiantes), nunca, nunca nadie ha sugerido ningún tipo de indecencia mía en absoluto", expresó, y siguió: "Hay quienes han sido denunciados por veinte mujeres, por cincuenta, por sesenta. Yo fui acusado una sola vez por una mujer y en un caso de custodia de menores que fue analizado, y del que se demostró que era falso; aun así me agrupan con esta gente".

Allen dijo que siempre tuvo "un comportamiento maravilloso" para con las mujeres con las que trabajó, y añadió que creó papeles "maravillosos" para muchas de ellas. "Hubo setenta y cinco nominaciones a premios para mujeres que trabajaron en mis películas y he empleado a cientos de trabajadoras en los equipos de mis filmes y siempre les hemos pagado los mismos salarios que a los hombres. Tenemos un historial maravilloso. Estoy de su lado y en su lugar y me siento parte de eso, en principios y en espíritu estoy completamente a favor de que lleven ante la justicia a verdaderos abusadores, pero si alguien es inocente y es puesto en la misma bolsa, eso es muy triste e injusto".

En relación a si su romance con Soon-Yi contribuyó a que la denuncia de Farrow tomara cuerpo, el director habló de su historia de amor con su pareja. "No lo sé, no puedo especular sobre eso. Sonn-Yi y yo nos enamoramos hace veinticinco años y ha sido una relación maravillosa para los dos. Nos casamos y todos dijeron: eres mucho mayor que ella, pero ha sido un matrimonio maravilloso y hemos sido muy felices y tenemos dos hijas maravillosas. Hemos tenido una relación con mucho amor y ninguno de los dos cambiaría ni un solo momento de ella. Ha sido una delicia".

Lanata salió en defensa de Allen y dijo que cree su versión de los hechos. "Creo personalmente y se los voy a mostrar acá con datos que Woody Allen se está comiendo un garrón con este tema, que realmente no hizo lo que dice Mia Farrow que hizo".

La relación con Hollywood

En relación a si lo que le pasó a Allen pudo deberse a la posibilidad de que Hollywood le estuviese pasando factura por su "independencia" como creador,el cineasta lo negó y dijo que el gigante de la industria cinematográfica siempre "fue muy generoso" con él. "Yo siempre viví en Nueva York y nunca me uní a la academia ni fui a esos eventos ni nada, pero aun así siempre me trataron igual que al resto y me nominaron cuando pensaron que hice un buen trabajo".

Allen dice que el hecho de que ironizara sobre Hollywood en sus películas, como en Annie Hall, no significa que la meca del cine no le guste. "Yo no viviría allí, pero eso es algo diferente. No me gusta el sol, ni tener que usar un automóvil para tener que ir a todos lados, pero tengo muchos amigos allí y disfruto de ir por una semana o dos. Mi relación siempre ha sido buena y estoy muy agradecido por cómo me han tratado en Hollywood; trabajé con varios estudios", dijo.

"Todo el mundo piensa que soy un adicto al trabajo, pero no es verdad: voy a los partidos de básquet, disfruto de ver a mis hijos crecer, toco jazz todo el tiempo, camino, voy al cine, veo a amigos, no trabajo todo el tiempo. Pero si trabajas un poco todos los días (siempre escribo por las mañanas), haces mucho", reveló.

Allen también dijo que, hasta la fecha, tuvo la suerte de hacer todas las películas que se propuso, y aclaró que terminará en un mes la grabación de Un día lluvioso en New York, película producida por Amazon que se vio retrasada por el escándalo en que está envuelto.

"¿Usted se considera un genio?", le preguntó Lanata. "No, Leonardo da Vinci fue un genio, o Mozart. Genio es una palabra que dicen todos los días en el mundo del espectáculo. Yo no lo soy, yo soy solo una persona que tiene el talento para divertir. Me gusta hacer películas que sean cómicas. Para mí, el humor siempre surgió de manera natural".