A despejar el sillón, que falta poco para que vuelva “Envidiosa” Lo confirmó anoche su protagonista, Griselda Siciliani, en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini, donde también adelantó algunos detalles de la tira que es furor en Netflix.

Develado el misterio. Bajando los niveles de ansiedad de los fanáticos de la tira, que estaban pendientes de algún dato desde el fin de la segunda temporada, finalmente Griselda Siciliani confirmó en el programa de Mario Pergolini que la tercera temporada de la comedia que protagoniza para Netflix comenzará mucho antes de lo que se especulaba -se hablaba de 2026- y también adelantó algunos detalles de lo que será el regreso de esta producción, una de las más vistas de la plataforma, en el país y fuera de él.

Consultada por el conductor sobre cuáles son las claves de este furor que ha generado la serie desde que pisó la pantalla, reconoció que es una mezcla de cosas, entre las que destacó “un elenco espectacular, soñado”. Así describió al equipo del que ahora también será parte Rada (Agustín Aristarán, coequiper de Pergolini). “Hay escenas muy divertidas, la pasamos muy bien”, dijo él antes de contar que hay un beso, no con Siciliani, que no estaba en el guion. “Hay una escena donde hay muchas cosas que no estaban en el guion”, marcó ella risueña.

Justamente también resaltó los libros de la tira creada por Carolina Aguirre, aunque confesó que –si de éxito se trata- no podría precisar ninguna clave en particular. “Creo que es una fórmula medio mágica que si supiéramos cómo es, la haríamos siempre”, reconoció al respecto Siciliani, que contó que cada temporada tiene un director o directora: la primera fue Gabriel Medina, la segunda Fernanda Heredia y la próxima, Daniel Barone, a quien tanto Griselda como Rada llenaron de elogios. “Es una belleza”, apuntó la actriz.

En cuanto a la envidiosa y en el fondo tierna Vicky, dijo que el personaje la sedujo “porque es una mier…”, haciendo reír a todos los presentes; y reveló que este año estará menos intensa, al menos que en la segunda temporada, en la que la describió como “más basura todavía”. “Siento que se convierte más en un pollito mojado”, siguió con las pistas Siciliani, para entonces revelar la más esperada.

“En noviembre sale la tercera temporada”, anunció con una gran sonrisa la actriz y bailarina, arrancando el aplauso de los presentes en el piso. La grabación duró seis meses, desde febrero cuando comenzaron. “Laburaba todo el día, todos los días de lunes a viernes. Son once horas por día más o menos, es un montón, porque hay que estar”, dijo.

Más Siciliani en vivo

Admiradora de la gran bailarina Marianela Núñez y fanática de Pablo Rago desde la época de Clave de Sol, Siciliani también habló de otras dos series que la cuentan como protagonista.

Una fue la biopic sobre Carlos Menem, que aborda su primera presidencia. La grabó en 2023, antes de Envidiosa. Allí interpretó a Zulema, la esposa del expresidente. Al respecto contó que tuvo que ver muchas entrevistas en la televisión, sobre programas de Mirtha Legrand, Bernardo Neustadt y Mariano Grondona. “¿Te divertía ver eso?” le pregunto el conductor de Otro día perdido. “Muchísimo. Me divertía porque, bueno, ya pasó… bah, no sé si paso”, acotó suspicaz.

También se refirió a la serie sobre Moria Casán, “otro personaje riquísimo, espectacular”, expresó Griselda, que la encarna en la época de los ’90. Dijo que ya están grabando y confesó que le hicieron un postizo del busto de la vedette. “Hay muchas Morias, va cambiando mucho (…) La historia es espectacular”, valoró la actriz, que dijo que “es un honor poder representarla” y que “La One” le dio mucha libertad para encararla.

Envidiosa

Primera temporada: Fecha de estreno: 18 de septiembre de 2024

Sinopsis: La serie narra la historia de Vicky, una mujer de 40 años que se siente por debajo de sus amigas, que se casan y cumplen hitos sociales que ella aún no ha alcanzado. El conflicto se desencadena cuando su novio la deja, provocando en ella una crisis personal que la lleva a lidiar con su propia envidia y las presiones sociales.

Segunda temporada: Fecha de estreno: 5 de febrero de 2025

Sinopsis: Tras su turbulento pasado, la segunda temporada encuentra a Vicky en una encrucijada. Con la propuesta de matrimonio de Dani sobre la mesa y la reaparición de Matías, la trama se enfoca en su lucha por redefinir sus propios deseos y su camino hacia el crecimiento personal, explorando si finalmente elegirá la vida que “siempre soñó” o si se permitirá vivir una historia de amor más apasionada.