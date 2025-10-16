La Oreja de Van Gogh confirmó la vuelta de Amaia Montero, su histórica vocalista El grupo español volverá a tener a su cantante original y se sumará a Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde. La artista había dejado la banda en 2007 y había sido reemplazada por Leire Martínez.

La Oreja de Van Gogh anunció el regreso de Amaia Montero, su cantante original, como vocalista del grupo al tiempo que se confirmó la salida temporal del guitarrista Pablo Benegas, algo que se rumoreaba pero que se ratificó tras la salida de Leire Martínez del grupo español.

La esperada noticia se hizo pública con un comunicado acompañado por un video grabado en una sala de ensayo en el que aparece cantando Amaia Montero, en compañía de Xabi San Martín (teclados), Álvaro Fuentes (bajo) y Haritz Garde (batería).

La ausencia de Pablo Benegas, que llevaba 30 años en la banda, queda confirmado en el comunicado en el que el grupo explica que el guitarrista sigue formando parte del grupo, aunque “se retirará una temporada para poder disfrutar de más tiempo junto a su familia y explorar nuevos retos profesionales”.

“Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz”, asegura una Amaia Montero emocionada, que regresa así al grupo en el que permaneció entre 1996 y 2007.

La confirmación oficial del regreso Amaia se produce justo un año después de la abrupta salida de Leire Martínez, que permaneció 17 años en la banda.

MIRA TAMBIÉN El nuevo trabajo de Thiago Medina que generó polémica luego de estar internado

La salida de Martínez fue anunciada por el grupo con un comunicado que aseguraba que no habían conseguido “acercar” sus “diferentes maneras de vivir el grupo”.

Los fans de la cantante lo tomaron como una traición a quien tomó el relevo de Montero durante 17 años.