Los primeros días del próximo mes, la música y las danzas cuyanas tendrán una nueva cita en el complejo Auditorio Juan Victoria. El 7 y 8 de noviembre se llevará a cabo la 5ta. edición de San Juan celebra la Cuyanía, que en 2025 abrirá el telón con algunos cambios.
A diferencia de los años anteriores, no habrá show en el Anfiteatro Buenaventura Luna. El epicentro del festejo será la Peña que se desarrollará en el escenario montado en los jardines; y comenzará más temprano que en otras ediciones, a las 22 h, ya que “hay actividades en la sala y no se pueden superponer”, tal como informó a DIARIO DE CUYO Rolando García Gómez, director del complejo y mentor de esta movida.
Un par de horas antes del inicio del espectáculo, a las 20 h, quedará habilitada la Feria de artesanos y emprendedores; y también habrá un sector gastronómico a lo largo de la velada.
Durante ambas noches, la Peña -que tendrá únicamente artistas sanjuaninos- contará con la conducción de Laura Poblete y Jorge Maestre; y la danza de Carlos Illanes y Cecilia Soler.
Finalmente se informó que el precio de la entrada general será de $3000, y se podrán adquirir en la boletería que estará ubicada en el ingreso a los jardines del Auditorio Juan Victoria.
El proyecto
Nacido a instancias de Rolando García Gómez, San Juan celebra la Cuyanía tiene como misión “lograr un amplio espacio de difusión, de visibilización y proyección de la música y los cantautores de nuestra identidad cuyana, como así también la danza”.
Tuvo su primera edición en 2021, del 24 al 27 de noviembre, con entrada libre y en homenaje al Día de la Tonada (el 30 de noviembre, recordando el nacimiento de Ernesto Villavicencio). Por entonces llegaron a la provincia otros referentes, como Pocho Sosa, Bebi Pollarolo y Jorge Viñas, de Mendoza; y Trébol Mercedino y Las voces del chorrillero, de San Luis.
La programación de edición 2025 es la siguiente:
Viernes 7 de noviembre – 22 h
- Grupo Confluencia
- Daniel Giovenco
- Carlota de Belaustegui
- Diablito Martínes
- Labriegos
- Abelino Cantos
- Tres para Cuyo
- Dúo Díaz-Heredia
- Los Videla
Sábado 8 de noviembre – 22 h
- El nuevo encuentro
- Ernesto Villavicencio
- Noelia Cantos
- Los gajos de Pinono
- Nano Rodríguez
- Los Lucero de Jáchal
- Gustavo Troncozo
- Raúl Rizo
- Trío Los Barros