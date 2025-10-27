A pura peña, la Cuyanía volverá a celebrar en el Auditorio Juan Victoria En esta 5ta. edición, no habrá shows en el anfiteatro Buenaventura Luna. La peña comenzará más temprano y se complementará con feria y patio gastronómico, todo en los jardines el complejo.

Los primeros días del próximo mes, la música y las danzas cuyanas tendrán una nueva cita en el complejo Auditorio Juan Victoria. El 7 y 8 de noviembre se llevará a cabo la 5ta. edición de San Juan celebra la Cuyanía, que en 2025 abrirá el telón con algunos cambios. A diferencia de los años anteriores, no habrá show en el Anfiteatro Buenaventura Luna. El epicentro del festejo será la Peña que se desarrollará en el escenario montado en los jardines; y comenzará más temprano que en otras ediciones, a las 22 h, ya que “hay actividades en la sala y no se pueden superponer”, tal como informó a DIARIO DE CUYO Rolando García Gómez, director del complejo y mentor de esta movida. Un par de horas antes del inicio del espectáculo, a las 20 h, quedará habilitada la Feria de artesanos y emprendedores; y también habrá un sector gastronómico a lo largo de la velada.

Durante ambas noches, la Peña -que tendrá únicamente artistas sanjuaninos- contará con la conducción de Laura Poblete y Jorge Maestre; y la danza de Carlos Illanes y Cecilia Soler.

Finalmente se informó que el precio de la entrada general será de $3000, y se podrán adquirir en la boletería que estará ubicada en el ingreso a los jardines del Auditorio Juan Victoria.

El proyecto

Nacido a instancias de Rolando García Gómez, San Juan celebra la Cuyanía tiene como misión “lograr un amplio espacio de difusión, de visibilización y proyección de la música y los cantautores de nuestra identidad cuyana, como así también la danza”.

Tuvo su primera edición en 2021, del 24 al 27 de noviembre, con entrada libre y en homenaje al Día de la Tonada (el 30 de noviembre, recordando el nacimiento de Ernesto Villavicencio). Por entonces llegaron a la provincia otros referentes, como Pocho Sosa, Bebi Pollarolo y Jorge Viñas, de Mendoza; y Trébol Mercedino y Las voces del chorrillero, de San Luis.

La programación de edición 2025 es la siguiente:

Viernes 7 de noviembre – 22 h

Grupo Confluencia

Daniel Giovenco

Carlota de Belaustegui

Diablito Martínes

Labriegos

Abelino Cantos

Tres para Cuyo

Dúo Díaz-Heredia

Los Videla

Sábado 8 de noviembre – 22 h