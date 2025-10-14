A ritmos de bossa y samba, el Programa de Canto Popular del Teatro del Bicentenario se muestra al público El jueves 16 de octubre, una decena de artistas sanjuaninos dará un espectáculo en el hall del Teatro, que alberga y promueve este plan de formación dirigido por Patricia Cangemi. Será con entrada libre y gratuita.

En el marco de su tercera temporada, el Programa de Canto Popular que dirige Patricia Cangemi -uno de los proyectos de formación que anida en el Teatro del Bicentenario (TB)- ofrecerá el jueves 16 a las 11:45 h un espectáculo de música brasilera en el hall del principal coliseo sanjuanino.

Serán los alumnos quienes harán un recorrido por los ritmos, sonoridades y particularidades expresivas de la música del vecino país, especialmente bossa nova y samba. Con esta actuación, presentarán el resultado del proceso de formación guiado por Cangemi y Sebastián Narváez, junto al acompañamiento musical de “Gokú” Illanes; una instrucción donde los jóvenes exploran los aspectos fonéticos, rítmicos y lingüísticos de estos géneros musicales.

“La verdad que el Programa de Canto es súper importante, sobre todo que sea gratuito para los estudiantes, porque todos sabemos lo que significa pagar una formación hoy. Y que sea en un teatro tan moderno como éste, que tiene mucha programación de todo tipo, también suma”, dijo en charla con DIARIO DE CUYO Cangemi, poniendo de relieve el apoyo oficial a esta iniciativa. “Creo que los gobiernos deben acompañar el crecimiento de los artistas de su propia región“, expresó.

“Para cualquier provincia, tener una formación de canto es algo valioso. Son espacios donde los alumnos que participan, más allá de que sean cantantes, no solo cantan, también investigan sobre los géneros que abordan. Y por otro lado, es ayudarlos a descubrir un montón de herramientas para la escena, para el trabajo de subirse al escenario”, declaró a DIARIO DE CUYO la coach mendocina, hermana de Patricia Cangemi (destacada cantante lírica), ambas hijas de la recordada artista sanjuanina Fenicia Cangemi. “Una formación en canto no sólo es aprender técnicas de la voz y cantar la canción. Es trabajar el arte escénico y, además, es investigar sobre los autores, en qué contexto se compuso la obra, su estructura, su rítmica”, remarcó sobre este Programa creado en 2023, que tiene como objetivo explorar la música popular argentina y latinoamericana, desde los registros más antiguos hasta las expresiones contemporáneas, pasando por la renovación del folclore.

1 de 2 | 2 de 2 | Actualmente 10 son los cantantes que se perfeccionan con Patricia Cangemi y su equipo.

Según Cangemi, son 10 los cantantes que actualmente transitan el Programa. “En particular este año tuvimos pocos alumnos por un tema de tiempos. Hace unos años lo hicimos grupal, pero no funcionó, porque el alumno necesita su tiempo solo para aprender de la técnica de la voz y de la estructura de la obra. Lo que tiene de bárbaro esta formación es que el alumno trabaja individualmente, aprende un género, una técnica, descubre en él un montón de otras facetas que tal vez no podría haciéndolo en grupo, por eso es que lo grupal no funcionó el primer año”, relató. “En charla con la directora del Teatro, Silvana Moreno, se logró tener un cupo limitado de alumnos, aunque hay mucha gente interesada por todo lo que sucede dentro del programa”, se explayó, apuntando a que la capacitación también enfatiza en la faceta humana de los artistas. “No queremos que quienes salgan del programa sean personas egocéntricas, soberbias, que solo piensen en brillar. Queremos que sean personas empáticas y solidarias con el resto de los artistas”, señaló.

De todos modos, dijo la profesora, hay una instancia de la formación, llamada ensamble, en la que los participantes cantan obras en conjunto, “donde todos se unen para esto que provoca la música popular, que es la comunión, el compartir”, valoró.

Tomá nota:

El espectáculo de música brasilera forma parte del ciclo del TB que busca acercar la música popular al público, generando cruces con las visitas guiadas y abriendo el espacio a toda la comunidad.