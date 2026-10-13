A un mes del casamiento, Julieta Prandi y Emanuel Ortega anunciaron su inesperada separación

La modelo y conductora confirmó el fin de la relación a través de un comunicado en sus redes sociales. Llevaban seis años juntos y apenas un mes atrás habían dado el "sí, quiero" en un registro civil.

Un verdadero bombazo sacudió al mundo del espectáculo: Julieta Prandi y Emanuel Ortega decidieron ponerle fin a su historia de amor, apenas un mes después de haber pasado por el altar. La propia modelo fue la encargada de hacer pública la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un sentido mensaje para despejar cualquier tipo de especulación.

"Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel", comenzó expresando Prandi. En ese sentido, explicó que prefirió comunicarlo de manera directa para evitar la ola de rumores: "Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver con la verdad".

La pareja se había casado el pasado 15 de septiembre en el registro civil de San Isidro. Aquella ceremonia ya había generado cierto revuelo mediático debido a la ausencia de los cuatro hermanos de Emanuel, lo que encendió las alarmas sobre posibles diferencias entre la modelo y su familia política. Al respecto, Julieta dejó entrever en su escrito: "Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos; algunos no son negociables".

La historia entre ambos había comenzado en 2020, en plena pandemia de coronavirus, cuando el cantante le envió un mensaje por Instagram felicitándola por unas fotografías. Tras meses de charlas telefónicas y un romance a distancia, se conocieron personalmente en agosto de ese año. Durante todo este tiempo, Ortega fue un sostén fundamental para Prandi durante el difícil proceso judicial contra su exmarido, Claudio Contardi, quien en 2025 fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual y violencia de género.