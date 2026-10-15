Abel Pintos, ganador del Oro en el Martín Fierro de la Música 2026: uno por uno, todos los ganadores

La música argentina tuvo su propia noche de gala con la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026, una ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) que distinguió a los principales artistas, canciones y producciones del último año. El evento se realizó en Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de Hernán Drago y Edith Hermida.

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La entrega reunió a exponentes del pop, el rock, el folklore, la música urbana, la cumbia y el cuarteto. Entre los momentos destacados estuvieron los reconocimientos a figuras históricas de la música nacional y los premios para artistas que dominan actualmente las plataformas y los escenarios. Abel Pintos obtuvo el Martín Fierro de Oro, el máximo galardón de la ceremonia .

La ceremonia dejó una amplia variedad de premiados, con María Becerra como una de las grandes figuras de la noche. La cantante obtuvo los galardones a Mejor Artista Femenina, Mejor Álbum por Quimera y Mejor Show en Vivo por su espectáculo Quimera Show 360°, realizado en el estadio de River.

Otro de los nombres destacados fue L-Gante , ganador en la categoría Mejor Artista Urbano. En tanto, Lali Espósito se quedó con el premio a Mejor Artista Pop y Turf fue distinguido como Mejor Grupo o Banda, además de compartir con Lali el reconocimiento a Mejor Colaboración por Loco un poco.

En el rubro canción, el premio fue para Luck Ra y Miranda! por Tu misterioso alguien. Por su parte, Big One recibió la distinción a Mejor Productor Musical, mientras que Emanero ganó en Mejor Concepto Visual.

Charly García, Pimpinela y los homenajes a las grandes figuras

La primera edición también reservó un lugar especial para los artistas que marcaron la historia de la música argentina. Charly García recibió el reconocimiento Leyenda de Leyendas, mientras que Pimpinela obtuvo el Martín Fierro de Platino por su trayectoria y vigencia a lo largo de distintas generaciones.

Entre los premios a la trayectoria, Carlos “La Mona” Jiménez fue distinguido por su recorrido en el cuarteto; el Chaqueño Palavecino, por su aporte al folklore; Juanse, por su carrera en el rock; Palito Ortega, por su trayectoria en la música popular, y Patricia Sosa, por su recorrido en el género melódico y pop. Además, Alejandro Lerner recibió una mención especial.

La ceremonia también tuvo un reconocimiento inesperado para el mundo de la música: Wanda Nara recibió una distinción especial por su canción viral Bad Bitch, en una gala que combinó homenajes a figuras históricas con premios a los fenómenos más recientes de la industria.

Todos los ganadores, categoría por categoría

Estos fueron los principales ganadores de la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026. LA NACION+1

Martín Fierro de Oro: Abel Pintos.

Martín Fierro de Platino: Pimpinela.

Mejor Artista Masculino: Abel Pintos.

Mejor Artista Femenina: María Becerra.

Mejor Artista Pop: Lali Espósito.

Mejor Artista Urbano: L-Gante.

Mejor Artista de Rock/Alternativo: Charly García.

Mejor Artista de Cuarteto: Ulises Bueno.

Mejor Artista Folclórico: Soledad Pastorutti.

Mejor Artista de Tango: Jorge Vázquez.

Mejor Artista Tropical Masculino: Uriel Lozano.

Mejor Artista Tropical Femenina: Dalila.

Mejor Grupo o Banda: Turf.

Mejor Grupo/Banda Tropical: Ráfaga.

Mejor Banda de Cuarteto: Desakta2 y Eugenia Quevedo.

Mejor Canción: Luck Ra y Miranda!, por Tu misterioso alguien.

Mejor Álbum: María Becerra, por Quimera.

Mejor Colaboración: Turf y Lali, por Loco un poco.

Mejor Show en Vivo/Plataformas: María Becerra, por Quimera Show 360° en River.

Mejor Productor Musical: Big One.

Mejor Concepto Visual: Emanero.