Ana Rosenfeld confirmó que Icardi no quiso recibir a los hijos varones de Wanda Nara La abogada habló sobre el desplante que el futbolista le hizo a los hijos que la mediática tuvo con Maxi López.

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos y parece ser una historia de nunca acabar en cuanto a los conflictos. En este caso, Ana Rosenfeld, la abogada de la mediática en este divorcio, salió a hablar y se refirió a los rumores sobre el desalojo del country de Santa Bárbara, confirmando la actitud que el futbolista del Galatasaray tuvo con los tres hijos varones de Maxi López.

Tras la comentada fiesta de cumpleaños de Wanda en el country del que fue desalojado Icardi, este martes la letrada habló en vivo con Intrusos (América) y explicó cómo continúa la situación entre la expareja. “La casa de Santa Bárbara es propiedad exclusiva de la señora Wanda Nara porque la recibió en el momento en el que hicimos un convenio de cuota alimentaria impaga por muchísimos años de parte de Maxi López, por lo tanto, no lo excluyó de una casa que fuera del señor Mauro”, dijo Rosenfeld sobre la casa en cuestión.

“Era una casa que había sido prestada hasta el 25 de noviembre, fecha en la que había quedado absolutamente claro, determinado, y te diría que hasta por escrito, que era el día en el que él se iba a retirar de Santa Bárbara”, remarcó la abogada. “La única exclusión que hubo fue de la sede del hogar conyugal, que era en el Chateau Libertador. Respecto a Santa Bárbara, un abogado que hace derecho penal manejó el tema, no porque yo no tenga matrícula en provincia”, dijo a continuación.

Por otra parte, y sobre los derechos que tiene la mediática y sus tres hijos Valentino, Benedicto y Constantino López, Rosenfeld dijo: “Era una casa que debía restituirse a la señora Wanda Nara porque era su domicilio y el de sus hijos varones”. Cuando desde el panel le preguntaron a la letrada sobre los rumores que indicarían que no estaría trabajando para Nara, dejó en claro: “Ojalá estemos en cadena nacional y nos esté escuchando todo el mundo porque me paso aclarando esta cuestión. Soy la abogada exclusiva de Wanda y en las cuestiones penales intervino un profesional que no es de mi estudio”.

“En cuestiones de familia no estoy ni corrida, ni apartada. No quieran minimizar lo que digo porque voy a decirles cosas que de verdad la otra parte no dice”, agregó Rosenfeld a continuación, despejando las dudas al respecto. Luego, Marcela Tauro mencionó que la casa de Nordelta es de Nara y de sus tres hijos varones, a la vez en que circula el rumor de que los tres jóvenes habrían ido a la casa y Mauro no los habría recibido. “Tristemente es verdad”, respondió Rosenfeld.

“Cuando Wanda se refiere a sus chicos habla de un bloque, de hecho, durante años alabé la actitud de Mauro con respecto a los hijos de ella, pero cuando pasó lo que pasó entre ellos eso tristemente pasó al olvido. Hubiera preferido que cuando él habla de sus hijos, y pide un régimen comunicacional, que todavía no pidió, o habla de cuota alimentaria por padre afín, también los incluya”, explicó.

“Él hizo un bloque separándolos a los chicos, cosa que no va a permitir la Justicia y menos que menos lo va a permitir Wanda porque para los chicos sería una gran decepción, porque fueron criados durante tantos años con el cariño de Mauro y ahora son desplazados”, dijo Rosenfeld. “Es triste reconocerlo, pero ese rumor es cierto. Tengo demasiada información que no voy a contar, audios y demás”, cerró acerca del supuesto desprecio de Icardi hacia los hijo de Nara y Maxi López.