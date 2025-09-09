¡Atención gente, la banda La Beriso vuelve para hacer vibrar a los fans de San Juan! Una de las agrupaciones más conocidas de la Argentina llegará a Caucete a una mega fiesta

El próximo 11 de octubre La Beriso será la frutilla de la torta de la Fiesta de La Juventud y la Diversidad Cultural, que tendrá lugar en el Predio Municipal de Caucete (el mismo lugar donde se celebra la tradicional Fiesta de la Uva y el Vino). Ademas, ya están confirmada la grilla con el resto de los solistas y las bandas que participarán de esta jornada extendida de la cual, hasta el momento son: el cuartetero cordobés Ale Ceberio y el popular combo sanjuanino de Omega.

Liderada por Rolo Sartorio, una de las agrupaciones que se han convertido en referentes del palo del rock argentino vuelve a San Juan luego de sus actuaciones en distintos escenarios de la capital provincial como fue el 21 de junio de 2024 en el Teatro Sarmiento y el 8 de noviembre de 2019 en Hugo Espectáculos, además de su función en el Fan Park de la Vuelta a San Juan el 26 de enero de 2023.

Formado en Avellaneda (Buenos Aires) en 1998, con ocho discos independientes, el grupo posee clásicos que ya tienen cientos de millones de escuchas en las plataformas, como es el caso de “Madrugada” que cuenta con más de 103 millones de reproducciones en Spotify.

Catalogada como “la nueva esperanza del rock callejero” por la revista Rolling Stone, la agrupación presentará un efervecente show con infaltables hits como “Traicionero”, “No Me Olvides” y “Como Olvidarme”, entre otras composiciones.

Con esta mochila de melodías, el combo promete desplegar un gran espectáculo para los fanáticos que esperan su regreso a estas tierras. Aquí un recuerdo de uno de sus clásicos:

Para ser los primeros

Para que los seguidores de la banda no alteren sus ánimos, si bien las entradas aún no se pusieron a la venta, según confirmó a DIARIO DE CUYO el productor local Adrian Messina -que es responsable del escenario y la iluminación del festejo-, se realizará próximamente.