Bake Off Argentina 2024: todos los detalles de la nueva edición del ciclo culinario A meses de que arribe a la pantalla chica, Teleshow realiza un recuento de todas las novedades que se dieron a conocer sobre el certamen pastelero.

Si bien todavía queda tiempo para su llegada a la pantalla de Telefe, las ansias de los televidentes aumentan a medida que conocen nuevos detalles de Bake Off Argentina. El reconocido reality culinario se sumará con una edición completamente renovada, la cual no solo tendrá una nueva figura en la conducción sino también en el jurado. Además, en esta oportunidad le abrirá sus puertas a las celebridades para que pongan a prueba sus dotes en la cocina para lograr convertirse en el mejor pastelero del país.

Si bien en las últimas ediciones estuvo al mando de Paula Chaves, a mediados de mayo se conoció por parte de Wanda Nara que iba a reemplazarla. “Ya firmé mi contrato para conducir”, indicó la empresaria, que supo hacerse su lugar en el canal con la última temporada de MasterChef, a través de las redes sociales. Además, sostuvo que estaba muy feliz y agradecida por ser convocada para ese formato, el cual fue confirmado por varios periodistas. Por su parte Chaves a la hora de conocerse su desplazo de la conducción del programa, se mostró bastante triste.

“‘Me dolió me parece que es decirlo más desde un lado de enojo y no estoy enojada, ni mucho menos. Sino que es un proyecto que hice durante tanto tiempo, que me encantó hacer, que marcó un montón en mi vida y en mi carrera, que voy a estar eternamente agradecida a Telefe por la oportunidad que me dio y de más”, comentó.

Por otro lado, hace algunos días Guido Záffora se refirió al elenco que vestirá los delantales del ciclo. En un comienzo hubo especulaciones respecto a si iban a participar los exhermanitos de la última temporada de la casa más famosa del país, pero el panelista de Intrusos (América) no dio certezas al respecto. En ese marco, Záffora reveló que la campeona de la primera edición famosos de MasterChef Claudia Villafañe, Dalma Maradona, Damián de Santo y Miguel Ángel Rodríguez habrían recibido la propuesta formal. De estas figuras explicó que no tenía confirmaciones, pero sí que el trato se cerró con Camila Homs, lo cual la convirtió en la primera concursante confirmada para la inminente nueva temporada.

Otro de los factores importantes del ciclo culinario son los integrantes del jurado. En las ediciones previas, Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar, como también Christophe Krywonis en la temporada emitida durante la pandemia, supieron encarar la tarea de calificar el trabajo de los participantes. Pero en esta oportunidad se sumó Maru Botana, lo cual marcó su regreso a los estudios del canal. “Estoy muy contenta, disfrutando del momento y con muchas ganas de empezar”, indicó la pastelera en diálogo con un cronista del programa de espectáculos. “No quiero meter la pata, estoy en esa etapa de cerrar lo mío. Estoy muy contenta de que me hayan convocado…”