Barassi y el duelo por la muerte de su madre: “Me resguardé en mis hijas y mi mujer”

Darío Barassi abrió su corazón y contó los detalles más profundos sobre cómo vivió la pérdida de su mamá, Laura, en noviembre de 2023.
A la espera de la segunda temporada de Love is Blind junto a Wanda Nara, el conductor dialogó con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina por La Once Diez y se sinceró sobre cómo atraviesa el duelo.
“Lo de mi mamá, sin lugar a dudas, ha sido el proceso más complejo que me tocó vivir, se perdió la batalla”, comenzó diciendo Darío caracterizando el episodio como el más complicado.
Barassi agregó que logró reconciliarse con la ausencia de Laura y recordarla con cariño: “Estoy más conciliado con la idea de que mi vieja no esté, más amigado y recordándola con más amor. La pienso mucho, la escucho, la siento plena”.
“El combo me hizo explotar el cuerpo y el cerebro. Me resguardé en mis hijas y mi mujer, no me quedó otra que frenar, escaparme a Cariló”, relató el conductor acerca de cómo el dolor emocional traspasó hasta llegar a lo afectó físico.
Finalmente, contó cómo fue el proceso de recuperación: “Me tomó dos o tres meses de pausa, con terapia y ayuda las cosas se acomodaron. Vengo trabajando bastante y siento que estoy mucho mejor ahora que hace un par de meses”.