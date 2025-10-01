Bruno Ragone, una de las voces de Destino San Javier, a DIARIO DE CUYO: “Buscamos transmitir la vida misma” El grupo heredero del legado del Trío San Javier, regresa a San Juan y subirá a escena en el Auditorio Victoria este próximo sábado 4 de octubre. El show renovado se llama 'Huracán de amor' con canciones de su nuevo disco.

Vuelve Destino San Javier -sus últimas actuaciones fueron en el Teatro Sarmiento en 2023 y en 2024 en el Auditorio Juan Victoria- que, en esta oportunidad, traerán un nuevo recital conceptual donde la reciente producción discográfica ‘Huracán de amor’ será el eje del show. En plena gira nacional, Franco Favini, Paolo y Bruno Ragone presentarán una nueva puesta en escena, que será impactante y profundamente romántica, donde sonarán las nuevas canciones y los clásicos de siempre, en lo que será un encuentro que enamore especialmente a las familias sanjuaninas.

A través de esta propuesta renovada, el trío buscará conectar con el público en una atmósfera de intimidad y con un poderoso mensaje sentimental, recorriendo los temas “Somos uno mismo”, “Invéntame ” y “Tú sí sabes quererme”, que fueron parte de los avances de este álbum. Pero como ya es tradicional en ellos, ‘Huracán de Amor’ no solo implica un mero título, es toda una declaración de principios: un llamado a los sentimientos, al abrazo musical. Previo a la cita de este sábado 4 de octubre en el Auditorio Juan Victoria, Bruno Ragone habló con DIARIO DE CUYO y expresó de qué trata este ‘manifiesto’ de principios que trae consigo el grupo.

– ‘Huracán de Amor’ se llama el nuevo disco. ¿Qué representa este nombre para ustedes y cómo surgió la idea detrás del concepto?

– Bueno, el ‘huracán de amor’, para nosotros representa un disco como muy autorreferencial, o sea, el nombre se desprende de una de las canciones que nos impactó por su fuerza. Lo que un poco representa quiénes somos: un huracán y amor, conceptos que nos identifica, porque somos un grupo destinado al romanticismo. Entonces, esta canción que sacamos nos encantó, como te decía, habla de nosotros. Cada una de las partes de este tema tiene algo que ver con nosotros.

– En entrevistas anteriores mencionaste que este es el disco más fiel a su estilo, ‘más Destino que San Javier’. ¿Podrías profundizar sobre esa idea?

– Es porque todos los discos que grabamos de alguna manera fueron con canciones de nuestros padres, pero en este caso ahora no. No hay ninguna de ellos, porque quisimos darle un vuelo totalmente distinto. Si bien, las canciones de nuestros padres están con nosotros, buscamos tiempo y espacio para agregar algunas propias. Y no reversiones de ellos. Decidimos hacer un show que tenga más canciones nuevas e inéditas y que sobre la marcha vamos descubriendo con el público.

– ¿Qué desafíos se fueron planteando en el proceso de composición y selección de los nuevos temas?

– Bueno, buscamos transmitir la vida misma, lo que nos está sucediendo ahora. De repente, entra una canción que habla del casamiento de mi hermano que ocurrió el año pasado y le hice una canción a su esposa y que habla de la historia que tienen los dos. Es muy personal pero tratamos de abrir la puerta del living de casa para que la gente se sienta a escuchar y conocernos más. Hay otra canción que se llama ‘Princesa de agosto’ que está dedicada a mi hija y a la hija de Paolo, que nació hace dos años. Es increíble cómo la gente se compenetra con lo que nos va sucediendo en la vida, nos gusta que salga así, porque es genuino. Cuando uno escribe sobre algo real, lo que se vive, es genuino y válido. Es un gran honor para nosotros.

– En ‘Huracán de amor’ hay sonidos de vientos y arreglos andinos, ¿cuánta carga emocional hay en ella y en su lírica?

– Genial lo que decís porque al principio hubo dudas en algunas notas o alteraciones, pero al final nos gustó como quedó esa combinación de alteraciones con el sonido andino. Y lo sentimos así porque es la parte que le da más fuerza a la canción, cuando las voces van bien arriba, se genera esa energía muy grande.

– ¿Y qué rol tuvo León Cuye?

– Con León tenemos una gran amistad, de hecho hay varias canciones de nuestros discos anteriores producidas con él, como ‘Si tú te vas’, la que cantamos con Marcela Morelo y algunas otras que son autorías de él. Además, la producción fue de Darío Pacheco que también resultó excelente y llegamos a congeniar con todos para que dé un resultado muy bueno.

– Más allá de la obra, ¿la intención principal fue reconectar con el público en vivo de una manera diferente? Porque después de la pandemia, parece que la relación subjetiva de la música, al escuchar cambió mucho hasta el presente.

– Nada fácil, porque, es cierto, después de la pandemia hubo un cambio muy grande en la música. De hecho, hoy vivimos la explosión de los géneros urbanos y el cuarteto que van copando muchos festivales de folklore. Pero las cosas son cíclicas y nosotros también fuimos parte de ese cambio y nos gusta que así sea. Para la renovación del folklore y de la música popular es fundamental.

– ¿Qué significa cuando ustedes mencionan en los recitales la idea ‘del abrazo musical’?

– Es una pregunta que nos hicieron también hace poco, resulta rara asociar esas palabras, pero me encantan, porque la música sana, la música sana, lo vemos en nuestros shows, la gente sale transformada. Y en ese sentido, tenemos un plus, una ayuda por ese lado, porque tocamos varias fibras internas con canciones que surgieron hace mucho tiempo y en otras circunstancias. Lo bueno que tiene es que aquellas canciones te llevan a un lugar donde fuiste feliz y es lindo que así sea, que puedan volver y por eso para nosotros, creemos que la misión está cumplida.

– La última entrevista que mantuviste por este medio, dijiste que la materia pendiente en el trío era cantar tonadas cuyanas. ¿lograron el examen?

– Estamos en eso -se reía- hicimos colaboraciones y grabamos varias tonadas inéditas. Yo compuse una, se llama ‘La mendocina más bella’, es por la historia de una pareja que tuve en Mendoza y salió muy linda. Te darás cuenta, que nos mandamos al frente con las composiciones, no podemos esconderlo. La cuestión es que nos gusta mucho la tonada y cuando podemos, la cantamos. Como por ejemplo ‘Vallecito de Huaco’, que cada vez que vamos a San Juan, la gente se vuelve loca cuando la hacemos. Seguramente para este fin de semana, alguna sorpresita habrá, porque nos gusta homenajear cada lugar que visitamos, porque eso forma parte de la identidad del pueblo. Es como un mimo que nos gusta hacer para que todos estén contentos.

DATO

Destino San Javier. Sábado 4 de octubre. 20:30hs. Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Entradas: Sector A – Filas 01 a 05: $60.000. Sector B – Filas 06 a 10: $50.000. Sector C – Filas 11 a 15: $40.000. Sector D – Filas 16 a 20: $35.000. Sector E – Filas 21 a 26: $30.000. Disponibles en EntradaWeb.