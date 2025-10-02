Mirá todo lo que podés hacer el jueves 2 de octubre La internacional Elena Roger encabeza las propuestas artísticas que tendrán lugar en San Juan, con opciones para todas las preferencias y bolsillos.

Ir a ver un espectáculo o recorrer una exposición de artes visuales, por ejemplo, pueden ser muy buenas maneras de cortar la semana y recargar pilas sin salir de San Juan. La agenda para el jueves 2 de octubre tiene varias propuestas interesantes y, entre ellas, una destacada: La visita de Elena Roger, la gran artista argentina de proyección internacional. Acompañada por el pianista Nicolás Guerschberg, realizará un recorrido por los éxitos que la consagraron como una de las máximas referentes del teatro musical y una de las grandes voces de la música popular argentina.

* MÚSICA

Elena Roger. A las 21 hs, Auditorio Juan Victoria. Entradas $35.00, 40.000 y 45.000, en entradaweb

Mika y Juan. A las 22:30 hs, en Bernardo (Lateral Av. Circunvalación 618 este)

* DANZA

Nassibi. Danzas árabes. A las 22 hs en Baladí restaurante (Av. Libertador 1625 oeste)

* ENCUENTROS

Pinta mi ciudad. Presentación de murales ganadores. Pulso live set, food y beer trucks. A las 19 hs, Museo de la Memoria Urbana (Parque de Mayo, por calle 25 de mayo). Entrada libre

* EXPOSICIONES Y MUSEOS

Casa Natal de Sarmiento. Hoy a las 16, visita guiada especial: ‘Habla el monumento’. Visitas generales: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 19 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas históricas: Lunes, martes, jueves y viernes: 9:30, 11, 12:30, 15, 16:30 h y 18 h. Sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. Gratis.

Francia hasta el techo. Muestra de tejas recuperadas de construcciones históricas argentinas provenientes de la región de Marsella, antiguas piezas arquitectónicas del siglo XIX. Podra visitarse hasta el 17 de octubre, en la Alianza Francesa de San Juan (Mitre 202 oeste). Gratis.

Blanco Negro. La muestra plástica con obras de Adriana Carbajal, Humberto Costa, Pablo Henríquez, Graciela Manzano, Aguil Jorge Marún, Estela Milán y Luis Romero llega a su fin con un conversatorio con los artistas protagonsitas, hoy a las 20 h, en el Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia). Gratis.

Condición Humana. Dentro del ciclo Arte en la Ciudad del Municipio de la Ciudad, se exhibe la muestra de Inés Lalanne en la que por primera vez abre la puerta a sus interrogantes más existenciales respecto a la humanidad como: ¿De dónde venimos? o ¿Hacia dónde vamos? Además, en otras de las salas, se mostrarán 2 grandes colecciones pertenecientes al Museo Franklin Rawson como es: Ischigualasto y Ruta 150, en el marco de un vínculo entre ambos complejos. Las muestras podrán visitarse hasta el 3 de octubre lunes a sábados, de 9 a 13 y de 16 a 21 h, en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada gratis.

MIRA TAMBIÉN Murió un reconocido actor de Los Simuladores

Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron el primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2024 – en el hall donde podrá recorrerse durante 2 meses de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com

Museo Franklin Rawson. Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.

Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. de lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías sanjuaninas, certificadas. de lunes a sábados de 9 a 14 h. En España 330 norte. Consultas al 2645814501. Entrada libre y gratuita.

Museo Histórico Agustín Gnecco. Muestra: San Juan en el tiempo. Martes a viernes de 10 a 13 h; sábados de 12 a 18 hs con cita previa a través del mail museohistoricoprovincialavg@gmail.com. Entrada gratis. Mitre 864 este, Capital.

Auditorio Juan Victoria. Exposición del Centro de Artes Plásticas de San Juan en el marco de sus 35 años de fundación con obras de 16 de sus integrantes hasta el 28 de septiembre. de lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. En 25 de Mayo 1215 oeste. Entrada libre.

Centro Ambiental Anchipurac. Recorrido guiado (Calle 5 y Pellegrini. Al pie del Cerro Parkinson). Lunes a viernes, 9 a 19 h. Sábados y domingos, 17 a 21 hs.