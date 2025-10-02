Las 20 películas que podés ir a ver en los cines de San Juan a partir de hoy jueves 2 de octubre Hasta el miércoles que viene, hay una importante cantidad y variedad de propuestas en las tres salas comerciales de la provincia: desde el clásico animé oriental hasta un thriller argento. Aquí te damos un pantallazo de cada una y te informamos sobre días, horarios y lugares de exhibición.

Los amantes del cine, pochoclero y no, están de parabienes. A partir de hoy jueves 2 de octubre, los cines de San Juan ofrecen una veintena de propuestas, entre los estrenos, historias que ya vienen de la semana pasada (y de antes también) y un par de relanzamientos como Avatar 2 y Toy Story 30 años. Anime, infantiles, terror, comedia, dramas biográficos, musicales… La cartelera está servida.

NE ZHA 2 (Animada – Infantil/143’/ATP)

De Yu Yang. Tras la catástrofe, aunque las almas de Nezha y Aobing se salvaron, sus cuerpos pronto quedarían destrozados. Taiyi Zhenren planeaba usar el loto de siete colores para reconstruir sus cuerpos.

Play Cinema. 2D Cast: 15:30*, 17:00, 18:10 hs

Multiplex. 2D Cast: 14:40, 17:25 hs

Cinemacenter. 3D Cast: 18:00 hs

Animales peligrosos (Suspenso/98’/+16)

De Sean Byrne. Con con Hassie Harrison, Josh Heuston, Jai Courtney, Rob Carlton. Zephyr, un surfista inteligente y de espíritu libre, es secuestrado por un asesino en serie y mantenido cautivo en su barco, debe escapar antes de que él lleve a cabo un ritual de alimentación para los tiburones que se encuentran debajo.

Play Cinema: 2D Cast: 19:30, 23:30 hs

Multiplex. 2D Cast: 20:25 , 22:30 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 19.50 hs y 22 hs (salvo jueves y domingo). 2D Sub: jueves y domingo 22:00 hs

Los extraños: Capítulo 2 (Terror/96’/+13)

De Renny Harlin. Con Madelaine Petsch, Gabriel Basso.

Atrapada en una pesadilla sin fin y sin nadie en quien confiar, Maya se convierte en presa de una cacería macabra, mientras Los Extraños, movidos por una crueldad inexplicable y una sed inagotable de violencia, la acechan sin descanso, dispuestos a destrozar a cualquiera que se cruce en su camino

Play Cinema. 2D Cast: 20:45,23:20 hs

Multiplex. 2D Cast: 19:00, 23:10 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 20:10 y 22:45 hs (salvo jueves y domingo). 2D Sub: jueves y domingo 22:45 hs

Nadie podrá escuchar tu grito (Terror/80’/SAM 16)

De Mariano Cattáneo. Con Sol Wainer,Byron, Barbieri, Germán Baudino. Mientras un país entero está atento al Mundial de Italia ’90, alguien aprovecha los partidos de Argentina para cometer brutales asesinatos. Micaela, una joven que trabaja en una tienda de discos grabando compilados en cintas de cassettes, descubre que el asesino está vinculado a su trabajo a través de una cinta que ella misma le vendió. Cada partido conlleva una nueva víctima.

Cinemacenter. 2D Cast: 17.10, 21:50 hs

Avatar: El camino del agua (Acción/192’/ATP)

De James Cameron. El Camino del Agua, un regreso en la luna Pandora, donde viven las criaturas azules pertenecientes a la tribu Na’vi. Han pasado muchos años desde la primera historia y en esta entrega nos presentaría a los hijos de Jake Sully y Neytiri.

Play Cinema. 3D Cast: 17:20 hs. 3D Sub: 22:30 hs

Play Cinema. 3D Cast: 17:20 hs. 3D Sub: 22:30 hs Multiplex. 4D/3D Sub: 19:15 hs

Cinemaceter. 3D Cast: 21 hs

Una batalla tras otra (Acción/162’/+13)

De Paul Thomas Anderson. Con Leo Di Caprio, Sean Penn, Benicio del Toro. Cuando su principal enemigo resurge después de 16 años, una banda de ex revolucionarios se pone de nuevo en contacto para rescatar a la hija de uno de los suyos, encarnado por Leonardo DiCaprio. Adaptación de la novela ‘Vineland’, de Thomas Pynchon (1990), sobre los movimientos radicales de los años 60.

Play Cinema. 2D Sub: 20:40, 22:40 hs

Multiplex. 2D Sub: 22.10 hs

Cinemacenter. 2D Cast: viernes a miércoles, 21:20 hs. 2D Sub: jueves y domingo, 21:20 hs

Dibujos imaginarios (Animada/90’/ATP)

De Seth Worley. Con Tony Hale, D’Arcy Carden. Cuando los peculiares dibujos de una niña cobran vida, dejando una estela de caos y polvo de lápices de colores, una familia en duelo tiene que unirse para luchar contra ellos.

Multiplex. 2D Cast: 15:10, 17:00 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 17.40 hs

Miss Carbón (Drama LGBT/93’/SAM 13 C/R)

De Agustina Macri. Con Lux Pascal, Paco León. Inspirada en hechos reales, recrea la historia de Carlita Rodríguez, la primera mujer trans que logró trabajar en una mina en Argentina.

Cinemacenter. 2D Cast: 17.20, 19.40 hs

Belén (Drama judicial, feminismo/105’/ATP C/R)

De Dolores Fonzi. Con Camila Pláate, Julieta Cardinali, Dolores, Fonzi, Pilar Mestre. Representante argentina en los Oscar y los Goya,está basada en un caso real ocurrido en Tucumán. Aborda a una joven que ingresa a un hospital con un severo dolor abdominal, sin saber que está embarazada. Despierta esposada a la camilla y rodeada de policías. Es acusada de haberse provocado un aborto y, luego de dos años en prisión preventiva, es sentenciada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Una abogada tucumana luchará por su libertad.

Cinemacenter. 2D Cast: 19 hs

Homo Argentum (Comedia/110’/+13)

De Mariano Cohn y Gastón Duprat. Con Guillermo Francella. Película compuesta por 16 historias cortas que exploran con humor y autocrítica las particularidades de la cultura argentina. Cada relato, con tono satírico, refleja costumbres, conductas y actitudes propias del país, invitando a la reflexión desde la risa y destacando la capacidad del cine para retratar aspectos de la identidad nacional.

Play Cinema. 2D Cast: 21:30 hs

Multiplex. 2D Cast: 20:10 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 19:20 hs

El Conjuro 4: Últimos ritos (Terror/135’/+13)

De Michael Chaves. Con Vera Farmiga y Patrick Wilson. Sigue el caso de la familia Smurl en 1986, quienes son atormentados por sucesos terroríficos tras un espejo encantado, obligando a los Warren a resolverlo una última vez.

Play Cinema. 2D Cast: 16:50,18:00,19:10,20:20,23:25 hs. 2D Sub: 21:10 hs

Multiplex. 4D/2D Cast: 16:45 hs. 2D Cast: 23:10 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 17.10, 20 hs. 2D Cast. Sala turbo: 22:20 hs

La casa de muñecas de Gaby (Aventura /105’/ATP)

De Kirk DeMicco, Faryn Pearl, Ryan Crego. Con Logan Bailey y Juliet Donenfeld. Gabby decide irse de viaje con su abuela Gigi rumbo a la maravillosa ciudad de Cat Francisco. Pero cuando la casa de muñecas de Gabby, su posesión más preciada, acaba en manos de Vera, una excéntrica dama obsesionada con los gatos, Gabby emprende una aventura por el mundo real para salvar la casa de muñecas.

Multiplex. 2D Cast:15:30, 18:50 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 17.50 hs

200% LOBO (Infantil/98’/ATP)

De Alexs Stadermann. Un heroico caniche lucha por mantener el respeto de su manada de hombres lobo. Cuando un deseo caprichoso lo transforma en hombre lobo y despoja a un hada traviesa de la Tierra.

Play Cinema. 2D Cast: 15:40*, 16:20 hs

Camina o muere (Terror/100’/SAM 13)

De Francis Lawrence. Con Cooper Hoffman y David Jonsson. Un grupo de adolescentes compite en un concurso anual conocido como “La larga marcha”, en el que deben mantener una cierta velocidad al caminar jo recibirán un disparo. Adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King.

Multiplex. 2D Cast: 21:00 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 22:30 hs

BTS 2021 Muster Sowoozoo Remastere (Musical/ 110’/ATP)

De Jo Hyeongseok. Versión remasterizada en 4K del concierto online del octavo aniversario de BTS, que fue presentado en cines en 2022 para ofrecer una experiencia inmersiva y celebrar la conexión entre el grupo y sus fans, ARMY, con visuales espectaculares y su energía vibrante característica

Multiplex. Jueves y domingo, 2D, 19 hs

BTS 2019 World Tour Love Yourself: Speak Yourself London Remastered (Musical/110’/ATP)

Se centra en la poderosa expresión de amor propio y el significado de la existencia durante el histórico concierto de BTS en el Estadio de Wembley, Londres, en 2019

Multiplex. 2D, 17 hs

Demon Slayer: Kimetstu no Yaiba, Castillo infinito (Animé/155’/SAM16)

De Haruo Sotozaki y Hikaru Kondo. El Cuerpo de Cazadores de Demonios se enfrenta a los Doce Kizuki restantes antes de enfrentarse a Muzan en el Castillo del Infinito para derrotarlo de una vez por todas.

Multiplex. 2D Cast:17:30 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 21:30 hs. 2D Cast Sala turbo: 16:00 y 19:10 hs

Los tipos malos (Infantil/105’/ATP)

Un genial equipo de animales que no respetan la ley, los ahora muy reformados Tipos Malos, se esfuerzan (mucho, muchísimo) en ser buenos, pero se ven envueltos involuntariamente en un golpe de envergadura mundial planeado por un inesperado grupo de criminales: las Tipas Malas.

Multiplex. 2D Cast: 16:50 hs

Mascotas al rescate (Infantil/99’/ATP)

De Benoit Daffis y Jean-Christian Tassy. Un grupo de mascotas, incluyendo al mapache Falcon, que quedan atrapadas en un tren descontrolado controlado por un tejón vengativo, obligándolas a trabajar juntas para salvarse de un choque inminente.

Cinemacenter. 2D Cast: 16.50 hs

Toy Story 30 aniversario (Infantil/85’/ ATP)

De John Lasseter. Los juguetes de Andy, un niño de 6 años, temen que haya llegado su hora y que un nuevo regalo de cumpleaños les sustituya en el corazón de su dueño. Woody, un vaquero que ha sido hasta ahora el juguete favorito de Andy, trata de tranquilizarlos hasta que aparece Buzz Lightyear, un héroe espacial dotado de todo tipo de avances tecnológicos. Woody es relegado a un segundo plano. Su constante rivalidad se transformará en una gran amistad cuando ambos se pierden en la ciudad sin saber cómo volver a casa.