Mirá todo lo que podés hacer este viernes 3 de octubre Si no sabés dónde ir o qué hacer durante el día y la noche sanjuanina, entérate de las diversas propuestas culturales en materia musical y teatral. Encontrá y agendá todas las actividades artísticas pensadas para hoy.

Comienza el fin de semana con varias opciones atractivas en materia de música, teatro, cine y poesía. Una de las citas destacables para asistir hoy es el concierto de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ en lo que se titula como “Un réquiem alemán” de Johannes Brahms. Esta sesión especial que se dará en el Auditorio Juan Victoria, tendrá como invitados a los cantantes del Coro Universitario de la Facultad de Filosofía y del Coro Universitario de Mendoza.

En el aspecto de las melodías de la escena independiente, el grupo Postcasette que estará en el Teatro del Bicentenario con una versión “Unplugged” de su repertorio. Por otro lado, habrá una sesión de jazz en la confitería de la Alianza Francesa y una peña solidaria impulsada por varios referentes de la música cuyana.

Además, para los que gusten de los documentales con temáticas de exploración y viajes en altura, pueden asistir a la segunda función del Banff Mountain Film Festival, que habrá una abundante programación de este tipo de contenidos.

Y en el Chalet Cantoni, habrá un Slam Poético, con feria y minirecitales organizados por Boca del Zorro.

Finalmente, en materia teatral, el elenco La Esquina ofrecerá una reposición de la comedia “El Pacto de los Rosales” en la Sala Títeres en Serio.

*MÚSICA

Oscar Giménez. Latinos, melódicos, bailables. Casino del Bono Park (Ignacio de la Roza 1949 oeste). Cena show con entrada gratuita.

Los Lucero. 22 hs. Junto a Telkara y Diego Villegas. El Patio y Súper Vea (25 de Mayo y Jujuy). Reservas: 2645465230.

Triunfadores Iracundos. 22 hs. Aubonne Food (Libertador 7305 oeste). Derecho a show $3.000.

Show solidario. 22 hs. A beneficio de Marcelo Fernández. Con bandas Fundente, DH, Argentoblues, Rufianes. El Bar del Titi (España 487 sur – Rawson).

Postcasette Unplugged. 22 hs. Sala Auditórium de Teatro del Bicentenario (España y Córdoba). Entrada: $10.000. Anticipadas en Tuentrada.com

Abigail Ortega y Tïmo. Vintage Lounge Bar (Ignacio de la Roza 1974 oeste – Rivadavia). Reservas: 2644136311. Rock y pop.

Deja Vu. 22 hs. El Faro (Landa y Cervantes – Santa Lucía). Reservas: 2645899188.

Orquesta Sinfónica UNSJ. Concierto “Un réquiem alemán” de Johannes Brahms. Con el Coro Universitario de la Facultad de Filosofía y solistas invitados del Coro Universitario de Mendoza. María Milagros Nacif y Fernando Lazari. Director general Wolfgang Wengeneroth. 21:30 hs. Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Entrada libre y gratuita.

La Vip de Nápoles. 22 hs. Barcelona Bar (Libertador 1438 oeste). Reservas: 2645812630.

Noche de jazz. La Madeleine de la Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) 21:30 hs. Con Mark Tonelli. Reservas: 2644858270.

Peña Solidaria. Con Gringo Cevinelli, Daniel Giovenco, Grillo Malbrán, Ricardo Salva, Gustavo Troncozo. Reservas: 2643212480. Colaboración $5.000.

*CINE

Banff Mountain Film Festival. Programación de documentales y cortometrajes. 20 hs. en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (Libertador 862 oeste). Entradas: $20.000.

*ENCUENTROS

Boca de Zorro. Slam Poético San Juan. Competencia de poesía, gran feria y música en vivo. 21 hs. Chalet Cantoni (Libertador 3339 oeste).

*TEATRO

El Pacto de los Rosales. 21:30 hs. Títeres en Serio (Juan B. Justo 335 sur – Rivadavia). Elenco La Esquina. Entradas: $12.000.

*EXPOSICIONES Y MUSEOS

Casa Natal de Sarmiento. Visitas generales: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 hs.; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 hs. Reseñas históricas: Lunes, martes, jueves y viernes: 9:30, 11, 12:30, 15, 16:30 h y 18 h. Sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. Gratis.

Francia hasta el techo. Muestra de tejas recuperadas de construcciones históricas argentinas provenientes de la región de Marsella, antiguas piezas arquitectónicas del siglo XIX. Podra visitarse hasta el 17 de octubre, en la Alianza Francesa de San Juan (Mitre 202 oeste). Gratis.

Blanco Negro. La muestra plástica con obras de Adriana Carbajal, Humberto Costa, Pablo Henríquez, Graciela Manzano, Aguil Jorge Marún, Estela Milán y Luis Romero llega a su fin con un conversatorio con los artistas protagonistas, hoy a las 20 h, en el Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia). Gratis.

Condición Humana. Dentro del ciclo Arte en la Ciudad del Municipio de la Ciudad, se exhibe la muestra de Inés Lalanne en la que por primera vez abre la puerta a sus interrogantes más existenciales respecto a la humanidad como: ¿De dónde venimos? o ¿Hacia dónde vamos? Además, en otras de las salas, se mostrarán 2 grandes colecciones pertenecientes al Museo Franklin Rawson como es: Ischigualasto y Ruta 150, en el marco de un vínculo entre ambos complejos. Las muestras podrán visitarse hasta el 3 de octubre lunes a sábados, de 9 a 13 y de 16 a 21 h, en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada gratis.

Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron el primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2024 – en el hall donde podrá recorrerse durante 2 meses de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com

Museo Franklin Rawson. Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.

Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. de lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías sanjuaninas, certificadas. de lunes a sábados de 9 a 14 h. En España 330 norte. Consultas al 2645814501. Entrada libre y gratuita.

Museo Histórico Agustín Gnecco. Muestra: San Juan en el tiempo. Martes a viernes de 10 a 13 h; sábados de 12 a 18 hs con cita previa a través del correo museohistoricoprovincialavg @gmail.com. Entrada gratis. Mitre 864 este, Capital.

Auditorio Juan Victoria. Exposición del Centro de Artes Plásticas de San Juan en el marco de sus 35 años de fundación con obras de 16 de sus integrantes hasta el 28 de septiembre. de lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. En 25 de Mayo 1215 oeste. Entrada libre.

Centro Ambiental Anchipurac. Recorrido guiado (Calle 5 y Pellegrini. Al pie del Cerro Parkinson). Lunes a viernes, 9 a 19 h. Sábados y domingos, 17 a 21 hs.