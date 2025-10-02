Show de la banda sanjuanina Postcasete: “Al mejor estilo de los acústicos de MTV” El grupo Postcasete redobla su apuesta para la presentación de mañana viernes 3 de octubre.

Con el acompañamiento de más de una decena de artistas, los sanjuaninos que forman parte de la banda Postcasete se presentarán este viernes 3 de octubre a las 22 h, en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. En esta oportunidad, el grupo redobla la apuesta pensando un concierto innovador que tiene su inspiración en los históricos MTV Unplugged, para lo cual invitaron a un cuarteto de cuerdas integrado por Rosabell Mederos, Carolina Pedrozo, Germán Yanes y Gabriel Meyer.

El combo emergente, considerado como uno de los más frescos de la escena local, tratará de expandir sus horizontes con esta propuesta.

Sus integrantes son Juan Guerra, en voz y teclado; Fabricio Norte, en bajo; Lucas Rico, en batería y coros; y Sebastián Arnaez, quien desde su puesto al frente de la guitarra y los coros expresó a DIARIO DE CUYO que el objetivo de la formación es explorar géneros como el funk, el pop y la música disco desde su unión en 2022 con una impronta propia, la misma con la que trabajan las composiciones “postcaseteras” que amalgaman las experiencias musicales previas de cada uno de sus integrantes.

‘Nuestro conjunto trasciende los estilos musicales proponiendo que nuestros temas cuenten con una fuerte tonalidad coral, trabajamos muy fuerte en las voces y a la hora de componer volcamos las cosas cotidianas y lo que nos sucede en estas latitudes’, expresó Arnaez en relación a sus letras que “van desde el amor y el desamor, al amor plural, en comunidad y en cuanto a las distintas formas que adquiere”, como subrayó.

Tras su primera actuación en este espacio cultural el 16 de noviembre de 2024 cuando “la idea fue presentar un recital bastante eléctrico”, para este emprendimiento el objetivo fue abocarse a una nueva estética sonora y visual, mediante la cual la agrupación hará una nueva versión de los temas de su primer EP “Tres Partes” – lanzado en enero pasado- y adelantará parte de su próximo material.

“Se trata de un concierto bastante más acústico donde las canciones se transforman para que tengan este formato. Así es que empezamos a ver aquellos acústicos de MTV Unplugged con esas versiones, eso nos llamó muchísimo la atención, nos gustó y nos atrapó, po eso decidimos hacerlo así. Y, por esa razón, no se verán pantallas gigantes ni nada eléctrico, será todo lo contrario, con una disposición escénica más sencilla”, mencionó el artista sobre la responsabilidad con la que tomaron la decisión de jugarse el todo por el todo.

“Nosotros tenemos tres canciones subidas a las plataformas digitales que son Lechuga, Astros y Movimiento y estamos trabajando para poder sacar algunas más porque la gente también está pidiendo esos temas que ya suenan en vivo, además de sacar un audiovisual de una de las que ya están disponibles. Y con este Unplugged la idea es poder disfrutar de nuestro repertorio con el toque sinfónico que le darán las cuerdas”, mencionó Sebastián Arnaez en alusión a la puesta que se estrenará con un halo artístico que evocará el formato acústico más famoso del mundo que nació en los ’80 y tuvo su época de mayor esplendor en la década de 1990 consagrando a solistas y grupos a nivel globlal.

De acuerdo a lo que recalcó Arnaez “la producción será 100% sanjuanina” ya que contará con otros invitados de lujo como Martín Castro Meglioli en percusión, Florencia Porcel y Luciana Álvarez Arce en coros, junto a un equipo técnico de primer nivel como Ramiro Estévez y Enzo Pérez en arreglos de cuerdas, Carlos Vilaplana en sonido, Emiliano Voiro en iluminación y Bianca Piacentini en prensa.

“En total, seremos un equipo de 11 personas arriba del escenario que pondremos lo mejor de nosotros con la finalidad de llevar a cabo este unplugged que nos pusimos como desafío para llevar a escena”, añadió el guitarrista.

“ Tenemos un estilo de vestuario particular porque nos gusta mucho lo vintage, nos resultan muy atractivas las formas y los tonos que se usaban allá por los ‘70 y ‘80, lo que también le da una elegencia que va acorde a este teatro. Le prestamos mucha atención a lo que es nuestro vestuario y nuestra performance en escena, tanto en lo musical como en lo estético”, apuntó Sebastián.

MIRA TAMBIÉN Curiosa convivencia: 4 películas argentinas en la cartelera sanjuanina que muestran de qué habla hoy el cine nacional

Asimismo, desde Postcasete destacaron que tras el esperdo debut de esta producción, como equipo ellos se dedicarán a la producción de nuevo cancionero para publicar un álbum completo para inicios de 2026, luego de su show en el Teatro Bicentenario.

Cómo y dónde conseguir las entradas: