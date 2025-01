Cacho Deicas reapareció en redes sociales y habló de su salud En el día de su cumpleaños, el artista agradeció los mensajes de cariño y dio detalles de su recuperación tras sufrir un ACV.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cacho Deicas cumplió 73 años y lo celebró en las redes sociales. A principios de este mes, el cantante de Los Palmeras sufrió un ACV y tiempo después comenzaron los problemas entre los miembros de la banda.

“Hola, queridos amigos. Quiero agradecerles por este medio todos los saludos y todas las bendiciones que me han mandado. Sabemos que tuve un ACV muy importante, pero hoy en el día de mi cumpleaños y la gente no se ha olvidado, me han mandado saludos desde lugares inhóspitos. Así que aprovecho la oportunidad para saludarlos y agradecerles lo que hicieron por mí”, dijo en un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

“¡Gracias! 73 y contando…”, escribió el artista en la publicación en la que sus más 60 mil seguidores lo felicitaron y le desearon una pronta recuperación.

“Cacho, te queremos mucho”, “Qué alegría escucharte”, “Felicidades, amigo”, “Te amamos, Cacho querido”, “Que sigas recuperándote”, “Feliz cumple, leyenda”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

El saludo de Los Palmeras a Cacho Deicas en el día de su cumpleaños

A principios de este mes, Cacho Deicas de Los Palmeras sufrió un ACV y tiempo después comenzaron los problemas entre los miembros de la banda. El músico estuvo internado aproximadamente una semana y actualmente se encuentra en su hogar en proceso de recuperación y rehabilitación ambulatoria.

Este martes, desde la cuenta oficial de Los Palmeras, le dedicaron un saludo al cantante de la banda. “¡Feliz cumpleaños @cachodeicasoficial ! Con todo nuestro cariño, te deseamos una pronta y completa recuperación”, escribieron junto a una foto en la que se lo ve a artista en todo su esplendor, frente a un micrófono en un escenario.

El posteo recibió miles de likes y comentarios entre los que se destacaron los de otros artistas como Soledad Pastorutti, Marcela Morelo y el Chaqueño Palavecino, entre otros.

El contundente gesto de Cacho Deicas que alimentó los rumores de su salida de Los Palmeras

Luego de que el hijo del cantante, Luciano Deicas, publicara días atrás video donde explica el enfrentamiento de padre con Marcos Caminos, uno de los miembros principales de Los Palmeras, hoy el cantante quitó el nombre de la banda de su biografía de Instagram.

MIRA TAMBIÉN Entrega total en el escenario

Ahora, la cuenta oficial del cantante tiene una simple descripción que reza “Cantante de cumbia santafesina”. Aunque no confirmó que se haya desvinculado del grupo, sí se conocieron chats de la banda que dejan ver los conflictos que se desarrollaron en el último tiempo.

A Deicas lo habían eliminado del grupo de WhatsApp de la banda para evitarle situaciones de estrés, pero, luego, Caminos se presentó en medios de comunicación expresando que a su compañero le había vetado el uso de celular por parte de su familia.