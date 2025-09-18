Cancelaron el show de Jimmy Kimmel por un comentario sobre la muerte de Charlie Kirk El presidente de EEUU Donald Trump celebró medida. Consideró que fue "una buena noticia" para su país y también lo comparó con otros presentadores de entretenimiento.

Jimmy Kimmel, una de las personalidades más importantes de la televisión de Estados Unidos, fue sacado del aire indefinidamente después de unos comentarios que hizo en su programa nocturno.

La cadena de televisión estadounidense ABC, propiedad de Disney, anunció el miércoles la decisión sobre el presentador y comediante nocturno provocando una cascada de reacciones en el país.

A principios de esta semana, Kimmel dijo durante su programa Jimmy Kimmel Live! que los seguidores del presidente Donald Trump intentaban “ganar puntos políticos” con el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk.

En respuesta a una pregunta sobre el presentador y la libertad de expresión, Trump afirmó en una conferencia de prensa este jueves: “Despidieron a Jimmy Kimmel por sus bajos índices de audiencia. Lo despidieron por falta de talento”.

En cuenta de Truth Social, el mandatario expresó: “Buenas noticias para América. El programa de Jimmy Kimmel, que tuvo problemas de audiencia fue cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que está bien”, comenzó.

“Kimmel tiene cero talento, y peor ratings que el incluso (Stephen) Colbert, si es que eso es posible. Eso deja a Jimmy (Fallon) y Seth (Meyers), dos completos perdedores, en la cadena de noticias falsas NBC. Sus ratings también son horribles. Hacelo NBC!”.