Se viene un súper sábado: cuatro fiestas privadas para esperar la primavera a pura música y baile Con propuestas muy diferentes cada una, que van desde el house con artistas internacionales hasta el rock local en vivo, son una gran opción para comenzar la nueva estación del año bien arriba.

El domingo 21 de septiembre comienza la primavera y los estudiantes celebran su día, dos motivos más que suficientes para festejar y, a tal fin, ya se ha desplegado un gran abanico de propuestas para ese día, encabezadas por la oficial, el FestiJoven 2025. Sin embargo, hay otra movida que ya empezó a latir fuerte en las redes y que se encenderá a modo de previa: el día sábado 20, cuatro fiestas privadas (para mayores de 18 años) abrirán sus puertas para quienes quieran esperar la nueva estación del año bien arriba.

Primavera Remember, Bloom Flower Power, Primavera Aurea y Maldita Primavera se erigen como los puntos fuertes de esta antesala, cada una con su propio concepto, conformando una cartelera muy variada y atractiva que contempla prácticamente todas las preferencias.

Si todavía no sacaste tickets, estás haciendo planes y querés ver de qué se tratan, acá te dejamos toda la info para que elijas:

Primavera Remember

Día y hora: sábado 20 de septiembre. Apertura 23 h

sábado 20 de septiembre. Apertura 23 h Lugar: La Meseta (Abraham Tapia antes de Calle 5)

La Meseta (Abraham Tapia antes de Calle 5) Música: Nada de RKT ni música actual. Solo hits del 2000 al 2015, reguetón, cumbia, cuarteto y pop. Dj’s Santi R, Rodri G, Dj Patineta.

Nada de RKT ni música actual. Solo hits del 2000 al 2015, reguetón, cumbia, cuarteto y pop. Dj’s Santi R, Rodri G, Dj Patineta. Propuesta: Fiesta bailable. Recepción Beefeater, sector food, candy bar, juegos tipo kermés, glitter y regalos. Animan Rodrigo González y el famoso Oso de la fiesta.

Fiesta bailable. Recepción Beefeater, sector food, candy bar, juegos tipo kermés, glitter y regalos. Animan Rodrigo González y el famoso Oso de la fiesta. Entradas: Anticipadas $4.500 (más costos por servicios) en app.tikzet.com y $6000 en puerta

Anticipadas $4.500 (más costos por servicios) en app.tikzet.com y $6000 en puerta Redes: musicfest.sj (Instagram)

Fiesta Bloom Flower Power

Día y hora: sábado 20 de septiembre. Apertura 23 h

sábado 20 de septiembre. Apertura 23 h Lugar: Quattro Indoor (Av. Rawson 1490 sur)

Quattro Indoor (Av. Rawson 1490 sur) Música: Hits de pop, reggaetón y electrónica. Dj’s Sotelo, B2B, Dani Pérez (open). Ari, B2B, Derek (mainstream). Agus Sotelo (close)

Hits de pop, reggaetón y electrónica. Dj’s Sotelo, B2B, Dani Pérez (open). Ari, B2B, Derek (mainstream). Agus Sotelo (close) Propuesta: Host (animación) con Mur & Braian. Barra, dancing, sorpresas y regalo de dulces a la madrugada. Una fiesta amiguera sin etiquetas, ni prejuicios ni discriminación.

Host (animación) con Mur & Braian. Barra, dancing, sorpresas y regalo de dulces a la madrugada. Una fiesta amiguera sin etiquetas, ni prejuicios ni discriminación. Entradas: Anticipadas $5000, promo 2 x $8.000, en app.tikzet.com Estudiantes universitarios que presenten su credencial universitaria tienen entrada sin costo. Lista de cumpleaños (7 personas gratis y 1 voucher de $15.000 para consumición, válida hasta las 2 AM, con DNI) Llevar DNI.

Anticipadas $5000, promo 2 x $8.000, en app.tikzet.com Estudiantes universitarios que presenten su credencial universitaria tienen entrada sin costo. Lista de cumpleaños (7 personas gratis y 1 voucher de $15.000 para consumición, válida hasta las 2 AM, con DNI) Llevar DNI. Redes: bloomproducciones.sj y fiestabloom25 (Instagram)

Primavera Aurea

Día y hora: sábado 20 de septiembre. Apertura 18 h, shows desde las 18:30 h

sábado 20 de septiembre. Apertura 18 h, shows desde las 18:30 h Lugar: Victoria victoria Resort Montaña (Av. Libertador 12013 oeste, Rivadavia)

Victoria victoria Resort Montaña (Av. Libertador 12013 oeste, Rivadavia) Música: Full House. Estarán Cuartero, Ben Rau y Manu Desrets

Full House. Estarán Cuartero, Ben Rau y Manu Desrets Propuesta: Sunset entre montañas, house premium con artistas de nivel mundial

Sunset entre montañas, house premium con artistas de nivel mundial Entradas: En Fanticket.ar General 1er Preventa: $35.000. Vip Standing: $45.000. Vip Stage: $55.000. Mesas Vip (incluyen bebida y snacks): 10 Personas, $1.500.000; 8 Personas, $1.200.000.; 6 Personas, $900.000 (más cargo por servicio). Venta física: La Vene (Av. Libertador 3911 oeste) y Bradley (25 de mayo 147 oeste)

En Fanticket.ar General 1er Preventa: $35.000. Vip Standing: $45.000. Vip Stage: $55.000. Mesas Vip (incluyen bebida y snacks): 10 Personas, $1.500.000; 8 Personas, $1.200.000.; 6 Personas, $900.000 (más cargo por servicio). Venta física: La Vene (Av. Libertador 3911 oeste) y Bradley (25 de mayo 147 oeste) Redes: aurea.concept_ (Instagram)

Maldita primavera

Día y hora: sábado 20 de septiembre. 20 h

sábado 20 de septiembre. 20 h Lugar : Salón Teobaldo (Mendoza 515 norte, Chimbas)

: Salón Teobaldo (Mendoza 515 norte, Chimbas) Música: Con bandas locales. After Ojaio, Lucas Espinoza y Los Innombrables, El Ruido, Huaykil, El último Bondi. Y Dj’s sets con Killer Distorsión, Chizo & Flecha del Kongo.

Con bandas locales. After Ojaio, Lucas Espinoza y Los Innombrables, El Ruido, Huaykil, El último Bondi. Y Dj’s sets con Killer Distorsión, Chizo & Flecha del Kongo. Propuesta: Bandas en vivo, animación, feria de emprendedores, food trucks.

Bandas en vivo, animación, feria de emprendedores, food trucks. Entradas: $15.000 (más cargo por servicio). En Imaxia.com.ar o en Breaking Beer (Av. Libertador 1538 norte)

$15.000 (más cargo por servicio). En Imaxia.com.ar o en Breaking Beer (Av. Libertador 1538 norte) Redes: breakingbeersj y noloentenderiassanjuan (Instagram)