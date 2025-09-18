Este domingo 21 de septiembre, el sector oeste del Parque de Mayo -en las cercanías del Monumento al Deporte- concentrarán todas las actividades del FestiJoven 2025, la celebración organizada por dependencias de varios ministerios del Gobierno de San Juan para conmemorar el Día de la Juventud y de los Estudiantes. Se espera una verdadera fiesta multitudinaria que, por recaer en día no laboral, convocará a miles de familias.

Alrededor de las 16:30 horas, se lanzará el despliegue de las bandas locales, una verdadera oportunidad para demostrar el talento de los artistas sanjuaninos de todos los géneros. Es que si bien el cierre estará a cargo de los grupos más reconocidos de la provincia también subirán al escenario otros para quienes será su debut ante el público. La conducción del evento estará a cargo de los comunicadores Vicky Vedia, Luis Linares y Karina Bottino.

Lo que sigue es el detalle de cada uno de los grupos que subirá al escenario durante esta jornada, especialmente diseñada para los más jóvenes, aunque también se han tenido en cuenta los gustos de las familias a las que también se espera para festejar:

La Costa: esta carismática banda de cuarteto y cumbia se formó en el 2003. Aunque su lugar de nacimiento es en el departamento de Rivadavia, la fuente de inspiración está en los ritmos populares de Córdoba, lo que no quiere decir que el grupo no tenga su propia identidad musical. Está integrada por Pablo Alaniz, Guillermo Videla, Micaela Umana en voz, Luis Alaniz en teclados, sintetizadores, programación y coros; y Mauricio Alaniz en bajo y dirección musical. Ya editaron 4 discos con covers y temas propios.

Habrá boleto escolar gratuito para estudiantes que asistan al FestiJoven 2025

Con el objetivo de facilitar la llegada y el regreso de los estudiantes al evento, el Ministerio de Gobierno informó que estará disponible el Boleto Escolar Gratuito. Entre las 11:00 y las 23:00, quienes asistan podrán acceder al beneficio abonando el pasaje con tarjeta SUBE física o digital, sin necesidad de presentar credencial. Solo deberán indicar al chofer su destino.

Asimismo, para garantizar la desconcentración, el servicio gratuito se mantendrá habilitado hasta las 00:00, permitiendo el regreso luego de finalizado el espectáculo.

Para arribar al Parque de Mayo, estas son las líneas de colectivos disponibles:

El Triunfo S.A. : TNS – 3 – 320 -321 – 323 – 341 – 345 – 364.

: TNS – 3 – 320 -321 – 323 – 341 – 345 – 364. Albardón S.R.L. : 4 – 401 -403 – 405 – 406 – 407 – 408 – 420 – 422 – 460.

: 4 – 401 -403 – 405 – 406 – 407 – 408 – 420 – 422 – 460. Mayo S.R.L. : C – 2 -201 – 202 – 204 – 205 – 206 – 208 – 210 – 211 – 214 – 242 – 243.

: C – 2 -201 – 202 – 204 – 205 – 206 – 208 – 210 – 211 – 214 – 242 – 243. Alto de Sierra S.R.L. : D – 300 – 301 – 302 – 303 – 304 – 305.

: D – 300 – 301 – 302 – 303 – 304 – 305. U.T.E. La Marina S.A. – La Positiva S.A. : TEO 1, TEO 2, TEO 3 – B – E – 100 – 101 – 102 – 103 – 122 – 123 – 125 – 126 – 127 – 129 – 130.

: TEO 1, TEO 2, TEO 3 – B – E – 100 – 101 – 102 – 103 – 122 – 123 – 125 – 126 – 127 – 129 – 130. Libertador S.R.L.: A – 140 – 141 – 142 – 162.

Finalmente, se recomienda a los estudiantes utilizar la App RedTulum para consultar paradas y horarios y así planificar mejor su viaje.

Accesos para el FestiJoven 2025

Habrá 6 puntos de ingreso al Parque: en Avenida Libertador y Las Heras; sobre calle Las Heras (frente al Centro Cultural Conte Grand); por calles 25 de mayo y Maradona; en Urquiza y 25 de Mayo; en Urquiza y San Luis y sobre Avenida Libertador por el lateral del club Lawn Tennis. La intención -salvo medidas extremas y ocasionales- es no cortar la circulación vehicular a lo largo de la jornada. Si se ha determinado que en ningún caso se afectará la Avenida Libertador como acceso vehicular.

Se ha previsto la presencia de dispositivos de seguridad, custodiando el predio y sus alrededores, además de al menos 6 ambulancias para emergencias médicas. Más de 250 efectivos de la Policía de San Juan trabajarán ese domingo. También se ha planteado que ni bien finalice el evento, personal de la Municipalidad de la Capital, se aboque a la limpieza y el ordenamiento de este espacio.

Se podrá ingresar al parque con bebidas no alcohólicas, mates e infusiones, comidas. Habrá en las cercanías diferentes food trucks con diversidad de comidas para la venta.

Habrá seis accesos habilitados:

Avenida Libertador y Las Heras.

Calle Las Heras (frente al Conte Grand).

Calles 25 de Mayo y Maradona.

Urquiza y 25 de Mayo.

Urquiza y San Luis.

Avenida Libertador, lateral del club Lawn Tennis.

Actividades para toda la familia

Está previsto que una serie de juegos y actividades recreativas, como volley playa, fútbol tennis, basquet, tiro de penales en parejas e inclusive una kermese urbana con su propia propuesta de skate park, bikers y rollers, demostración de parkour y otros ritmos urbanos (freestyle, break dance, hip hop, ska, k-pop) comiencen a disfrutarse a partir de las 15 horas.

Como parte de la propuesta, habrá sorteos y competencias además de la presencia de diferentes streamings e iniciativas mediáticas locales que transmitirán en vivo todo lo que vaya ocurriendo en el lugar. Además, se repartirán bolsas ecológicas para la separación de residuos plásticos, desechos orgánicos, papeles y habrá promotoras y puestos de Salud y de Defensa Civil, aparte de espacios de hidratación.

Grupos Scouts de Santa Lucía estarán presentes con su programa “Conocete” de Salud Mental; y la Cruz Roja con talleres de RCP, además habrá una feria de emprendedores sociales.