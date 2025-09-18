Por trabajos, habrá un corte total en un tramo de la Avenida de Circunvalación Será desde este jueves en la noche hasta la mañana del viernes.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio de Infraestructura, informaron que habrá un corte total en la Avenida de Circunvalación por trabajos en la zona.

La interrupción del tránsito será desde las 22 de este jueves 18 hasta las 6 de la madrugada del viernes 19 de septiembre. Se trata del tramo comprendido desde la salida de calle San Lorenzo hasta la reincorporación de calle Tucumán.

Aseguran que reemplazarán barandas metálicas del anillo externo. Por este motivo, recomiendan circular con precaución y respetar tanto la señalización como al personal que trabajará en la zona.