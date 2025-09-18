Viento Zonda hoy en San Juan: ¿habrá clases? Hoy se espera, además, 30° de máxima.

Este jueves por la tarde está prevista la ocurrencia de viento Zonda en San Juan, con velocidades de 42 a 50 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El viento del oeste se hará sentir en departamentos como Calingasta, Iglesia y Jáchal pero no sería intenso en el Gran San Juan. Luego cambiará al sur en la mañana del viernes con una intensidad de 42 a 50 km/h. Esa situación se mantendrá hasta el sábado. La máxima del jueves será de 30°C y la mínima marcará 13°C.

Con este escenario, muchos padres están atentos a saber si este fenómeno puede alterar el dictado de clases, como ya ha ocurrido otras veces.

Hasta el momento, el Ministerio de Educación de la provincia no comunicó nada para el turno vespertino a la espera de los habituales reportes de la Dirección de Protección Civil. Así las cosas, por ahora las clases son normales, precisaron a este diario.