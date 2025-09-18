Se viene el viento Zonda a San Juan: a qué hora y en qué zonas se hará sentir Este jueves, el viento del oeste llegará con intensidad en la tarde-noche. Mirá el detalle del pronóstico.

Desde la tarde de este jueves, ráfagas de viento Zonda con velocidades de 42 a 50 km/h arribarán a San Juan y le darán la bienvenida a una noche ventosa, tal como lo informa el Servicio Meteorológico Nacional.

En su portal digital, dio detalles de cómo se presentará la jornada que comenzará con viento del sur y rotará en la tarde hacia el oeste, dirección que perdurará hasta la madrugada del viernes con velocidades entre 42 a 50 km/h.

Según el SMN, el viento del oeste se hará sentir en departamentos como Calingasta, Iglesia y Jáchal pero no será intenso en el Gran San Juan.

Finalmente, cambiará al sur en la mañana del viernes con una intensidad de 42 a 50 km/h. Esa situación se mantendrá hasta el sábado.

La máxima del jueves será de 30°C y la mínima marcará 13°C.