Ciclo “Camoteando”: Es viernes y el cuerpo necesita una dosis de humor Esta noche, viernes 19 de sepriembre, comediantes sanjuaninos subirán a escena con sus rutinas de stand up

La palabra stand up viene del inglés, cuya traducción literal es “estar de pie”. Así, tal cual, esta noche del viernes 19 de septiembre en el Chalet Cantoni Casa Cultural desde las 20 h.

Siempre de pie y en un escenario despojado de escenografía, una serie de comediantes sanjuaninos se presentarán dentro del ciclo de comedia Vol.2: “Camoteando”.

La jornada contará con el humor mordaz y ácido de siete actores sanjuaninos, que harán su rutina durante la noche, bajo la coordinación de Belén Marinero.

Valiéndose solamente de un micrófono y sus ideas, como espada y escudo, “nuestra finalidad es aventurarnos en un mundo de observaciones sobre la vida diaria, los asuntos personales y acerca de cualquier cosa”, como señaló la propia Belén del grupo Todo un tema a DIARIO DE CUYO, previo a subir a escena.

“Siempre cada performance es desde la mirada cómica. “Es una disciplina donde la lógica se desarma y rearma una y otra vez, dónde el mundo del absurdo cobra sentido y nos lleva a las más hilarantes situaciones”, subrayó la hacedora.

Y en torno a las temáticas que se podrán escuchar, se encuentran relatos sobre la maternidad y la docencia, la adultez, la timidez, entre otros.

Dentro de esta velada también habrá un espacio denominado “Open Mic”, “este bloque sirve de laboratorio y lugar de experimento para aquellos comediantes que desean probar sus chistes más recientemente escritos frente al público. De paso, testean si los mismos funcionan para luego incorporarlos a sus rutinas de stand up”, explicó Marinero sobre la estructura de la velada.

En esta oportunidad se presentará: Mariano Martín, Tobías Ruarte y Celi Cáceres, humoristas de amplia trayectoria en la provincia que forman parte del colectivo de “Comediantes de pie”.

Por otra parte, en el Open Mic se encontrarán probando su material: Mariana Ruiz, Fran Sirera y también Belén que pondrá sus textos a consideración de la platea en esta rutina.

Para esta oportunidad, el presentador será otro comediante, se trata de Luis Gutiérrez.

¿Cómo hacer para asistir?

Ingreso: La jornada es con entrada libre y gratuita.

Dirección: El Chalet Cantoni Casa Cultural está ubicado en Av.Libertador 3339 oeste, Rivadavia)

Hora de apertura: Desde las 20 h.