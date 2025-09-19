Noche de stand up: Pablo Cordonet o el arte de hacer reír a partir de lo que nos pasa El reconocido actor y comediante vuelve a presentarse en la provincia con un espectáculo que transforma vivencias personales en una divertida historia compartida con el público sanjuanino.

Prácticamente a un año de su última actuación en la provincia, Pablo Cordonet regresa hoy a San Juan en el marco de su gira de despedida de “Multiverso”, un aclamado espectáculo donde fusiona la comedia, los personajes y la música; y que él mismo define como “un show de stand-up no convencional”.

“Con Multiverso la gente se encuentra con algo que va más allá del lugar esperable del stand-up, se encuentra con teatro, con un evento artístico que decís: ‘Ah, mirá, esto también forma parte de una noche de comedia'”, explicó a DIARIO DE CUYO. Y es que se vale de múltiples lenguajes para explorar temas generacionales, como el barrio, los amigos, la crianza y la forma en que habitamos el mundo hoy en día, invitando a la audiencia a una reflexión conjunta que inevitablemente deriva en la risa empática de la platea.

“La idea de Multiverso siempre fue transmitir las vivencias personales que se transforman en comunes, porque ahí es donde uno descubre que estamos todos atravesados por la misma historia, ¿no? En ese momento es donde se produce la magia, digamos, porque no hay una pretensión de decir ‘Bueno, te voy a hacer reír’. Trato de encarar mi show desde un lugar muy genuino y no desde ‘esto funciona en el stand-up y esto no'”, explicó el comediante, subrayando que su objetivo es, esencialmente, crear un espacio de encuentro y conexión con la gente. “Creo que tiene que ver justamente con esto de entender que más allá del lugar donde estemos, digamos, Buenos Aires o San Juan, hay algo que nos atraviesa a todos y tiene que ver con algo generacional, de lo cual uno no se puede escapar”, declaró.

Para que esa magia sea posible, hay un trabajo que Cordonet califica como “fundamental”: es el proceso de observación lo que le permite, entre otras cosas, captar la esencia de cada lugar que visita, para alimentar su performance. “Bueno, ahora voy a San Juan y justamente me paso un rato antes viendo un poco y preguntando a la gente: ‘¿Cómo está la cosa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasó con este tema?’ Todo eso conforma el folclore de las zonas. Entonces decís ‘este lugar tiene este código, tiene esta impronta y vamos a trabajar desde acá'”, expresó el actor. “Creo que la identificación va por el lugar en donde vos estás entendiendo el cotidiano desde un lugar, para poder abrirlo y poder generar una conciencia más abierta, más amplia”, opinó.

El “fenómeno” del stand-up

No pasa desapercibido en San Juan el auge de espectáculos de stand up, con artistas locales y nacionales. Consultado al respecto, el creador de “Multiverso” lo atribuyó a una combinación de factores, incluyendo la necesidad de la gente de divertirse, la naturaleza accesible del género y la posibilidad que brinda a quien lo hace de “trabajar con su propio material, sin tener que ir a un lugar impostado”.

“El stand-up permite convertir los propios conflictos y experiencias en material de comedia, lo que genera una conexión más profunda con la audiencia. Si con mis problemas o mis cuestiones o mis conflictos existenciales puedo llegar a generar un espacio de comedia, es más atractivo”, señaló el especialista, quien confesó lo que lo enamora de este género: “Tiene esa crudeza de tener que enfrentar al público sin ningún artificio”, subrayó. No obstante dejó en claro que eso no lo distancia de su gusto por el teatro más tradicional. Es más, destacó que “siempre estoy con las antenas puestas en lo que tiene que ver con la creación de espectáculos teatrales”.

Agendá: “Multiverso”, con Pablo Cordonet. Viernes 19 de septiembre, 21:30 h, Sala Z (Pedro Echagüe antes de Santiago del Estero). Entradas en boletería y Passline.com (más cargos por servicio).