Gustavo “Pelado” Cordera en San Juan: su presente y futuro en la música, y una disculpa que tardó 9 años El ex "Bersuit Bergarabat" tocará en los jardines del Auditorio Juan Victoria

En el marco del festival “San Juan Florece”, El Pelado Cordera arribará a San Juan para presentarse en los Jardines del Auditorio Juan Victoria, en el mismo complejo donde aterrizaron los músicos de Los Auténticos Decadentes hace unas semanas celebrando los 30 de su álbum Mi vida loca.

Cordera será el artista principal de la jornada y repasará los éxitos de “Bersuit Vergarabat” y de su carrera solista en un acontecimiento que se enmarcara dentro de los festejos de la primavera.

A la manera de un festival multidisciplinario, durante la jornada se combinarán las pistas de un DJ local, con la gastronomía, una feria de emprendedores e incluso una Plaza Kids para los más pequeños para cerrar con el show de El Pelado.

Lo nuevo de Gustavo Cordera: “Cuerpo, mente y alma”

El músico presentó a principios de este mes de septiembre su nuevo proyecto, formado de tres partes, “Cuerpo, mente y alma”.

El público ya puede escuchar la primera parte de la trilogía: Cuerpo. Son cuatro canciones: “El baile de la libertad”, “El baile del error”, “El baile de los chivos” y “El baile del esclavo”. El próximo 2 de octubre, el artista lo presentará en vivo, en el Teatro Gran Rex.

“Este nuevo material profundiza la mirada crítica de la época desde una propuesta de liberación afectiva. Haciendo foco en la desnudez como símbolo de lo esencial y la visión del marco de la naturaleza, como el espacio donde estar y a dónde llegar, propone que el encuentro sea la razón y no el temor. El baile un estado y la serena sonrisa un camino permanente aún en tiempos de confusión y dolor colectivo”, sostuvo Cordera en un comunicado.

Gustavo Cordera: el pedido de disculpas

El artista destacó que cambió su mirada acerca de las cosas.

“Me di cuenta que el afuera era una ilusión. El amor que uno no se brinda así mismo no lo puede encontrar en ningún lado. Nadie puede darte ese amor. Nos pasamos la vida reclamando amor siendo que es algo que no vamos a encontrar nunca”. “La libertad es algo que se ejerce, no se reclama. No entendía que la salud es algo que uno cultiva consigo mismo como el amor. Eso lo aprendí y lo sentí. Lo experimenté en carne propia, estando solo en mi casa, donde mi familia no me soportaba, tuve que comenzar a lamer mis heridas. Me llegué a gozar de mis propios procesos mentales. Lo lindo de perderlo todo es que hacés las cosas de adentro ya que tenés nada más que perder. Eso para un artista es una gran posibilidad”, sostuvo sobre el proceso que le tocó experimentar en los últimos años.

El recuerdo de las escandalosas declaraciones de Gustavo Cordera y su cancelación:

En 2016, durante una charla frente a estudiantes de periodismo, él había dicho: “Es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la concha caliente quiera coger con vos, vos no te las puedas coger. Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente”.

Luego de estos terribles dichos, el exlíder de Bersuit Vergarabat tuvo que retirarse de los escenarios porque hasta sus recitales se levantaron.

“La cultura de la cancelación es una una ingeniería social y psicológica. Quien piensa que los artistas tenemos que tener el mismo comportamiento que un juez o que un político se equivoca. Nosotros albergamos adentro nuestro a toda la humanidad en los aspecto más sublimes y oscuros. Me permito ser todo lo humano que hay dentro mío. Desde un criminal hasta una persona que puede dar la vida por amor, ambos están juntos adentro mío”.

Y agregó: “Cuando uno hace arte, de alguna manera, integra y expresa todo esos mundos para sanarlo. Tiene algo adentro y lo expresa para dejar espacio interior de limpieza y equilibrio. Es la posibilidad a las personas que lo escuchan también para sanar y expresar emociones, sentimientos, e ideas. Para eso está el arte y no para mostrarle al mundo que sos una gran persona. Si como espectador necesitas que el artista sea un ser perfecto, inmaculado y que no cometa errores, te estas equivocando. La posibilidad que tiene los artistas es conectan con su humanidad entera como es sin moral. Los otros no lo hacen y condenan a los artistas que lo hacen porque no se atreven a mirarse así mismos”.

El tribunal dio por concluida esa instancia ya que, tal como aseguró, el imputado cumplió con las actividades que le habían sido previstas y “modificó su gestualidad, tono y cadencia de voz” al asumir sus disculpas por las manifestaciones realizadas.

Hay que recordar que el texto presentado para emitir su disculpas públicas había sido rechazado en una primera instancia por las autoridades.

En agosto del año pasado, el Tribunal Oral en Criminal Federal N° 7 dio por resuelta su probation. Por su testimonio, que tuvo también otra serie desafortunada de graves manifestaciones, como: “yo con 30 años te puedo enseñar un montón de cosas si tenés 13, te puedo desvirgar como nadie en el mundo”.

Cordera había sido procesado por la justicia federal por el delito de “incitación pública a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones”.

La pena contemplaba hasta 6 años de prisión – y se le había dictaminado el embargo de medio millón de pesos, pero no se llegó a juicio.

De vuelta al ojo de la tormenta

Previo a su llegada el “Pelado” Cordera volvió a estar en la polémica.

Todo se dio a partir de un contacto del propio Cordera, quien le escribió a Pedro Rosemblat para expresar su desacuerdo con el uso de sus canciones en los jingles e inició un diálogo crítico que se extendió luego a la pantalla de Gelatina, el streaming fundado por el conductor de Industria nacional.

Mas tarde el cantautor estuvo como invitado en el programa de Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece). Aquí, subrayó los repudiables dichos que expresó en 2016 y que lo llevaron a su ostracismo.

Ahora, frente a Pergolini, Gustavo pidió disculpas por aquellas frases: “Hay una herida por cerrar y quiero hacerlo hoy, es muy importante para mí decirlo”, fue parte de su pedido de perdón en el ciclo nocturno que conduce el ex CQC en El Trece.

¿Cómo y dónde conseguir las entradas?

Precios: Tercera Preventa: $25.000. Cuarta Preventa: $30.000. Entrada General: $35.000

Tickets disponibles de forma online en entradaweb.com.ar y en boletería del Auditorio.