Se viene la fiesta ricotera a San Juan: Rey Garufa traerá todo el rock de los Redonditos de Ricota Será el viernes 17 de octubre en Hugo Espectáculos. Se trata de la banda que impresiona al país por la semejanza de la voz de su cantante Santiago Nuñez con el Indio Solari.

Un nuevo recital para los fanáticos ricoteros. Rey Garufa, la banda catalogada a nivel nacional como la mejor banda tributo a Los Redonditos de Ricota, llegará a San Juan con todo su show para vivir una verdadera fiesta ricotera.

La banda liderada por Santiago Nuñez, se presentará el viernes 17 de octubre en Hugo Espectáculos desde las 22 horas. Las entradas ya pueden adquirirse de manera física en Farmacias Echegaray y Hoffman a 20 mil pesos en la primera preventa. Además, vía online pueden adquirirse a través de Entradaweb haciendo click aquí.

Rey Garufa es una banda de rock argentina originaria de Tandil, formada en 2008, que se dedica a realizar tributos a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Su objetivo es transmitir la “mística ricotera” a través de su música y espectáculos, que incluyen la participación en el documental “Piedra Que Late” y giras por diversas localidades del país.

La banda nació en una sala de ensayo con el fin de reproducir temas de Los Redondos. Al llegar las presentaciones en vivo y en lugares icónicos para el género como sus grabaciones en La Trastienda o en Makena, hizo que el frenesí del publico ricotero fuera haciendo de cada show una misa de creciente convocatoria.

En el exitoso programa “Soñé que volaba” (del canal de Streaming Olga), conducido por Migue Granados, se realizó un homenaje a Patrio Rey y sus Redonditos de Ricota con conocidos invitados cantando temas himnos del rock nacional. Durante la emisión, los Rey Garufa fueron los encargados de tocar cada una de las canciones, acompañando a los diferentes cantantes y con banda completa cerraron la emisión.

LA BANDA Y SU HISTORIA

Rey Garufa es liderada por Santiago Nuñez, cantante e imitador. Su primera aproximación a la música fue a partir del tango, y años más tarde se unió a Garufa por invitación de su primo, que ya formaba parte de la banda. Él se encarga de emular la voz del indio como pocos pueden hacerlo, logrando una notable similitud con la voz del artista.

Actualmente la banda está conformada por un notable grupo de músicos de la ciudad de Tandil, que no sólo se desempeñan como artistas en esta banda, sino que además participan de otros proyectos musicales locales y se desempeñan como docentes en diferentes espacios de la ciudad. Ellos son: Octavio Ballesteros (guitarra y coros), Jorge Suarez(guitarra y coros), Diego Gimenez (bajo), Ignacio Rivero(batería) y Esteban Romay (saxo).