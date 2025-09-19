En San Juan, también se festejará el Día de Batman: todas las actividades que podrán disfrutar los fanáticos Este fin de semana, la Dirección de Bibliotecas Populares invita a los fans a compartir una tarde comunitaria con actividades recreativas. La intención es celebrar una maratón de contenidos en torno al personaje de los cómics y que está instalado en la cultura popular.

Llega el tercer sábado de septiembre y no es una fecha cualquiera para los fans de todo el mundo que siguen las aventuras del Caballero Oscuro. Es el “Día de Batman”, la conmemoración del mítico superéroe enmascarado creado por Bob Kane y Bill Finger en 1939 y que fue instaurado por la editora DC Comics para rendir homenaje a un ícono de la cultura popular estadounidense pero que, con la globalización, su influencia se extendió por todo occidente y también en oriente.

Con la celebración, busca mantener vigente la popularidad a través de varias generaciones de lectores y seguidores del hombre murciélago a través de convenciones, lanzamientos de nuevas producciones y eventos especiales que giren en torno a su figura y a todos los contenidos de su universo de ficción.

Y la comunidad sanjuanina no estará exenta de estos festejos, ya que, por primera vez la Dirección de Bibliotecas Populares organiza, a su modo, el festejo por el “Día de Batman” este 20 de septiembre. La sede del organismo que depende del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, invita al público en general a compartir una tarde de actividades recreativas desde su espacio de literatura gráfica.

Desde las 17 hs. hasta las 21 hs. habrá proyecciones audiovisuales, rincón de lectura, taller artístico para dibujar y pintar, sorteos y exposición de figuras de colección a escala. La participación es libre y gratuita en la esquina de Las Heras y 25 de Mayo.

“En este espacio contamos con muchos ejemplares de títulos importantes de la enorme colección de Batman. La idea es invitar a chicos y grandes no solo a compartir cosas vinculadas al personaje, también es para conozcan la biblioteca y puedan acceder y leer los contenidos que tenemos”, señaló el director a cargo Federico Caballero.

La cartelera, tendrá la proyección del largometraje animado “Batman y la Máscara del Fantasma”, un clásico film de 1992 que es toda joya artística emergente de la consagrada serie animada y que es considerada una película de culto. Y posteriormente, se proyectará el último film de acción real titulado “The Batman” de 2022, protagonizada por Robert Pattinson.

Entre las lecturas más recomendadas que estarán disponibles en el espacio literario, está “Batman: La broma asesina”, un título escritor por Alan Moore que ahonda por los orígenes y la crueldad de El Guasón en una historia atrapante y cruda.

Después “El Regreso del Caballero Oscuro”, de Frank Miller, que muestra al cruzado de la capa envejecido con 55 años de edad en un mundo insalvable y que hace una dura crítica a la sociedad norteamericana, el poder establecido y los medios de comunicación. Como también hay otras novelas gráficas, compilaciones y adaptaciones que darán muchas ganas de quedarse repasando viñetas por un largo rato.

A 85 años de vigencia de este ícono del entretenimiento y de la cultura de masas, Caballero comentó que “a pesar que lleva muchos años de vida, no deja de ser un importante personaje y de mucho peso en la historia del cómic, incluso hay varias ciudades que harán sus propias celebraciones y no queríamos quedarnos afuera de eso. Batman es un ser humano que, si bien no tiene poderes, nunca se rinde y encuentra la salida y logra imponer justicia cuando el sistema empieza a fallar. Es controversial, pero eso lo hace atractivo, sobre todo con sus historias vinculado a lo detectivesco donde las leyes no pueden dar respuestas”.

¿Por qué se celebra el “Día de Batman”?

En 2014, la editorial DC Cómics instauró que el primer “Día de Batman” sea el 23 de julio para conmemorar el 75º aniversario de la primera publicación del personaje en la revista Detective Comics nº27, en mayo de 1939. Al principió se estableció así para que coincida con el calendario de la convención Comic-Con de San Diego de ese año. Debido al éxito que tuvo, la editorial decidió convertirlo en un evento anual y desde 2015, estableció que el “Día de Batman” se celebraría el tercer sábado de septiembre de cada año, siendo más estratégica para promociones globales y lanzamientos de cómics de otoño en Estados Unidos. Como cada temporada la fecha va variando, este año la celebración recae este sábado 20 de septiembre.

El legado del Caballero Oscuro trascendió las viñetas y pasó a magnificarse a través de otros lenguajes como el cine, la televisión, los videojuegos y otros soportes multimedia. Al igual que en muchas ciudades, los fanáticos y las editoriales argentinas como OVNI Press, (que publica los cómics de DC) organizan eventos especiales, festivales y concursos de cosplay, como también convenciones temáticas en Buenos Aires, Rosario y Mendoza.

85 años de una leyenda

Batman es un ícono fundamental en la cultura popular occidental por varias razones que lo distinguen de otros superhéroes, principalmente por su naturaleza profundamente humana y su gran versatilidad narrativa que, a diferencia de otros héroes con poderes extraordinarios y sobrenaturales, él sostiene de su intelecto, su voluntad inquebrantable, su disciplina física, pero también de su inmensa riqueza para desarrollar tecnología para cumplir sus propósitos. Pero lo que más se destaca es su código moral. Como arquetipo, enfrenta su dolor y su propia oscuridad, para usarla contra el crimen y la corrupción del poder económico y político.

Detective Comics #27 (1939): La Primera Aparición

Creado por Bob Kane y Bill Finger, en mayo de 1939 este es el episodio que lo empezó todo. La primera vez que el mundo conoció a “The Bat-Man”. Es históricamente invaluable.

Batman #1 (1940): La Introducción del Joker y Catwoman

Presenta al Joker y a Catwoman, dos de sus villanos más emblemáticos, consolidando la mitología de Batman en su primera revista en solitario.

The Dark Knight Returns #1 (1986): Frank Miller redefine a Batman

Una obra maestra que revitalizó al personaje y la industria del cómic, presentando un Batman envejecido y brutal. Su estética noir y su impacto narrativo son inigualables.